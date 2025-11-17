Новые санкции США: чем Казахстан рискует из-за связей с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал перспективу принятия законопроекта о расширении санкций против Российской Федерации. По словам главы Белого дома, новые меры коснутся не только самой России, но и всех стран, поддерживающих с ней экономические связи, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: economist.kg

Любая страна — под ударом

Трамп подчеркнул, что если законопроект будет принят Конгрессом США, на любые государства, ведущие бизнес с Россией, будут наложены очень жесткие санкции.

"Они принимают законопроект… который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", — заявил президент США журналистам.

Он также отметил, что лично не возражает против принятия этого законопроекта.

"Меня это устраивает", — добавил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах его одобрения Конгрессом.

Поддержка сенатских республиканцев

Ранее, в конце октября, лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России, когда администрация Трампа сочтет это необходимым. Это свидетельствует о том, что инициатива имеет серьезные шансы на продвижение в законодательной ветви власти США.

Реакция России и международный контекст

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и постепенно усиливает. Российские официальные лица отмечают, что Западу не хватает решимости признать неэффективность своих санкций.

Международные эксперты также указывают, что подобные меры могут вызвать экономическую напряженность не только для России, но и для стран, поддерживающих с ней торговые отношения.

Возможные последствия для Казахстана

Для Казахстана, страны, активно поддерживающей торговые и экономические связи с Россией, новые санкции США могут иметь существенные последствия. Экономические эксперты в Астане уже предупреждают о возможном давлении на финансовый сектор, экспортные отрасли и инвестиционный климат.

Экспорт и логистика: Казахстан активно поставляет сырьевые и промышленные товары в Россию. Ограничения со стороны США могут усложнить расчеты в долларах и доступ к международным рынкам.

Финансовый сектор: Банковские операции с российскими партнерами могут подпасть под санкционные ограничения.

Политическая динамика: Ужесточение санкций создаст необходимость для Казахстана пересматривать стратегию внешнеэкономического сотрудничества.

Аналитики считают, что Казахстану важно заранее разработать механизмы минимизации рисков, чтобы сохранить стабильность экономики и обеспечить бесперебойное взаимодействие с российскими и международными партнерами.