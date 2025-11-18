Свыше миллиона этнических казахов вновь на Родине

В 2025 году на историческую родину вернулись 13 202 этнических казаха, получившие статус кандaса , сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения,

Фото: gov.kz

С момента обретения независимости в Казахстан вернулись 1 млн 161,2 тыс. этнических казахов.

Страны происхождения кандасов

Среди прибывших с начала 2025 года:

45,6% – из Узбекистана

42,3% – из Китая

4,1% – из Туркменистана

2,9% – из Монголии

2,6% – из России

2,5% – из других стран

Возрастная структура переселенцев

На 1 ноября 2025 года этнические переселенцы распределялись по возрасту следующим образом:

Трудоспособного возраста – 57,6%

Несовершеннолетние – 33,9%

Пенсионеры – 8,5%

Уровень образования кандасов

Среди трудоспособных переселенцев:

Высшее образование – 15,2%

Среднее специальное образование – 28,2%

Общее среднее образование – 50,5%

Без образования – 6,1%

География расселения

Этнические казахи поселились в различных регионах страны. При этом для трудодефицитных областей определены специальные меры поддержки. К ним относятся:

Акмолинская

Абайская

Костанайская

Павлодарская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

Северо-Казахстанская

На 2025 год квота приема кандасов в этих регионах составляет 2 309 человек, из которых 1 942 переселились по состоянию на 1 ноября.

Государственная поддержка переселенцев

Кандасам, переезжающим в трудодефицитные регионы, предоставляются следующие меры:

Субсидия на переезд – единовременно 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу семьи и каждого члена семьи

Субсидия на жилье и коммунальные услуги – ежемесячно в течение года 15–30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг)

С начала года различные меры поддержки получили 1 010 кандасов, из которых 313 трудоустроены на постоянную работу.

Новые меры по стимулированию переселения

Для повышения эффективности добровольного переселения внедрены институциональные меры поддержки работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы: