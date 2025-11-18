18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 07:16

«Я не поверила своим глазам»: казахстанка сравнила цены на продукты в Германии и Казахстане (видео)

Новости Казахстана

Учёба за границей открывает новые горизонты, но иногда шокирует не только культурой, но и ценами. Казахстанка, которая учится и работает в Германии, поделилась своим опытом сравнения цен на продукты питания в двух странах. Результаты оказались неожиданными даже для неё самой, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Шок от первых покупок

«Я казашка, учусь и работаю в Германии и недавно сравнила цены на продукты с Казахстаном. Честно, я была в шоке!» — признаётся девушка в своём видео.

По её словам, она тщательно взвешивала всё до грамма, чтобы сравнение было максимально точным.

Авокадо: мечта детства становится дороже

Первым в списке оказался авокадо. 500 граммов этого фрукта стоят:

  • Германия: 2,19 евро

  • Казахстан: 6,10 евро

«Вот почему я в детстве никогда не ела авокадо», — комментирует казашка, отмечая огромную разницу.

Молочные продукты

Девушка сравнила несколько популярных молочных товаров:

  • Молоко 3,5%

    • Германия: 1 евро

    • Казахстан (сеть «Магнум»): 1,44 евро

  • Сливки 33%

    • Германия: 0,99 евро

    • Казахстан: 2,5 евро

«Для любителей печь – это катастрофа», — подчёркивает она, заметив, что разница особенно ощущается на продуктах для домашней кухни.

Овощи, мясо и деликатесы: разница ощутима

Среди остальных продуктов, которые девушка сравнила:

  • Помидоры черри

  • Перец «светофор»

  • Творожный сыр

  • Стейки рибай

  • Хлеб и яйца

  • Творог

  • Шоколадный бисквит

  • Круассаны

  • Шампиньоны

  • Чеснок

По её наблюдению, цены на лимоны и рукколу практически совпали в обеих странах, но общая стоимость корзины всё равно оказалась выше в Казахстане.

Итоговое сравнение

Сумма продуктов для сравнения:

  • Казахстан: 46 евро (27 876 тенге)

  • Германия: 36 евро (21 815 тенге)

«Разница ощутима даже при небольшом наборе продуктов», — подводит итог казашка, отмечая, что для жителей Казахстана некоторые продукты становятся практически роскошью.

2
13
0
