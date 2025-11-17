Таможня встала: тысячи автомобилей застряли на границе России и Казахстана из-за нового утильсбора

На границе России и Казахстана наблюдаются масштабные очереди из импортных автомобилей. Причиной стали опасения автовладельцев по поводу роста цен после изменения правил расчёта утилизационного сбора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров и логистические компании, передает Lada.kz.

Фото: Global Look Press

По данным участников рынка, наиболее критическая ситуация наблюдается на пунктах пропуска через Казахстан, который является основным транзитным маршрутом автомобилей из Китая.

Генеральный директор Независимой сервисной компании Олег Черников оценивает, что на границе стоит около 9 тысяч фур .

В компании «Автодом» подсчитали, что в очередях находятся около 2,5 тысяч грузовиков и автовозов.

Такой объём ожидающих транспортных средств существенно замедляет процесс ввоза автомобилей и создаёт большие логистические трудности.

Перенос введения новой методики утильсбора

По словам генерального директора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского, массовые очереди и недовольство автовладельцев, которые не успели оформить импортные машины на таможне, могут повлиять на сроки введения новой методики расчёта утильсбора.

Новая методика, изначально планировавшаяся к запуску в конце 2025 года, может быть отложена до 1 января 2026 года .

По мнению Ольховского, перекупы создают информационный шум, побуждая россиян торопиться с покупкой автомобилей, что дополнительно увеличивает нагрузку на границы.

Прогноз изменения тарифов на утильсбор до 2030 года

Автомобильный эксперт Дмитрий Рогов опубликовал на своём Telegram-канале прогноз изменения тарифов на утилизационный сбор с 1 декабря 2025 года по 2030 год.

Основные изменения:

Автомобили до 2 литров (157,7–187,26 л.с.), возраст до 3 лет: С 1 декабря 2025 года — 750 тыс. рублей В 2030 году — 1,31 млн рублей

Автомобили до 3 лет с мотором свыше 3,5 литров (от 492,79 л.с.): С 1 декабря 2025 года — 3,81 млн рублей В 2030 году — 6,7 млн рублей



Рост тарифов, особенно на мощные автомобили, создаёт дополнительный стимул для автовладельцев завершить оформление машин до вступления новых правил в силу.

Итог

Масштабные очереди на границе России и Казахстана являются следствием сочетания факторов:

изменения методики расчёта утильсбора,

ожиданий роста цен,

активности перекупов на рынке.

Эксперты считают, что ситуация может сохраняться до конца ноября, а перенос введения новых правил на 2026 год лишь временно снизит давление на покупателей.