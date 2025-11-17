Россия открывает газовый кран для Казахстана

Во время недавнего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию стороны достигли договоренности о газификации северных регионов Казахстана. LS разбирается, как будет реализован этот масштабный проект, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Министерство энергетики Казахстана сообщает, что переговоры с РФ касались строительства новых газопроводов для обеспечения северных регионов страны и столицы голубым топливом.
После окончательного согласования проекта предстоит разработать проектно-сметную документацию, определить:
технические характеристики трубопроводов;
сроки прокладки и маршруты линий;
объемы инвестиций и источники финансирования;
условия поставки и необходимые объемы газа.
На данный момент внутренний рынок Казахстана не испытывает дефицита газа. Однако, по мере развития электроэнергетики, промышленности и нефтегазохимической отрасли, ожидается резкий рост потребления голубого топлива:
В 2025 году спрос составит 21,3 млрд куб. м.
К 2030 году прогнозируется 39,7 млрд куб. м.
На этом фоне страна параллельно расширяет ресурсную базу товарного газа.
В Казахстане строятся и планируются несколько крупных газоперерабатывающих заводов:
Макатский район, Атырауская область – ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м в год, работающий на сырье с месторождения Кашаган.
На том же месторождении планируется второй завод мощностью 2,5 млрд куб. м в год.
Жанаозен – новый ГПЗ на базе старого КазГПЗ мощностью 900 млн куб. м в год.
Карачаганак – ведутся переговоры о строительстве завода мощностью 4 млрд куб. м в год, реализацией которого может заняться компания "КазМунайГаз".
В сумме эти проекты увеличат производство товарного газа на 6,8 млрд куб. м в год.
На прошлой неделе во время визита президента Токаева в Россию обсуждались перспективы газового сотрудничества, включая:
снабжение приграничных с Россией регионов;
транзит газа в третьи страны.
Эти шаги создают основу для укрепления энергетической безопасности Казахстана и расширения экспортного потенциала.
