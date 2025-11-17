18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 13:14

«Меня избили, чтобы я не дошла до президента»: казахстанка заявила о давлении силовиков (видео)

Новости Казахстана

Жительница Астаны обвинила сотрудников правоохранительных органов в применении силы, пытаясь помешать ей обратиться в Администрацию президента. В то же время в полиции пояснили, что речь идет о принудительном приводе по делу о мошенничестве, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Женщина утверждает, что ее избили и удерживали

На своей странице в Instagram горожанка рассказала, что на нее оказывали физическое и психологическое давление. По ее словам, на паркинге одного из жилых комплексов ее якобы избили и под угрозой отправили под домашний арест, чтобы не дать возможности попасть в Администрацию президента.

«До визита в Акорду на меня было оказано физическое и психологическое давление. Принудительно избили на паркинге ЖК и отправили под домашний арест, чтобы я не смогла попасть в Администрацию президента и рассказать о происходящем», — написала женщина.

Она также отметила, что получила прямое предупреждение: «Ты в Администрацию президента не пойдешь. Ты ничего не скажешь. Мы тебя посадим». По ее мнению, уголовное преследование является попыткой заставить ее замолчать и не допустить донесения информации до высших органов власти.

Претензии к земельным участкам и безопасности

По словам женщины, давление связано с раскрытием нарушений в деятельности одного из ТОО и земельных участков, на которые, по ее версии, претендуют представители прокуратуры Акмолинской области и района. Она также выразила опасения за свою личную безопасность.

Пост был дополнен видео, на котором несколько мужчин отводят женщину за угол паркинга, а затем силой сажают на заднее сиденье автомобиля, несмотря на сопротивление.

Позиция полиции: принудительный привод по делу о мошенничестве

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области пояснила, что 19 сентября 2025 года по коллективному заявлению участников ТОО было начато досудебное расследование в отношении жительницы Астаны 1989 года рождения по п.1 ч.3 ст.190 УК РК («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

После получения доказательств, 5 ноября женщина была признана подозреваемой. В связи с неявкой по повестке в отдел полиции Целиноградского района без уважительных причин, постановлением следователя от 7 ноября 2025 года уполномоченные сотрудники полиции принудительно доставили гражданку в отдел.

В тот же день деяние было квалифицировано по п.1 ч.3 ст.190 УК РК, а женщине назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство следователя поддержал прокурор района, и оно было санкционировано следственной судьей Целиноградского районного суда.

