Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
17.11.2025, 11:59

Таможня встала: тысячи автомобилей застряли на границе России и Казахстана из-за нового утильсбора

Новости Казахстана 0 2 239

На границе России и Казахстана наблюдаются масштабные очереди из импортных автомобилей. Причиной стали опасения автовладельцев по поводу роста цен после изменения правил расчёта утилизационного сбора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров и логистические компании, передает Lada.kz. 

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

По данным участников рынка, наиболее критическая ситуация наблюдается на пунктах пропуска через Казахстан, который является основным транзитным маршрутом автомобилей из Китая.

  • Генеральный директор Независимой сервисной компании Олег Черников оценивает, что на границе стоит около 9 тысяч фур.

  • В компании «Автодом» подсчитали, что в очередях находятся около 2,5 тысяч грузовиков и автовозов.

Такой объём ожидающих транспортных средств существенно замедляет процесс ввоза автомобилей и создаёт большие логистические трудности.

Перенос введения новой методики утильсбора

По словам генерального директора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского, массовые очереди и недовольство автовладельцев, которые не успели оформить импортные машины на таможне, могут повлиять на сроки введения новой методики расчёта утильсбора.

  • Новая методика, изначально планировавшаяся к запуску в конце 2025 года, может быть отложена до 1 января 2026 года.

  • По мнению Ольховского, перекупы создают информационный шум, побуждая россиян торопиться с покупкой автомобилей, что дополнительно увеличивает нагрузку на границы.

Прогноз изменения тарифов на утильсбор до 2030 года

Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов опубликовал на своём Telegram-канале прогноз изменения тарифов на утилизационный сбор с 1 декабря 2025 года по 2030 год.

Основные изменения:

  • Автомобили до 2 литров (157,7–187,26 л.с.), возраст до 3 лет:

    • С 1 декабря 2025 года — 750 тыс. рублей

    • В 2030 году — 1,31 млн рублей

  • Автомобили до 3 лет с мотором свыше 3,5 литров (от 492,79 л.с.):

    • С 1 декабря 2025 года — 3,81 млн рублей

    • В 2030 году — 6,7 млн рублей

Рост тарифов, особенно на мощные автомобили, создаёт дополнительный стимул для автовладельцев завершить оформление машин до вступления новых правил в силу.

Итог

Масштабные очереди на границе России и Казахстана являются следствием сочетания факторов:

  • изменения методики расчёта утильсбора,

  • ожиданий роста цен,

  • активности перекупов на рынке.

Эксперты считают, что ситуация может сохраняться до конца ноября, а перенос введения новых правил на 2026 год лишь временно снизит давление на покупателей.

