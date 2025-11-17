18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 13:55

Ипотека в Казахстане: кто успеет забронировать квартиру по «старой» ставке

Новости Казахстана 0 2 612

Ипотечное кредитование в Казахстане после роста базовой ставки изменилось: не все программы доступны, ставки и требования к жилью выросли, а предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) достиг максимума 25%. Разберёмся, какие банки продолжают выдавать ипотеку, на каких условиях и какие ограничения действуют на вторичное жильё, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Банки, работающие с ипотекой на вторичное жильё

На сегодня ипотеку можно оформить в пяти крупных банках: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Forte Bank, Altyn Bank и Отбасы банк.

Halyk Bank предлагает цифровую ипотеку с процентной ставкой от 20,5 до 22,5% при наличии комиссии или 22–24% без комиссии. Срок кредита может достигать 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, а залогом может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость. Максимальная сумма зависит от платёжеспособности заёмщика, заявки подаются через мобильное приложение, где можно рассчитать ставку и ежемесячный платёж.

Банк ЦентрКредит выдаёт две программы: JAÑA и Хештег.

  • В JAÑA требуется заклад денег: при подтверждённом доходе — от 20% стоимости жилья, без подтверждения дохода — от 50%. Максимальная стоимость жилья при минимальном взносе составляет 50 млн тг для Астаны и Алматы, 45 млн тг для Шымкента, Караганды, Актау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорска, и 30 млн тг для остальных регионов.

  • В Хештег-ипотеке первоначальный взнос — от 20%, но при внесении от 30% ограничений по цене жилья нет. В качестве взноса можно использовать дополнительный залог — квартиру или дом. Обе программы доступны на первичном и вторичном рынке. Срок кредита достигает 15 лет, ставки варьируются от 5 до 21,8% в зависимости от программы и условий.

Forte Bank предлагает ипотеку под заклад денег с первоначальным взносом от 30 до 70%: чем выше взнос, тем ниже ставка. Например, при взносе 30% ставка составляет 15%, при 40% — 13%, при 50% — 11%, при 60% — 8%, при 70% — 5%. Заявки принимаются в отделениях банка, а сумма первоначального взноса замораживается на специальном счёте и возвращается после погашения кредита. Срок ипотеки — до 15 лет.

Altyn Bank предлагает классическую ипотеку с фиксированной ставкой 22,3%, сроком до 20 лет и минимальным первоначальным взносом 20%. Заявки подаются через приложение банка.

Отбасы банк работает по системе жилищных сбережений, где чем дольше и больше копить, тем выгоднее ставка. Существуют два варианта:

  1. Промежуточный заём: открыть депозит на 50% стоимости жилья минимум на 6 месяцев, после чего банк выдаёт всю сумму, начисляя проценты на весь кредит. Через три года ипотека переходит на жилищный заём со сниженной ставкой.

  2. Жилищный заём: накопить 50% стоимости жилья на депозите минимум три года, проценты начисляются только на сумму кредита. Максимальный срок — до 25 лет.

Требования к жилью

Банки кредитуют квартиры и дома в кирпичных, монолитных или панельных домах, строения из самана, каркасно-камышитовые, деревянные или шлакоблочные дома не принимаются.

  • Halyk Bank выдаёт ипотеку на квартиры и дома, построенные из кирпича с 1960 года и из панелей с 1965 года.

  • Банк ЦентрКредит кредитует жильё в городе от 1965 года, за городом — от 1974 года.

  • Forte Bank принимает только квартиры, построенные после 2000 года.

  • Altyn Bank кредитует квартиры и дома с 1976 года.

  • Отбасы банк выдаёт ипотеку на квартиры и дома из кирпича, монолита или блоков с 1965 года и на панельные дома с 1975 года.

Ипотека на вторичку в других банках

  • Freedom Bank Kazakhstan выдаёт цифровую ипотеку только зарплатным клиентам холдинга. Минимальная площадь квартиры — 29 кв. м, дом должен быть построен не раньше 1965 года, максимальная сумма — 70 млн тг, срок — до 20 лет, ГЭСВ — до 24,9%.

  • RBK Bank предлагает только программу «7-20-25» и партнёрские варианты с застройщиками на первичку.

  • Евразийский банк — только «7-20-25» на первичку и рефинансирование.

  • Нурбанк приостановил ипотечное кредитование.

Итоги

На данный момент ипотечные программы доступны не во всех банках, ГЭСВ увеличена до 25%. Снижение ставок до 20% перенесено на середину следующего года. Банки ужесточили требования к жилью и первоначальным взносам, но большинство крупных программ всё ещё работают. В ближайшее время ожидаются изменения подходов к ипотечному кредитованию и расширение доступных условий.

