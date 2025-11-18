В Казахстане прокомментировали информацию о покупке активов «Лукойла»

Правительство Казахстана официально заявило, что не участвует в переговорах по приобретению активов российской нефтяной компании «Лукойл». Соответствующее разъяснение сделал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, ссообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Глава Минэнерго подчеркнул, что государство не является коммерческой организацией и, соответственно, не имеет права участвовать в сделках по покупке акций частных компаний.
«Правительство не ведет коммерческую деятельность, поэтому переговоров о покупке активов «Лукойла» не ведет», — пояснил Аккенженов.
По словам министра, вопрос о возможной продаже активов «Лукойла» перенесен на середину декабря 2025 года.
За это время компания должна завершить все необходимые внутренние процедуры для обеспечения своей деятельности, подчеркнул Аккенженов.
Минэнерго также отметило, что крупные проекты «Лукойла» в Казахстане не подпадают под санкции США.
Напомним, 23 октября 2025 года Министерство финансов США ввело ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний. В ответ на это, уже 27 октября, «Лукойл» объявил о намерении продать часть своих зарубежных активов, чтобы минимизировать последствия санкций.
Компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, при этом главным приоритетом является сохранение непрерывности работы предприятий при смене собственника.
Конкретные детали сделок и имена возможных покупателей не раскрываются. Ранее США дали разрешение на продажу зарубежных активов «Лукойла», что открыло путь для реализации этих планов.
