С 24 ноября регистрация жильцов в Казахстане становится электронной: важные детали

С 24 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила регистрации граждан по месту жительства. Главное нововведение — полный переход услуги в онлайн-формат, что напрямую затрагивает арендодателей и собственников жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить исключительно через:
Портал eGov.kz;
Мобильное приложение eGov Mobile.
Для подачи заявки потребуется:
Электронная цифровая подпись (ЭЦП);
Номер БМГ, привязанный к учетной записи.
Процесс полностью автоматизирован, что сокращает время оформления услуги. Также можно воспользоваться зонами самообслуживания в отделениях Центров обслуживания населения (ЦОН).
Услуга доступна следующим категориям граждан:
Гражданам Казахстана, включая собственников жилья;
Опекунам или законным представителям взрослых, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
Родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.
Важно: дети до 14 лет самостоятельно не регистрируются. Их место жительства определяется по адресу родителей или законных представителей (ст. 16 ГК РК).
Нововведения особенно важны для арендодателей:
Арендатор государственного жилья может зарегистрировать только тех лиц, которые указаны в договоре найма.
Если заявитель не включен в договор, система автоматически отклонит заявку.
В случае вопросов по регистрации в арендном жилье рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган ЖКХ.
Подтверждение регистрации:
Если заявка подается по адресу, владельцем которого является другое лицо, система отправляет SMS-код с номера 1414. Собственник жилья обязан подтвердить согласие на регистрацию в течение одного часа.
Авторизуйтесь и перейдите: Гражданам → Гражданство, миграция и иммиграция → Прописка по месту жительства.
Нажмите "Заказать услугу онлайн".
Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.
Проверить статус можно в личном кабинете в разделе "История получения услуг".
Авторизуйтесь и откройте раздел "Госуслуги".
В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства".
Заполните данные и укажите причину регистрации.
Подпишите услугу любым доступным способом.
Проверить статус заявки можно в "История личного кабинета" → "Сообщения".
Регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются:
несовершеннолетние дети;
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
производится только оффлайн в ЦОН.
