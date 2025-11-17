В Казахстане выбрали название для первой атомной электростанции

В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее название для первой в стране атомной электростанции (АЭС). Итоги конкурса и выбор победителя озвучило Агентство по атомной энергии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Конкурс: как выбирали название

По информации пресс-службы агентства, конкурс проходил среди всех желающих граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить лишь одно название для будущей АЭС.

Всего в конкурсе приняли участие 27 157 казахстанцев, которые предложили 10 460 уникальных вариантов наименований. При обработке заявок учитывались различные формы написания, включая кириллицу, латиницу, а также синонимичные слова.

Победитель: «Балқаш» атом электр станциясы

На финальном заседании конкурсной комиссии было рассмотрено 100 наиболее популярных предложений.

Победителем признано название:

«Балқаш» атом электр станциясы, которое набрало 882 предложения от граждан и возглавило рейтинг по популярности.

В пресс-службе подчеркнули, что выбранное название соответствует международной практике: атомные электростанции часто получают имена по географическому признаку, что упрощает их идентификацию на мировой арене.

Международные варианты названия

Конкурсная комиссия также утвердила версии названия на русском и английском языках:

Русский: Атомная электростанция «Балхаш»

Английский: Balkhash Nuclear Power Plant

Итоги и значимость

Выбор названия «Балқаш» подчеркивает региональную идентичность проекта и создаёт единый бренд будущей АЭС.

Участие свыше 27 тысяч граждан демонстрирует высокий интерес общества к развитию атомной энергетики в Казахстане и готовность граждан включаться в обсуждение ключевых инфраструктурных проектов.