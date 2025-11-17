18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 08:32

Новые санкции США: чем Казахстан рискует из-за связей с Россией

Новости Казахстана 0 1 148

Президент США Дональд Трамп прокомментировал перспективу принятия законопроекта о расширении санкций против Российской Федерации. По словам главы Белого дома, новые меры коснутся не только самой России, но и всех стран, поддерживающих с ней экономические связи, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: economist.kg
Фото: economist.kg

Любая страна — под ударом

Трамп подчеркнул, что если законопроект будет принят Конгрессом США, на любые государства, ведущие бизнес с Россией, будут наложены очень жесткие санкции.

"Они принимают законопроект… который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", — заявил президент США журналистам.

Он также отметил, что лично не возражает против принятия этого законопроекта.

"Меня это устраивает", — добавил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах его одобрения Конгрессом.

Поддержка сенатских республиканцев

Ранее, в конце октября, лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России, когда администрация Трампа сочтет это необходимым. Это свидетельствует о том, что инициатива имеет серьезные шансы на продвижение в законодательной ветви власти США.

Реакция России и международный контекст

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и постепенно усиливает. Российские официальные лица отмечают, что Западу не хватает решимости признать неэффективность своих санкций.

Международные эксперты также указывают, что подобные меры могут вызвать экономическую напряженность не только для России, но и для стран, поддерживающих с ней торговые отношения.

Возможные последствия для Казахстана

Для Казахстана, страны, активно поддерживающей торговые и экономические связи с Россией, новые санкции США могут иметь существенные последствия. Экономические эксперты в Астане уже предупреждают о возможном давлении на финансовый сектор, экспортные отрасли и инвестиционный климат.

  • Экспорт и логистика: Казахстан активно поставляет сырьевые и промышленные товары в Россию. Ограничения со стороны США могут усложнить расчеты в долларах и доступ к международным рынкам.

  • Финансовый сектор: Банковские операции с российскими партнерами могут подпасть под санкционные ограничения.

  • Политическая динамика: Ужесточение санкций создаст необходимость для Казахстана пересматривать стратегию внешнеэкономического сотрудничества.

Аналитики считают, что Казахстану важно заранее разработать механизмы минимизации рисков, чтобы сохранить стабильность экономики и обеспечить бесперебойное взаимодействие с российскими и международными партнерами.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь