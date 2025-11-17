Токаев подписал новый закон об искусственном интеллекте: какие правила вводятся в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об искусственном интеллекте», который впервые комплексно регулирует принципы работы и использования ИИ в Казахстане. Документ определяет обязанности владельцев технологий, вводит запреты на опасные формы ИИ и закрепляет требования к прозрачности и защите данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Новый закон официально определяет системы искусственного интеллекта как объект информатизации. Это означает, что ИИ отныне рассматривается как технологический инструмент, предназначенный для достижения человеком конкретных целей и задач.
Такой подход позволил закрепить базовые принципы работы с ИИ и распределить ответственность между всеми участниками процесса — собственниками, владельцами и пользователями систем.
Закон устанавливает принцип ответственности и подконтрольности. Теперь:
собственники и владельцы ИИ обязаны обеспечивать безопасность, надежность и устойчивость систем;
они же должны управлять рисками, связанными с функционированием ИИ, и поддерживать пользователей;
пользователи несут ответственность в пределах своей роли и влияния на работу системы.
Фактически закон создает новую архитектуру ответственности, необходимую для безопасного внедрения технологий ИИ в разных сферах.
Закон закрепляет набор этических и правовых принципов, которым должны соответствовать ИИ-системы. Среди них:
законность и соблюдение правовых норм;
справедливость и недопущение дискриминации;
прозрачность и объяснимость алгоритмов;
приоритет благополучия человека;
сохранение свободы воли при принятии решений;
защита данных и конфиденциальности;
безопасность и защищенность систем.
Эти положения призваны предотвратить злоупотребления и минимизировать риски для общества.
С целью защиты граждан и поддержания правопорядка в Казахстане вводится запрет на производство и эксплуатацию ИИ, который обладает опасными или вредоносными возможностями. Под запретом:
технологии, использующие подсознательные или манипулятивные методы воздействия;
ИИ, нарушающий правила сбора и обработки персональных данных;
системы, функционал которых угрожает безопасности или правам граждан.
Таким образом государство формирует защитный контур вокруг наиболее уязвимых сфер применения искусственного интеллекта.
Для повышения прозрачности вводится обязательная маркировка товаров, услуг и работ, созданных с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит потребителям понимать, где задействованы алгоритмические решения.
С учётом международной практики в стране формируются правовые основы для работы Национальной платформы ИИ. Она будет использоваться для:
разработки и обучения моделей искусственного интеллекта,
тестовой эксплуатации программных решений на ограниченный период,
ускорения развития отечественных технологий в этой сфере.
Эта инфраструктурная мера направлена на поддержку инноваций и формирование конкурентоспособной среды в области ИИ.
Вместе с основным законом президент подписал пакет поправок к другим законодательным актам. Они охватывают следующие направления:
Регламентируется оборот необеспеченных цифровых активов на территории всей страны.
Ранее такие операции допускались только в пределах МФЦА.
Устанавливается ограничение срока действия согласия на обработку персональных данных — он должен соответствовать цели обработки.
Граждане получают право в любой момент отозвать согласие, уведомив оператора или третье лицо.
Для субъектов внутренней розничной торговли вводится требование проводить учёт операций через ККМ с обязательным считыванием средств идентификации.
Усилены нормы, направленные на повышение уровня защиты информационных систем и инфраструктуры.
Принятые законы создают комплексную правовую базу для развития искусственного интеллекта в Казахстане. Они направлены на:
защиту прав граждан,
повышение безопасности технологий,
формирование этических стандартов,
стимулирование национальных ИТ-разработок.
Таким образом государство делает шаг к формированию ответственной и прозрачной среды для внедрения ИИ в экономику и социальную сферу.
