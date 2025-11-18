С 24 ноября регистрация жильцов в Казахстане становится электронной: важные детали

С 24 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила регистрации граждан по месту жительства. Главное нововведение — полный переход услуги в онлайн-формат, что напрямую затрагивает арендодателей и собственников жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Онлайн-регистрация: как теперь проходит процедура

Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить исключительно через:

Портал eGov.kz ;

Мобильное приложение eGov Mobile.

Для подачи заявки потребуется:

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) ;

Номер БМГ, привязанный к учетной записи.

Процесс полностью автоматизирован, что сокращает время оформления услуги. Также можно воспользоваться зонами самообслуживания в отделениях Центров обслуживания населения (ЦОН).

Кто может зарегистрироваться онлайн

Услуга доступна следующим категориям граждан:

Гражданам Казахстана, включая собственников жилья;

Опекунам или законным представителям взрослых, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

Родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.

Важно: дети до 14 лет самостоятельно не регистрируются. Их место жительства определяется по адресу родителей или законных представителей (ст. 16 ГК РК).

Особенности регистрации в арендном жилье

Нововведения особенно важны для арендодателей:

Арендатор государственного жилья может зарегистрировать только тех лиц, которые указаны в договоре найма.

Если заявитель не включен в договор, система автоматически отклонит заявку.

В случае вопросов по регистрации в арендном жилье рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган ЖКХ.

Подтверждение регистрации:

Если заявка подается по адресу, владельцем которого является другое лицо, система отправляет SMS-код с номера 1414. Собственник жилья обязан подтвердить согласие на регистрацию в течение одного часа.

Как подать заявку через портал eGov.kz

Авторизуйтесь и перейдите: Гражданам → Гражданство, миграция и иммиграция → Прописка по месту жительства. Нажмите "Заказать услугу онлайн". Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля. Проверить статус можно в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Регистрация через мобильное приложение eGov Mobile

Авторизуйтесь и откройте раздел "Госуслуги". В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства". Заполните данные и укажите причину регистрации. Подпишите услугу любым доступным способом. Проверить статус заявки можно в "История личного кабинета" → "Сообщения".

Исключения для оффлайн-регистрации

Регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются: