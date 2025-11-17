18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 15:51

Российская курица не прошла проверку: Казахстан вернул 20 тонн обратно

Новости Казахстана 0 538

На пограничном контрольном пункте «Сырым» при въезде в Казахстан сотрудники ветеринарного надзора предотвратили попытку незаконного ввоза значительной партии продукции птицеводства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ), передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Грузовик с мясом птицы из Самарской области проверен

Контроль был проведен на транспортном средстве, следовавшем из Самарской области России в Кызылординскую область Казахстана. Во время обязательной проверки инспекторы обнаружили 20 тонн куриного мяса, включая куриное филе.

Нарушение экспортных требований выявлено документально

При документарной проверке стало известно, что предприятие-поставщик не внесено в Реестр производителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющих право на экспорт продукции животного происхождения в Казахстан.

Как отметили в пресс-службе МСХ:

«Предприятие, выпустившее продукцию, не входит в Реестр производителей ЕАЭС, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения в Казахстан».

Последствия для водителя и груза

Из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных требований грузовик с мясом птицы был возвращен в страну отправления. На водителя составлен административный протокол и наложен штраф.

Инцидент подчеркивает важность строгого контроля за импортом продуктов животного происхождения и соблюдения требований ЕАЭС при международных поставках.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь