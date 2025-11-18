«Я не поверила своим глазам»: казахстанка сравнила цены на продукты в Германии и Казахстане (видео)

Учёба за границей открывает новые горизонты, но иногда шокирует не только культурой, но и ценами. Казахстанка, которая учится и работает в Германии, поделилась своим опытом сравнения цен на продукты питания в двух странах. Результаты оказались неожиданными даже для неё самой, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Яндекс Карты

Шок от первых покупок

«Я казашка, учусь и работаю в Германии и недавно сравнила цены на продукты с Казахстаном. Честно, я была в шоке!» — признаётся девушка в своём видео.

По её словам, она тщательно взвешивала всё до грамма, чтобы сравнение было максимально точным.

Авокадо: мечта детства становится дороже

Первым в списке оказался авокадо. 500 граммов этого фрукта стоят:

Германия: 2,19 евро

Казахстан: 6,10 евро

«Вот почему я в детстве никогда не ела авокадо», — комментирует казашка, отмечая огромную разницу.

Молочные продукты

Девушка сравнила несколько популярных молочных товаров:

Молоко 3,5% Германия: 1 евро Казахстан (сеть «Магнум»): 1,44 евро

Сливки 33% Германия: 0,99 евро Казахстан: 2,5 евро



«Для любителей печь – это катастрофа», — подчёркивает она, заметив, что разница особенно ощущается на продуктах для домашней кухни.

Овощи, мясо и деликатесы: разница ощутима

Среди остальных продуктов, которые девушка сравнила:

Помидоры черри

Перец «светофор»

Творожный сыр

Стейки рибай

Хлеб и яйца

Творог

Шоколадный бисквит

Круассаны

Шампиньоны

Чеснок

По её наблюдению, цены на лимоны и рукколу практически совпали в обеих странах, но общая стоимость корзины всё равно оказалась выше в Казахстане.

Итоговое сравнение

Сумма продуктов для сравнения:

Казахстан: 46 евро (27 876 тенге)

Германия: 36 евро (21 815 тенге)