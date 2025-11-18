В Казахстане при пожаре погибли 12 человек, включая 9 детей (видео)

Сегодня, 18 ноября 2025 года, ранним утром в Жетысайском районе Туркестанской области произошла масштабная трагедия — пожар в частном жилом доме унёс жизни 12 человек. Среди погибших 9 детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 ДЧС Туркестанской области ранним утром. Пожар вспыхнул в двухэтажном частном доме в селе Алгабас.
Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что огонь полностью охватил здание и угроза жизни находившихся внутри была критической.
В ходе спасательной операции из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Их передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания экстренной помощи.
Внутри здания пожарные обнаружили тела 12 погибших, среди которых 9 детей.
По словам соседей, накануне в доме хозяев проводилось мероприятие, и в помещении находились гости. Вероятно, это могло повлиять на количество пострадавших.
Общая площадь, охваченная огнём, составила 360 квадратных метров.
На месте трагедии задействованы все оперативные службы региона. Пожар полностью ликвидирован.
"Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области", - говорится в сообщении.
Спасатели и следственные органы проводят работу по установлению причин возгорания. Расследование происшествия продолжается.
Пожар в Алгабасе стал одной из самых трагических ЧП последних лет в Туркестанской области. Гибель 12 человек, включая детей, подчёркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности и своевременной эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
