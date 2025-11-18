«Я не поверила своим глазам»: казахстанка сравнила цены на продукты в Германии и Казахстане (видео)

Учёба за границей открывает новые горизонты, но иногда шокирует не только культурой, но и ценами. Казахстанка, которая учится и работает в Германии, поделилась своим опытом сравнения цен на продукты питания в двух странах. Результаты оказались неожиданными даже для неё самой, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
«Я казашка, учусь и работаю в Германии и недавно сравнила цены на продукты с Казахстаном. Честно, я была в шоке!» — признаётся девушка в своём видео.
По её словам, она тщательно взвешивала всё до грамма, чтобы сравнение было максимально точным.
Первым в списке оказался авокадо. 500 граммов этого фрукта стоят:
Германия: 2,19 евро
Казахстан: 6,10 евро
«Вот почему я в детстве никогда не ела авокадо», — комментирует казашка, отмечая огромную разницу.
Девушка сравнила несколько популярных молочных товаров:
Молоко 3,5%
Германия: 1 евро
Казахстан (сеть «Магнум»): 1,44 евро
Сливки 33%
Германия: 0,99 евро
Казахстан: 2,5 евро
«Для любителей печь – это катастрофа», — подчёркивает она, заметив, что разница особенно ощущается на продуктах для домашней кухни.
Среди остальных продуктов, которые девушка сравнила:
Помидоры черри
Перец «светофор»
Творожный сыр
Стейки рибай
Хлеб и яйца
Творог
Шоколадный бисквит
Круассаны
Шампиньоны
Чеснок
По её наблюдению, цены на лимоны и рукколу практически совпали в обеих странах, но общая стоимость корзины всё равно оказалась выше в Казахстане.
Сумма продуктов для сравнения:
Казахстан: 46 евро (27 876 тенге)
Германия: 36 евро (21 815 тенге)
«Разница ощутима даже при небольшом наборе продуктов», — подводит итог казашка, отмечая, что для жителей Казахстана некоторые продукты становятся практически роскошью.
