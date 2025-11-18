Казахстанец получил 2,5 года ограничения свободы за кражу 740 тенге

Житель Казахстана в течение нескольких лет числился под уголовной статьёй за предполагаемое покушение на кражу всего 740 тенге — суммы, которая по закону даже не подпадает под категорию уголовного преступления. Теперь его полностью реабилитировали, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Необычное уголовное дело: наказание за сумму меньше двух МРП

Кассационный суд по уголовным делам отменил вынесенный ранее приговор, признав уголовное преследование незаконным.

Как развивались события: попытка занять деньги обернулась задержанием

Согласно материалам дела, гражданин С. пришёл в дом своего знакомого, намереваясь занять 500 тенге.

Дверь оказалась запертой.

Мужчина толкнул её, и при этом сломалась дверная скоба.

Попав внутрь, он направился на кухню, где ранее видел деньги в выдвижной полке.

Именно в этот момент его задержали.

Следствие и суды первой и апелляционной инстанций посчитали эти действия попыткой кражи. Более того, дело квалифицировали по тяжёлой статье как покушение на тайное хищение чужого имущества.

Жёсткий приговор: два с половиной года ограничения свободы

Несмотря на минимальную сумму, на которую якобы покушался мужчина, суд назначил ему значительное наказание:

2 года 6 месяцев ограничения свободы ;

100 часов обязательных работ ежегодно.

Такое решение вызвало вопросы, поскольку назначенная мера ответственности была сопоставима с наказанием за преступления иной тяжести.

Позиция кассации: состава преступления не было

Кассационный суд тщательно проверил обстоятельства и пришёл к иному выводу.

Главное в деле — стоимость имущества, которую следствие изначально не установило надлежащим образом. Позже выяснилось, что реальная сумма, на которую мог претендовать С., составляла всего 740 тенге.

Это имеет принципиальное значение:

Согласно Уголовному кодексу, хищение до 2 МРП (в 2022 году — 6126 тенге ) является уголовным проступком , а покушение на проступок уголовной ответственности не влечёт .

Следовательно, уголовное дело в отношении мужчины вообще не должно было возбуждаться.

Также суд указал на отсутствие доказательств умысла на кражу крупной суммы.

Итог: прекращение дела и право на реабилитацию

С учётом установленных обстоятельств кассация отменила ранее вынесенные решения и прекратила дело за отсутствием состава уголовного правонарушения.

За гражданином С. теперь признано:

право на полную реабилитацию ,

право на возмещение вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.

Почему дело стало показательным

Ситуация стала иллюстрацией того, насколько важно правильно определять размер ущерба и квалифицировать правонарушения. Ошибки на раннем этапе расследования привели к многолетним ограничениям свободы за фактически несуществующее преступление — и лишь кассационная инстанция восстановила справедливость.