Белорусский блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: предупреждение от АФМ

В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy, настоящее имя которого — 27-летний гражданин Беларуси Андрей Бурим. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным АФМ, Бурим подозревается в организации масштабной рекламной кампании онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной, в том числе, на казахстанских пользователей.
Для продвижения платформы блогер использовал:
розыгрыши и челленджи;
публикации видео в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях;
упоминание бренда, логотипов и ссылок на сайт Mellstroy.game.
Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
АФМ напомнила, что в Казахстане за распространение рекламы азартных игр предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Она распространяется на лиц, участвующих в незаконном игорном бизнесе и оказывающих пособничество.
Граждан призывают:
не участвовать в подобных схемах;
сообщать о подозрительных предложениях через телеграм-бот “АФМ Insider”, где гарантируется анонимность.
Ранее блогер уже привлекался к ответственности в России:
был осуждён к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира.
В ноябре 2025 года суд Минска признал его каналы, логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами.
АФМ просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Mellstroy, сообщать в департамент экономических расследований Астаны:
Дежурная часть: +7 (7172) 70-84-78
Call-центр: 1458
Гарантируется вознаграждение и анонимность.
Андрей Бурим — один из самых скандальных стримеров русскоязычного интернета. Его путь:
Начал с игровых трансляций;
Перешёл к формату “треш-стримов” с провокациями, алкоголем и челленджами за донаты;
Аудитория преимущественно молодёжь из стран СНГ.
В начале ноября 2025 года власти Беларуси признали каналы Mellstroy экстремистскими после того, как его онлайн-конкурс вызвал волну хулиганств и стихийных акций по стране.
Комментарии0 комментарий(ев)