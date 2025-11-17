С 1 января 2026 года в Казахстане вступают новые правила отслеживания денег на счетах

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу приказ министра финансов №698, который расширяет обязанности банков по передаче данных в органы государственных доходов. Документ утверждает новые формы отчетности и детализирует порядок предоставления сведений о счетах физических и юридических лиц, включая информацию о движении средств, остатках и кредитах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Приказ устанавливает единые формы и правила передачи данных, которые банки обязаны предоставлять государственным доходам. Среди них:
сведения о наличии банковских счетов физлиц и юрлиц и их номерах;
данные об остатках и движении денег по счетам;
информация о кредитах физических лиц, обязанных подавать декларации об активах, обязательствах, доходах и имуществе;
правила передачи данных по налогоплательщикам, ведущим электронную торговлю;
критерии, по которым операции физлиц относятся к предпринимательской деятельности;
форма и порядок передачи сведений по суммам, поступившим от других физических лиц, если такие поступления имеют признаки предпринимательского дохода.
Банковские организации обязуются ежегодно предоставлять налоговым органам:
список банковских счетов налогоплательщиков, которые занимаются электронной торговлей;
номера этих счетов;
итоговые данные об остатках и движении средств за год.
До 25 января следующего года Комитет госдоходов публикует перечень субъектов электронной торговли (с указанием БИН/ИИН, названия, организационно-правовой формы).
До 31 марта банки обязаны передать информацию в КГД.
Даже при отсутствии операций по клиентам банки должны сдавать нулевые отчеты.
Основной канал — информационная система Smart Data Finance (SDF).
При технических сбоях банки временно подают сведения на CD-дисках с сопроводительным письмом.
В этом случае срок сдачи переносится на 5 рабочих дней, а информация о сбое публикуется на сайте КГД.
Отчеты можно подавать на русском или казахском языках и только при наличии подписи руководителя банка или уполномоченного представителя.
Приказ вводит четкие критерии для определения того, что физическое лицо фактически получает предпринимательский доход.
в течение трех последовательных месяцев на счета физлица поступают деньги от 100 и более разных отправителей;
счета не предназначены для предпринимательской деятельности;
итоговая сумма поступлений превышает 12 МЗП, установленную на 1 января финансового года.
Если эти критерии совпадают, банки обязаны сообщать государственным доходам об итоговой сумме поступлений.
Банки второго уровня и финансовые организации обязаны ежеквартально предоставлять сведения, если выявлены операции, которые соответствуют признакам предпринимательского дохода.
данные подаются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
передача осуществляется через систему SDF;
при сбоях данные временно передаются на CD-диске с сопроводительным письмом.
ИИН владельца счета;
итоговая сумма поступлений за период, установленный критериями признаков предпринимательской деятельности.
