Токаев подписал новый закон об искусственном интеллекте: какие правила вводятся в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об искусственном интеллекте», который впервые комплексно регулирует принципы работы и использования ИИ в Казахстане. Документ определяет обязанности владельцев технологий, вводит запреты на опасные формы ИИ и закрепляет требования к прозрачности и защите данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

ИИ признан объектом информатизации и инструментом для решения задач

Новый закон официально определяет системы искусственного интеллекта как объект информатизации. Это означает, что ИИ отныне рассматривается как технологический инструмент, предназначенный для достижения человеком конкретных целей и задач.

Такой подход позволил закрепить базовые принципы работы с ИИ и распределить ответственность между всеми участниками процесса — собственниками, владельцами и пользователями систем.

Ответственность операторов ИИ и контроль за рисками

Закон устанавливает принцип ответственности и подконтрольности. Теперь:

собственники и владельцы ИИ обязаны обеспечивать безопасность, надежность и устойчивость систем;

они же должны управлять рисками, связанными с функционированием ИИ, и поддерживать пользователей;

пользователи несут ответственность в пределах своей роли и влияния на работу системы.

Фактически закон создает новую архитектуру ответственности, необходимую для безопасного внедрения технологий ИИ в разных сферах.

Ключевые принципы: законность, справедливость, прозрачность и защита прав человека

Закон закрепляет набор этических и правовых принципов, которым должны соответствовать ИИ-системы. Среди них:

законность и соблюдение правовых норм;

справедливость и недопущение дискриминации;

прозрачность и объяснимость алгоритмов;

приоритет благополучия человека;

сохранение свободы воли при принятии решений;

защита данных и конфиденциальности;

безопасность и защищенность систем.

Эти положения призваны предотвратить злоупотребления и минимизировать риски для общества.

Запрет на манипулятивный и небезопасный искусственный интеллект

С целью защиты граждан и поддержания правопорядка в Казахстане вводится запрет на производство и эксплуатацию ИИ, который обладает опасными или вредоносными возможностями. Под запретом:

технологии, использующие подсознательные или манипулятивные методы воздействия;

ИИ, нарушающий правила сбора и обработки персональных данных;

системы, функционал которых угрожает безопасности или правам граждан.

Таким образом государство формирует защитный контур вокруг наиболее уязвимых сфер применения искусственного интеллекта.

Маркировка контента и продуктов, созданных с использованием ИИ

Для повышения прозрачности вводится обязательная маркировка товаров, услуг и работ, созданных с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит потребителям понимать, где задействованы алгоритмические решения.

Создание национальной платформы искусственного интеллекта

С учётом международной практики в стране формируются правовые основы для работы Национальной платформы ИИ. Она будет использоваться для:

разработки и обучения моделей искусственного интеллекта,

тестовой эксплуатации программных решений на ограниченный период,

ускорения развития отечественных технологий в этой сфере.

Эта инфраструктурная мера направлена на поддержку инноваций и формирование конкурентоспособной среды в области ИИ.

Дополнительные поправки: цифровые активы, защита данных и безопасность

Вместе с основным законом президент подписал пакет поправок к другим законодательным актам. Они охватывают следующие направления:

1. Цифровые активы

Регламентируется оборот необеспеченных цифровых активов на территории всей страны.

Ранее такие операции допускались только в пределах МФЦА.

2. Персональные данные

Устанавливается ограничение срока действия согласия на обработку персональных данных — он должен соответствовать цели обработки.

Граждане получают право в любой момент отозвать согласие, уведомив оператора или третье лицо.

3. Маркировка товаров

Для субъектов внутренней розничной торговли вводится требование проводить учёт операций через ККМ с обязательным считыванием средств идентификации.

4. Информационная безопасность

Усилены нормы, направленные на повышение уровня защиты информационных систем и инфраструктуры.

Итоги: формирование новой правовой среды для ИИ и цифровизации

Принятые законы создают комплексную правовую базу для развития искусственного интеллекта в Казахстане. Они направлены на:

защиту прав граждан,

повышение безопасности технологий,

формирование этических стандартов,

стимулирование национальных ИТ-разработок.

Таким образом государство делает шаг к формированию ответственной и прозрачной среды для внедрения ИИ в экономику и социальную сферу.