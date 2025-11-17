Российская курица не прошла проверку: Казахстан вернул 20 тонн обратно

На пограничном контрольном пункте «Сырым» при въезде в Казахстан сотрудники ветеринарного надзора предотвратили попытку незаконного ввоза значительной партии продукции птицеводства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ), передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Грузовик с мясом птицы из Самарской области проверен

Контроль был проведен на транспортном средстве, следовавшем из Самарской области России в Кызылординскую область Казахстана. Во время обязательной проверки инспекторы обнаружили 20 тонн куриного мяса, включая куриное филе.

Нарушение экспортных требований выявлено документально

При документарной проверке стало известно, что предприятие-поставщик не внесено в Реестр производителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющих право на экспорт продукции животного происхождения в Казахстан.

Как отметили в пресс-службе МСХ:

«Предприятие, выпустившее продукцию, не входит в Реестр производителей ЕАЭС, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения в Казахстан».

Последствия для водителя и груза

Из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных требований грузовик с мясом птицы был возвращен в страну отправления. На водителя составлен административный протокол и наложен штраф.

Инцидент подчеркивает важность строгого контроля за импортом продуктов животного происхождения и соблюдения требований ЕАЭС при международных поставках.