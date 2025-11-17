Россия открывает газовый кран для Казахстана

Во время недавнего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию стороны достигли договоренности о газификации северных регионов Казахстана. LS разбирается, как будет реализован этот масштабный проект, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

©Shutterstock/Fotodom

Газификация северных регионов и Астаны

Министерство энергетики Казахстана сообщает, что переговоры с РФ касались строительства новых газопроводов для обеспечения северных регионов страны и столицы голубым топливом.

После окончательного согласования проекта предстоит разработать проектно-сметную документацию, определить:

технические характеристики трубопроводов;

сроки прокладки и маршруты линий;

объемы инвестиций и источники финансирования;

условия поставки и необходимые объемы газа.

Спрос на газ будет расти

На данный момент внутренний рынок Казахстана не испытывает дефицита газа. Однако, по мере развития электроэнергетики, промышленности и нефтегазохимической отрасли, ожидается резкий рост потребления голубого топлива:

В 2025 году спрос составит 21,3 млрд куб. м .

К 2030 году прогнозируется 39,7 млрд куб. м.

На этом фоне страна параллельно расширяет ресурсную базу товарного газа.

Новые газоперерабатывающие мощности

В Казахстане строятся и планируются несколько крупных газоперерабатывающих заводов:

Макатский район, Атырауская область – ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м в год , работающий на сырье с месторождения Кашаган.

На том же месторождении планируется второй завод мощностью 2,5 млрд куб. м в год .

Жанаозен – новый ГПЗ на базе старого КазГПЗ мощностью 900 млн куб. м в год .

Карачаганак – ведутся переговоры о строительстве завода мощностью 4 млрд куб. м в год, реализацией которого может заняться компания "КазМунайГаз".

В сумме эти проекты увеличат производство товарного газа на 6,8 млрд куб. м в год.

Перспективы сотрудничества с Россией

На прошлой неделе во время визита президента Токаева в Россию обсуждались перспективы газового сотрудничества, включая:

снабжение приграничных с Россией регионов;

транзит газа в третьи страны.

Эти шаги создают основу для укрепления энергетической безопасности Казахстана и расширения экспортного потенциала.