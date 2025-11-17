Белорусский блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: предупреждение от АФМ

В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy, настоящее имя которого — 27-летний гражданин Беларуси Андрей Бурим. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/mellstroy

Причины розыска

По данным АФМ, Бурим подозревается в организации масштабной рекламной кампании онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной, в том числе, на казахстанских пользователей.

Для продвижения платформы блогер использовал:

розыгрыши и челленджи;

публикации видео в TikTok , YouTube Shorts и других соцсетях;

упоминание бренда, логотипов и ссылок на сайт Mellstroy.game.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Законодательная ответственность

АФМ напомнила, что в Казахстане за распространение рекламы азартных игр предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Она распространяется на лиц, участвующих в незаконном игорном бизнесе и оказывающих пособничество.

Граждан призывают:

не участвовать в подобных схемах;

сообщать о подозрительных предложениях через телеграм-бот “АФМ Insider”, где гарантируется анонимность.

Предыдущие нарушения Mellstroy

Ранее блогер уже привлекался к ответственности в России:

был осуждён к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира.

В ноябре 2025 года суд Минска признал его каналы, логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами.

Как сообщить о местонахождении блогера

АФМ просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Mellstroy, сообщать в департамент экономических расследований Астаны:

Дежурная часть: +7 (7172) 70-84-78

Call-центр: 1458

Гарантируется вознаграждение и анонимность.

Кто такой Mellstroy

Андрей Бурим — один из самых скандальных стримеров русскоязычного интернета. Его путь:

Начал с игровых трансляций ;

Перешёл к формату “треш-стримов” с провокациями, алкоголем и челленджами за донаты;

Аудитория преимущественно молодёжь из стран СНГ.

В начале ноября 2025 года власти Беларуси признали каналы Mellstroy экстремистскими после того, как его онлайн-конкурс вызвал волну хулиганств и стихийных акций по стране.