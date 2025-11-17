18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 10:23

Белорусский блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: предупреждение от АФМ

Новости Казахстана 0 646

В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy, настоящее имя которого — 27-летний гражданин Беларуси Андрей Бурим. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/mellstroy
Фото: instagram.com/mellstroy

Причины розыска

По данным АФМ, Бурим подозревается в организации масштабной рекламной кампании онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной, в том числе, на казахстанских пользователей.

Для продвижения платформы блогер использовал:

  • розыгрыши и челленджи;

  • публикации видео в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях;

  • упоминание бренда, логотипов и ссылок на сайт Mellstroy.game.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Законодательная ответственность

АФМ напомнила, что в Казахстане за распространение рекламы азартных игр предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Она распространяется на лиц, участвующих в незаконном игорном бизнесе и оказывающих пособничество.

Граждан призывают:

  • не участвовать в подобных схемах;

  • сообщать о подозрительных предложениях через телеграм-бот “АФМ Insider”, где гарантируется анонимность.

Предыдущие нарушения Mellstroy

Ранее блогер уже привлекался к ответственности в России:

  • был осуждён к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира.

В ноябре 2025 года суд Минска признал его каналы, логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами.

Как сообщить о местонахождении блогера

АФМ просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Mellstroy, сообщать в департамент экономических расследований Астаны:

  • Дежурная часть: +7 (7172) 70-84-78

  • Call-центр: 1458

Гарантируется вознаграждение и анонимность.

Кто такой Mellstroy

Андрей Бурим — один из самых скандальных стримеров русскоязычного интернета. Его путь:

  • Начал с игровых трансляций;

  • Перешёл к формату “треш-стримов” с провокациями, алкоголем и челленджами за донаты;

  • Аудитория преимущественно молодёжь из стран СНГ.

В начале ноября 2025 года власти Беларуси признали каналы Mellstroy экстремистскими после того, как его онлайн-конкурс вызвал волну хулиганств и стихийных акций по стране.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь