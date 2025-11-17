С 1 января Казахстан ужесточает правила ввоза товаров для личного пользования

11 ноября 2025 года Министр финансов Казахстана подписал новый приказ, который регулирует порядок ввоза товаров гражданами с территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разъясняет, какие товары считаются личными, а какие могут расцениваться как ввоз с коммерческой целью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Критерии товаров для личного пользования

Гражданин ввозит товары в личных целях, если не нарушает два основных критерия: стоимость и количество. Если один из этих критериев превышен, такой ввоз может считаться предпринимательской деятельностью.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

1. Стоимость товаров

В 2025 году порог стоимости товаров для личного пользования составляет 360 МРП, что эквивалентно 1 415 520 тенге.

В 2026 году при МРП в размере 4 325 тенге этот порог увеличится до 1 557 000 тенге.

Ранее действовало ограничение, когда стоимость товаров не должна была превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге).

2. Количество товаров

Кроме стоимости, важно учитывать количество ввозимых предметов. Если гражданин превышает установленное количество в течение года, это также расценивается как предпринимательская деятельность.

Максимально разрешенное количество товаров на одного человека: