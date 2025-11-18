Казахстанец получил 2,5 года ограничения свободы за кражу 740 тенге

Житель Казахстана в течение нескольких лет числился под уголовной статьёй за предполагаемое покушение на кражу всего 740 тенге — суммы, которая по закону даже не подпадает под категорию уголовного преступления. Теперь его полностью реабилитировали, сообщает Lada.kz.
Кассационный суд по уголовным делам отменил вынесенный ранее приговор, признав уголовное преследование незаконным.
Согласно материалам дела, гражданин С. пришёл в дом своего знакомого, намереваясь занять 500 тенге.
Дверь оказалась запертой.
Мужчина толкнул её, и при этом сломалась дверная скоба.
Попав внутрь, он направился на кухню, где ранее видел деньги в выдвижной полке.
Именно в этот момент его задержали.
Следствие и суды первой и апелляционной инстанций посчитали эти действия попыткой кражи. Более того, дело квалифицировали по тяжёлой статье как покушение на тайное хищение чужого имущества.
Несмотря на минимальную сумму, на которую якобы покушался мужчина, суд назначил ему значительное наказание:
2 года 6 месяцев ограничения свободы;
100 часов обязательных работ ежегодно.
Такое решение вызвало вопросы, поскольку назначенная мера ответственности была сопоставима с наказанием за преступления иной тяжести.
Кассационный суд тщательно проверил обстоятельства и пришёл к иному выводу.
Главное в деле — стоимость имущества, которую следствие изначально не установило надлежащим образом. Позже выяснилось, что реальная сумма, на которую мог претендовать С., составляла всего 740 тенге.
Это имеет принципиальное значение:
Согласно Уголовному кодексу, хищение до 2 МРП (в 2022 году — 6126 тенге) является уголовным проступком, а покушение на проступок уголовной ответственности не влечёт.
Следовательно, уголовное дело в отношении мужчины вообще не должно было возбуждаться.
Также суд указал на отсутствие доказательств умысла на кражу крупной суммы.
С учётом установленных обстоятельств кассация отменила ранее вынесенные решения и прекратила дело за отсутствием состава уголовного правонарушения.
За гражданином С. теперь признано:
право на полную реабилитацию,
право на возмещение вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.
Ситуация стала иллюстрацией того, насколько важно правильно определять размер ущерба и квалифицировать правонарушения. Ошибки на раннем этапе расследования привели к многолетним ограничениям свободы за фактически несуществующее преступление — и лишь кассационная инстанция восстановила справедливость.
