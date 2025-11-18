18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 06:48

Казахстанец получил 2,5 года ограничения свободы за кражу 740 тенге

Новости Казахстана

Житель Казахстана в течение нескольких лет числился под уголовной статьёй за предполагаемое покушение на кражу всего 740 тенге — суммы, которая по закону даже не подпадает под категорию уголовного преступления. Теперь его полностью реабилитировали, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Необычное уголовное дело: наказание за сумму меньше двух МРП

Кассационный суд по уголовным делам отменил вынесенный ранее приговор, признав уголовное преследование незаконным.

Как развивались события: попытка занять деньги обернулась задержанием

Согласно материалам дела, гражданин С. пришёл в дом своего знакомого, намереваясь занять 500 тенге.

  • Дверь оказалась запертой.

  • Мужчина толкнул её, и при этом сломалась дверная скоба.

  • Попав внутрь, он направился на кухню, где ранее видел деньги в выдвижной полке.
    Именно в этот момент его задержали.

Следствие и суды первой и апелляционной инстанций посчитали эти действия попыткой кражи. Более того, дело квалифицировали по тяжёлой статье как покушение на тайное хищение чужого имущества.

Жёсткий приговор: два с половиной года ограничения свободы

Несмотря на минимальную сумму, на которую якобы покушался мужчина, суд назначил ему значительное наказание:

  • 2 года 6 месяцев ограничения свободы;

  • 100 часов обязательных работ ежегодно.

Такое решение вызвало вопросы, поскольку назначенная мера ответственности была сопоставима с наказанием за преступления иной тяжести.

Позиция кассации: состава преступления не было

Кассационный суд тщательно проверил обстоятельства и пришёл к иному выводу.
Главное в деле — стоимость имущества, которую следствие изначально не установило надлежащим образом. Позже выяснилось, что реальная сумма, на которую мог претендовать С., составляла всего 740 тенге.

Это имеет принципиальное значение:

  • Согласно Уголовному кодексу, хищение до 2 МРП (в 2022 году — 6126 тенге) является уголовным проступком, а покушение на проступок уголовной ответственности не влечёт.

  • Следовательно, уголовное дело в отношении мужчины вообще не должно было возбуждаться.

Также суд указал на отсутствие доказательств умысла на кражу крупной суммы.

Итог: прекращение дела и право на реабилитацию

С учётом установленных обстоятельств кассация отменила ранее вынесенные решения и прекратила дело за отсутствием состава уголовного правонарушения.

За гражданином С. теперь признано:

  • право на полную реабилитацию,

  • право на возмещение вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.

Почему дело стало показательным

Ситуация стала иллюстрацией того, насколько важно правильно определять размер ущерба и квалифицировать правонарушения. Ошибки на раннем этапе расследования привели к многолетним ограничениям свободы за фактически несуществующее преступление — и лишь кассационная инстанция восстановила справедливость.

