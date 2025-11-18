18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 10:54

С 24 ноября регистрация жильцов в Казахстане становится электронной: важные детали

Новости Казахстана 0 894

С 24 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила регистрации граждан по месту жительства. Главное нововведение — полный переход услуги в онлайн-формат, что напрямую затрагивает арендодателей и собственников жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Онлайн-регистрация: как теперь проходит процедура

Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить исключительно через:

  • Портал eGov.kz;

  • Мобильное приложение eGov Mobile.

Для подачи заявки потребуется:

  • Электронная цифровая подпись (ЭЦП);

  • Номер БМГ, привязанный к учетной записи.

Процесс полностью автоматизирован, что сокращает время оформления услуги. Также можно воспользоваться зонами самообслуживания в отделениях Центров обслуживания населения (ЦОН).

Кто может зарегистрироваться онлайн

Услуга доступна следующим категориям граждан:

  • Гражданам Казахстана, включая собственников жилья;

  • Опекунам или законным представителям взрослых, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

  • Родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.

Важно: дети до 14 лет самостоятельно не регистрируются. Их место жительства определяется по адресу родителей или законных представителей (ст. 16 ГК РК).

Особенности регистрации в арендном жилье

Нововведения особенно важны для арендодателей:

  • Арендатор государственного жилья может зарегистрировать только тех лиц, которые указаны в договоре найма.

  • Если заявитель не включен в договор, система автоматически отклонит заявку.

  • В случае вопросов по регистрации в арендном жилье рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган ЖКХ.

Подтверждение регистрации:
Если заявка подается по адресу, владельцем которого является другое лицо, система отправляет SMS-код с номера 1414. Собственник жилья обязан подтвердить согласие на регистрацию в течение одного часа.

Как подать заявку через портал eGov.kz

  1. Авторизуйтесь и перейдите: Гражданам → Гражданство, миграция и иммиграция → Прописка по месту жительства.

  2. Нажмите "Заказать услугу онлайн".

  3. Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.

  4. Проверить статус можно в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Регистрация через мобильное приложение eGov Mobile

  1. Авторизуйтесь и откройте раздел "Госуслуги".

  2. В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства".

  3. Заполните данные и укажите причину регистрации.

  4. Подпишите услугу любым доступным способом.

  5. Проверить статус заявки можно в "История личного кабинета" → "Сообщения".

Исключения для оффлайн-регистрации

Регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются:

  • несовершеннолетние дети;

  • лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
    производится только оффлайн в ЦОН.

0
0
0
