В Казахстане с 1 января продажа сильнодействующих препаратов без рецепта станет уголовным преступлением

Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало результаты проверок легального оборота лекарственных средств, содержащих наркотические компоненты и сильнодействующие вещества. Цель – усилить контроль за соблюдением законодательства и предупредить нарушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Фото: dreamstime.com

Масштабные проверки медицинских учреждений и аптек

В рамках мониторинга контрольные мероприятия охватили 1 200 медицинских организаций и частных аптек по всей стране. Инспекторы оценивали:

порядок хранения препаратов, подлежащих государственному контролю;

соблюдение правил учета и реализации сильнодействующих и наркотических веществ;

оформление документов при отпуске лекарств, требующих рецепта.

В ходе проверок ограничен оборот свыше 100 тысяч единиц препаратов, подлежащих строгому контролю, а также собрано более 1 000 материалов по выявленным нарушениям. Все материалы переданы в территориальные департаменты медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения для дальнейшего привлечения виновных к административной ответственности.

Штрафы и административная ответственность

По данным МВД, за нарушение законодательства наложены штрафы на сумму более 150 млн тенге.

Наиболее распространенные нарушения включают:

отпуск лекарств без рецепта, особенно относящихся к списку «сильнодействующих веществ»;

несоблюдение правил хранения и учета таких препаратов.

Уголовная ответственность с 1 января 2026 года

Министерство внутренних дел напоминает, что с 1 января 2026 года вступает в силу уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов подчеркнул:

"Напоминаем о необходимости строгого соблюдения норм действующего законодательства. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность."

Это решение направлено на ужесточение контроля и предотвращение незаконного оборота опасных лекарственных средств на территории страны.