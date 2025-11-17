18+
17.11.2025, 11:43

Токаев подписал новый закон об искусственном интеллекте: какие правила вводятся в Казахстане

Новости Казахстана 0 619

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об искусственном интеллекте», который впервые комплексно регулирует принципы работы и использования ИИ в Казахстане. Документ определяет обязанности владельцев технологий, вводит запреты на опасные формы ИИ и закрепляет требования к прозрачности и защите данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

ИИ признан объектом информатизации и инструментом для решения задач

Новый закон официально определяет системы искусственного интеллекта как объект информатизации. Это означает, что ИИ отныне рассматривается как технологический инструмент, предназначенный для достижения человеком конкретных целей и задач.

Такой подход позволил закрепить базовые принципы работы с ИИ и распределить ответственность между всеми участниками процесса — собственниками, владельцами и пользователями систем.

Ответственность операторов ИИ и контроль за рисками

Закон устанавливает принцип ответственности и подконтрольности. Теперь:

  • собственники и владельцы ИИ обязаны обеспечивать безопасность, надежность и устойчивость систем;

  • они же должны управлять рисками, связанными с функционированием ИИ, и поддерживать пользователей;

  • пользователи несут ответственность в пределах своей роли и влияния на работу системы.

Фактически закон создает новую архитектуру ответственности, необходимую для безопасного внедрения технологий ИИ в разных сферах.

Ключевые принципы: законность, справедливость, прозрачность и защита прав человека

Закон закрепляет набор этических и правовых принципов, которым должны соответствовать ИИ-системы. Среди них:

  • законность и соблюдение правовых норм;

  • справедливость и недопущение дискриминации;

  • прозрачность и объяснимость алгоритмов;

  • приоритет благополучия человека;

  • сохранение свободы воли при принятии решений;

  • защита данных и конфиденциальности;

  • безопасность и защищенность систем.

Эти положения призваны предотвратить злоупотребления и минимизировать риски для общества.

Запрет на манипулятивный и небезопасный искусственный интеллект

С целью защиты граждан и поддержания правопорядка в Казахстане вводится запрет на производство и эксплуатацию ИИ, который обладает опасными или вредоносными возможностями. Под запретом:

  • технологии, использующие подсознательные или манипулятивные методы воздействия;

  • ИИ, нарушающий правила сбора и обработки персональных данных;

  • системы, функционал которых угрожает безопасности или правам граждан.

Таким образом государство формирует защитный контур вокруг наиболее уязвимых сфер применения искусственного интеллекта.

Маркировка контента и продуктов, созданных с использованием ИИ

Для повышения прозрачности вводится обязательная маркировка товаров, услуг и работ, созданных с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит потребителям понимать, где задействованы алгоритмические решения.

Создание национальной платформы искусственного интеллекта

С учётом международной практики в стране формируются правовые основы для работы Национальной платформы ИИ. Она будет использоваться для:

  • разработки и обучения моделей искусственного интеллекта,

  • тестовой эксплуатации программных решений на ограниченный период,

  • ускорения развития отечественных технологий в этой сфере.

Эта инфраструктурная мера направлена на поддержку инноваций и формирование конкурентоспособной среды в области ИИ.

Дополнительные поправки: цифровые активы, защита данных и безопасность

Вместе с основным законом президент подписал пакет поправок к другим законодательным актам. Они охватывают следующие направления:

1. Цифровые активы

  • Регламентируется оборот необеспеченных цифровых активов на территории всей страны.

  • Ранее такие операции допускались только в пределах МФЦА.

2. Персональные данные

  • Устанавливается ограничение срока действия согласия на обработку персональных данных — он должен соответствовать цели обработки.

  • Граждане получают право в любой момент отозвать согласие, уведомив оператора или третье лицо.

3. Маркировка товаров

  • Для субъектов внутренней розничной торговли вводится требование проводить учёт операций через ККМ с обязательным считыванием средств идентификации.

4. Информационная безопасность

  • Усилены нормы, направленные на повышение уровня защиты информационных систем и инфраструктуры.

Итоги: формирование новой правовой среды для ИИ и цифровизации

Принятые законы создают комплексную правовую базу для развития искусственного интеллекта в Казахстане. Они направлены на:

  • защиту прав граждан,

  • повышение безопасности технологий,

  • формирование этических стандартов,

  • стимулирование национальных ИТ-разработок.

Таким образом государство делает шаг к формированию ответственной и прозрачной среды для внедрения ИИ в экономику и социальную сферу.

