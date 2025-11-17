18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 17:15

В министерстве энергетики рассказали о вечерних отключениях света в Казахстане

Новости Казахстана 0 574

Министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию с возможным дефицитом электроэнергии в стране. В кулуарах Акорды 17 ноября 2025 года он ответил, стоит ли ожидать Казахстану вечерних блэкаутов по примеру Кыргызстана, где после 22:00 регулярно отключают свет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: taraenergy.com
Фото: taraenergy.com

Сравнение с Кыргызстаном: повторится ли сценарий отключений

По словам министра, опасения о массовых вечерних отключениях в Казахстане не подтверждаются. Он подчеркнул, что страна не находится в состоянии системного энергетического кризиса, и подобные меры, как в соседнем Кыргызстане, Казахстану не грозят.

Профицит и дефицит: как меняется энергобаланс в течение суток

Аккенженов подробно объяснил, как формируется энергобаланс в республике:

  • В дневные часы Казахстан — профицитная страна, то есть производит больше электроэнергии, чем потребляет.

  • В утренние и вечерние пики, когда нагрузка резко возрастает, возникает временный дефицит мощности.

Именно эти часы приводят к необходимости привлечения внешних объемов электроэнергии.

Почему Казахстану приходится импортировать электричество

Чтобы покрыть нагрузку в часы максимального потребления, Казахстан прибегает к импорту:

  • из Узбекистана,

  • из России,

  • а летом частично — из Кыргызстана.

Министр подчеркнул, что речь идёт не о зависимости, а о нормальной практике балансировки энергосистемы, принятой в большинстве стран региона.

Годовое потребление и производство: где возникает разрыв

Аккенженов привёл конкретные цифры, демонстрирующие масштаб энергопотребления в стране:

  • Потребление в год: около 119 млрд кВт·ч

  • Производство в год: около 117 млрд кВт·ч

Таким образом, годовой дефицит составляет около 2 млрд кВт·ч. Он формируется не равномерно, а именно в периоды пиковой нагрузки — утром и вечером.

Вывод: угрозы массовых блэкаутов нет

Министр заверил, что текущая ситуация контролируема, энергосистема работает стабильно, а импорт позволяет надежно перекрывать временные пики потребления. Поэтому риска вечерних плановых отключений электроэнергии в Казахстане нет.

