18.11.2025, 10:06

В Казахстане при пожаре погибли 12 человек, включая 9 детей (видео)

Новости Казахстана

Сегодня, 18 ноября 2025 года, ранним утром в Жетысайском районе Туркестанской области произошла масштабная трагедия — пожар в частном жилом доме унёс жизни 12 человек. Среди погибших 9 детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК

Место и время происшествия

Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 ДЧС Туркестанской области ранним утром. Пожар вспыхнул в двухэтажном частном доме в селе Алгабас.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что огонь полностью охватил здание и угроза жизни находившихся внутри была критической.

Эвакуация и пострадавшие

В ходе спасательной операции из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Их передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания экстренной помощи.

Внутри здания пожарные обнаружили тела 12 погибших, среди которых 9 детей.

Обстоятельства происшествия

По словам соседей, накануне в доме хозяев проводилось мероприятие, и в помещении находились гости. Вероятно, это могло повлиять на количество пострадавших.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 360 квадратных метров.

Работа экстренных служб

На месте трагедии задействованы все оперативные службы региона. Пожар полностью ликвидирован.

"Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области", - говорится в сообщении.

Спасатели и следственные органы проводят работу по установлению причин возгорания. Расследование происшествия продолжается.

Подведение итогов

Пожар в Алгабасе стал одной из самых трагических ЧП последних лет в Туркестанской области. Гибель 12 человек, включая детей, подчёркивает важность соблюдения правил пожарной безопасности и своевременной эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

