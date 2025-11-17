18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 07:07

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают новые правила отслеживания денег на счетах

Новости Казахстана 0 30 081

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу приказ министра финансов №698, который расширяет обязанности банков по передаче данных в органы государственных доходов. Документ утверждает новые формы отчетности и детализирует порядок предоставления сведений о счетах физических и юридических лиц, включая информацию о движении средств, остатках и кредитах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Что меняется: ключевые положения приказа

Приказ устанавливает единые формы и правила передачи данных, которые банки обязаны предоставлять государственным доходам. Среди них:

  • сведения о наличии банковских счетов физлиц и юрлиц и их номерах;

  • данные об остатках и движении денег по счетам;

  • информация о кредитах физических лиц, обязанных подавать декларации об активах, обязательствах, доходах и имуществе;

  • правила передачи данных по налогоплательщикам, ведущим электронную торговлю;

  • критерии, по которым операции физлиц относятся к предпринимательской деятельности;

  • форма и порядок передачи сведений по суммам, поступившим от других физических лиц, если такие поступления имеют признаки предпринимательского дохода.

Передача данных по электронным продавцам: что будут отправлять банки

Банковские организации обязуются ежегодно предоставлять налоговым органам:

  • список банковских счетов налогоплательщиков, которые занимаются электронной торговлей;

  • номера этих счетов;

  • итоговые данные об остатках и движении средств за год.

Сроки предоставления данных

  • До 25 января следующего года Комитет госдоходов публикует перечень субъектов электронной торговли (с указанием БИН/ИИН, названия, организационно-правовой формы).

  • До 31 марта банки обязаны передать информацию в КГД.

  • Даже при отсутствии операций по клиентам банки должны сдавать нулевые отчеты.

Как происходит передача данных

  • Основной канал — информационная система Smart Data Finance (SDF).

  • При технических сбоях банки временно подают сведения на CD-дисках с сопроводительным письмом.

  • В этом случае срок сдачи переносится на 5 рабочих дней, а информация о сбое публикуется на сайте КГД.

Отчеты можно подавать на русском или казахском языках и только при наличии подписи руководителя банка или уполномоченного представителя.

Какие операции признаются предпринимательскими

Приказ вводит четкие критерии для определения того, что физическое лицо фактически получает предпринимательский доход.

Операции будут считаться связанными с предпринимательством, если:

  • в течение трех последовательных месяцев на счета физлица поступают деньги от 100 и более разных отправителей;

  • счета не предназначены для предпринимательской деятельности;

  • итоговая сумма поступлений превышает 12 МЗП, установленную на 1 января финансового года.

Если эти критерии совпадают, банки обязаны сообщать государственным доходам об итоговой сумме поступлений.

Передача данных по поступлениям на счета физлиц: что будут отправлять банки

Банки второго уровня и финансовые организации обязаны ежеквартально предоставлять сведения, если выявлены операции, которые соответствуют признакам предпринимательского дохода.

Сроки и порядок отчетности

  • данные подаются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

  • передача осуществляется через систему SDF;

  • при сбоях данные временно передаются на CD-диске с сопроводительным письмом.

Какие данные будут передаваться

  • ИИН владельца счета;

  • итоговая сумма поступлений за период, установленный критериями признаков предпринимательской деятельности.

11
251
10
