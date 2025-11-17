18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 14:52

Россия открывает газовый кран для Казахстана

Новости Казахстана 0 12 450

Во время недавнего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию стороны достигли договоренности о газификации северных регионов Казахстана. LS разбирается, как будет реализован этот масштабный проект, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

©Shutterstock/Fotodom
©Shutterstock/Fotodom

Газификация северных регионов и Астаны

Министерство энергетики Казахстана сообщает, что переговоры с РФ касались строительства новых газопроводов для обеспечения северных регионов страны и столицы голубым топливом.

После окончательного согласования проекта предстоит разработать проектно-сметную документацию, определить:

  • технические характеристики трубопроводов;

  • сроки прокладки и маршруты линий;

  • объемы инвестиций и источники финансирования;

  • условия поставки и необходимые объемы газа.

Спрос на газ будет расти

На данный момент внутренний рынок Казахстана не испытывает дефицита газа. Однако, по мере развития электроэнергетики, промышленности и нефтегазохимической отрасли, ожидается резкий рост потребления голубого топлива:

  • В 2025 году спрос составит 21,3 млрд куб. м.

  • К 2030 году прогнозируется 39,7 млрд куб. м.

На этом фоне страна параллельно расширяет ресурсную базу товарного газа.

Новые газоперерабатывающие мощности

В Казахстане строятся и планируются несколько крупных газоперерабатывающих заводов:

  • Макатский район, Атырауская область – ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м в год, работающий на сырье с месторождения Кашаган.

  • На том же месторождении планируется второй завод мощностью 2,5 млрд куб. м в год.

  • Жанаозен – новый ГПЗ на базе старого КазГПЗ мощностью 900 млн куб. м в год.

  • Карачаганак – ведутся переговоры о строительстве завода мощностью 4 млрд куб. м в год, реализацией которого может заняться компания "КазМунайГаз".

В сумме эти проекты увеличат производство товарного газа на 6,8 млрд куб. м в год.

Перспективы сотрудничества с Россией

На прошлой неделе во время визита президента Токаева в Россию обсуждались перспективы газового сотрудничества, включая:

  • снабжение приграничных с Россией регионов;

  • транзит газа в третьи страны.

Эти шаги создают основу для укрепления энергетической безопасности Казахстана и расширения экспортного потенциала.

146
27
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь