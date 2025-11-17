Казахстанка обнаружила лезвие в купленном на республиканской выставке хлебе (видео)

Жительница Астаны заявила о шокирующей находке в купленном на республиканской выставке «Бір ауыл – бір өнім» тыквенном бездрожжевом хлебе. Мероприятие проходило в здании «Казмедиа» при поддержке Министерства национальной экономики и Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

Опасная покупка: поддержка продавца обернулась сюрпризом

По словам женщины, она решила поддержать пожилую продавщицу и купила хлеб за 1500 тенге. Однако дома покупка преподнесла неприятный сюрприз: при нарезке хлеба изнутри выпало лезвие.

«Я сама хлеб не ем, только муж… Просто хотела поддержать бабушку», — поделилась покупательница и опубликовала видео находки в Threads.

Реакция соцсетей: пользователи требуют проверки

Публикация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи призывают к проверке инцидента и обращению в госорганы:

«Пишите заявление», — советуют одни.

«А если бы это съел ребенок, страшно представить», — пишут другие.

«Обращайтесь в СЭС и полицию. Это серьезно», — отметили третьи.

Некоторые пользователи напомнили о рисках «домашней» продукции:

«Вот поэтому я никогда не покупаю ничего “домашненького”… Никто не контролирует, в каких условиях это готовят», — написал один из комментаторов.

Продавцы объяснили инцидент

Сама женщина пока не обратилась в государственные органы, но связалась с продавцом. По словам представителей торговой точки, лезвие могло случайно попасть в хлеб, так как его использовали работники для создания узоров на изделиях. Продавцы извинились за случившееся.