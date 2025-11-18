В Казахстане прокомментировали информацию о покупке активов «Лукойла»

Правительство Казахстана официально заявило, что не участвует в переговорах по приобретению активов российской нефтяной компании «Лукойл». Соответствующее разъяснение сделал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов , ссообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pravdaurfo.ru

Почему Казахстан не может вести переговоры

Глава Минэнерго подчеркнул, что государство не является коммерческой организацией и, соответственно, не имеет права участвовать в сделках по покупке акций частных компаний.

«Правительство не ведет коммерческую деятельность, поэтому переговоров о покупке активов «Лукойла» не ведет», — пояснил Аккенженов.

Сроки принятия решения о продаже активов

По словам министра, вопрос о возможной продаже активов «Лукойла» перенесен на середину декабря 2025 года.

За это время компания должна завершить все необходимые внутренние процедуры для обеспечения своей деятельности, подчеркнул Аккенженов.

Международный контекст и санкции

Минэнерго также отметило, что крупные проекты «Лукойла» в Казахстане не подпадают под санкции США.

Напомним, 23 октября 2025 года Министерство финансов США ввело ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний. В ответ на это, уже 27 октября, «Лукойл» объявил о намерении продать часть своих зарубежных активов, чтобы минимизировать последствия санкций.

Продажа зарубежных активов «Лукойла»

Компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, при этом главным приоритетом является сохранение непрерывности работы предприятий при смене собственника.

Конкретные детали сделок и имена возможных покупателей не раскрываются. Ранее США дали разрешение на продажу зарубежных активов «Лукойла», что открыло путь для реализации этих планов.