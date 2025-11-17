18+
17.11.2025, 12:17

Убийство Яны Легкодимовой: два жителя Ганюшкино отправлены за решётку пожизненно

Новости Казахстана 0 1 091

Сегодня, 17 ноября 2025 года, судья Межрайонного специализированного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина огласила приговор по делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Долгие одиннадцать месяцев эта история держала в напряжении не только жителей Атырау, но и всего Казахстана — жестокость и цинизм преступления шокировали общественность, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Судья Зарема Хамидуллина. Фото: "Ак Жайык"
Судья Зарема Хамидуллина. Фото: "Ак Жайык"

На скамье подсудимых оказались двое жителей села Ганюшкино:

  • Ризуан Хайржанов, 24 года, основной обвиняемый;

  • Алтынбек Катимов, 25 лет, обвиняемый в соучастии.

Во время судебных слушаний особое внимание уделялось переписке подсудимых. Следствие выявило, что они обсуждали до 20 вариантов нападения на Яну, при этом в сообщениях содержались уничижительные и оскорбительные выражения. Интересно, что после обсуждения преступления они переходили на бытовые темы: жаловались на похмелье, делились мелкими бытовыми проблемами. Это произвело впечатление полной утраты моральных границ и равнодушия к человеческой жизни.

Обвинение и переквалификация

В ходе процесса обвинение было переквалифицировано. В итоговой версии подсудимым вменили:

  • Пункты 7 и 8 части 2 статьи 99 УК РК — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и по найму (особо тяжкое преступление);

  • Статья 202 часть 2 УК РК — умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору (тяжкое преступление).

Приговор суда

Суд постановил:

  • Ризуану Хайржанову и Алтынбеку Катимову пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

  • Кроме того, удовлетворён гражданский иск матери погибшей: с каждого подсудимого взыскано 15 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 1,7 миллиона тенге — материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.

Слова матери погибшей

Корреспондент «Ак Жайык» поддерживал связь с Галиной Легкодимовой с самого дня исчезновения Яны. Накануне вынесения приговора она поделилась своими мыслями:

«Для меня нет победы, какой бы приговор ни прозвучал. Я потеряла свою девочку… и эта боль теперь часть моей жизни».

Эти слова отражают всю глубину трагедии. В этой истории оказались втянутыми три семьи, каждая из которых проходит через своё горе. Но самое тяжёлое — утрата дочери — приходится пережить матери Яны.

