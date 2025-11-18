Удары по КТК — удар по стране: заявление Минэнерго Казахстана

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов назвал недавние удары беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «атакой на казахстанскую инфраструктуру». По его словам, КТК — международный консорциум, в котором Казахстан является акционером, а удар по трубопроводу несет значительные последствия, учитывая, что только в 2025 году по нему планируется транспортировка около 60 миллионов тонн нефти и газоконденсата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Атаки были направлены на объект, который имеет международную ценность. Естественно, можно сказать, что это была и атака на нашу инфраструктуру», — подчеркнул министр.

Хронология ударов дронов

Киевский режим неоднократно пытался атаковать объекты КТК:

17 февраля — дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». Станция получила повреждения и была временно выведена из эксплуатации.

19 марта — три дрона самолетного типа ударили по энергетической инфраструктуре в станице Кавказская Краснодарского края.

24 марта — украинский дрон вновь попытался атаковать «Кропоткинскую», но был сбит.

Октябрь — дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге, на который идет казахстанский газ. 19 октября завод временно приостановил приём газа с Карачаганакского месторождения.

Казахстанская нефть и газ под контролем

Несмотря на атаки, в Минэнерго отмечают, что транспортировка казахстанской нефти по КТК продолжается в штатном режиме. Прием нефти на казахстанском участке трубопровода не ограничивается.

Что касается газа, то начиная с 22 октября, после временной остановки, Оренбургский газоперерабатывающий завод начал принимать 200 тысяч кубометров в час вместо обычных 840 тысяч. Сегодня завод увеличил приём с Карачаганакского месторождения до 815 тысяч кубометров в час — что составляет 82% от плановых объемов.

Значение инцидента

Эксперты подчеркивают, что удары по КТК и газоперерабатывающим объектам — это не только ущерб материальный, но и стратегический. Казахстан, как акционер международного консорциума, вынужден контролировать стабильность поставок нефти и газа, чтобы избежать сбоев на международных рынках и внутри страны.