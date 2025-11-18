Свыше миллиона этнических казахов вновь на Родине

В 2025 году на историческую родину вернулись 13 202 этнических казаха, получившие статус кандaса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения,
С момента обретения независимости в Казахстан вернулись 1 млн 161,2 тыс. этнических казахов.
Среди прибывших с начала 2025 года:
45,6% – из Узбекистана
42,3% – из Китая
4,1% – из Туркменистана
2,9% – из Монголии
2,6% – из России
2,5% – из других стран
На 1 ноября 2025 года этнические переселенцы распределялись по возрасту следующим образом:
Трудоспособного возраста – 57,6%
Несовершеннолетние – 33,9%
Пенсионеры – 8,5%
Среди трудоспособных переселенцев:
Высшее образование – 15,2%
Среднее специальное образование – 28,2%
Общее среднее образование – 50,5%
Без образования – 6,1%
Этнические казахи поселились в различных регионах страны. При этом для трудодефицитных областей определены специальные меры поддержки. К ним относятся:
Акмолинская
Абайская
Костанайская
Павлодарская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
На 2025 год квота приема кандасов в этих регионах составляет 2 309 человек, из которых 1 942 переселились по состоянию на 1 ноября.
Кандасам, переезжающим в трудодефицитные регионы, предоставляются следующие меры:
Субсидия на переезд – единовременно 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу семьи и каждого члена семьи
Субсидия на жилье и коммунальные услуги – ежемесячно в течение года 15–30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг)
С начала года различные меры поддержки получили 1 010 кандасов, из которых 313 трудоустроены на постоянную работу.
Для повышения эффективности добровольного переселения внедрены институциональные меры поддержки работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы:
Сертификат экономической мобильности – для покупки, строительства жилья или покрытия части первоначального взноса по ипотеке
Размер поддержки – 50% стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью
Программа действует на безвозмездной и безвозвратной основе
