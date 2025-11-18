Казахстанец открыл огонь по полицейскому и был ликвидирован

В Казахстане произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, в ходе которого один человек получил серьёзные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: rossaprimavera.ru

Нападение на полицейского

По данным правоохранительных органов, местный житель вооружился ружьём и открыл огонь по сотруднику полиции. Пострадавший полицейский был ранен и получил медицинскую помощь.

Реакция силовиков

На угрозу жизни и здоровью правоохранителя сотрудники полиции ответили применением огнестрельного оружия. Нападавший был застрелен на месте происшествия.

Обстоятельства инцидента

По предварительной информации, мотивы мужчины устанавливаются. Ведётся проверка всех деталей произошедшего, включая место и время инцидента, а также возможные причины агрессивного поведения.

Призывы к безопасности

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности и не вступать в конфликты с сотрудниками полиции. Любые попытки нападения на представителей закона преследуются по закону.