МВД внесло масштабные изменения в ПДД: что меняется для водителей с 28 ноября в Казахстане - подробности

Приказ министра внутренних дел от 10 ноября 2025 года существенно корректирует сразу несколько ключевых нормативов: Правила дорожного движения, порядок госрегистрации транспорта по VIN-номеру, а также правила присвоения и хранения госномеров. сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: krot.info

Новые скоростные режимы в населённых пунктах

Документ уточняет допустимые скорости в черте города и жилых кварталов:

До 60 км/ч — стандартное ограничение в населённых пунктах;

возможно повышение до 90 км/ч , если это предусмотрено дорожными знаками.

До 50 км/ч — для автобусов и грузовиков.

До 20 км/ч — в жилых зонах и дворах.

Где теперь запрещена остановка

Перечень мест, где остановка недопустима, стал более точным:

На пересечениях дорог и ближе 30 метров от них (есть исключения для трехсторонних перекрестков со сплошной разметкой).

На остановочных площадках и в пределах 15 метров от них или от указателя остановки — кроме транспорта категорий М2 и М3.

Новые правила поворота и разъезда

При повороте налево по разрешающему сигналу

Водитель должен уступить встречным машинам, движущимся прямо или направо, включая тех, кто только въезжает на перекресток. Это правило распространяется и на трамваи.

Разъезд встречных потоков

Поворот налево на перекрестках теперь выполняется правыми сторонами транспортных средств, если позволяет геометрия дороги.

Когда включается оранжевый маячок

Маяки желтого/оранжевого цвета теперь обязательны при:

строительстве и ремонте дорог;

транспортировке неисправных или поврежденных авто;

перевозке тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов (и сопровождении таких колонн);

перевозке организованных групп детей;

реагировании мобильных охранных групп;

работе передвижных КПП транспортного контроля;

движении инкассаторских авто;

сопровождении групп велосипедистов;

пресечении правонарушений в сфере охраны животного и растительного мира.

Новая глава: движение колонн при плохой видимости

В ПДД впервые включены отдельные правила для колонн транспорта.

Основные требования

Колонны движутся в один ряд , максимально близко к правому краю.

При числе машин более 10 требуется сопровождение двумя авто с синими или сине-красными маяками (ведущий и замыкающий).

Скорость и дистанцию определяет старший колонны или головная машина.

Колонна без оперативного сопровождения делится на группы по 5 автомобилей для возможности обгона.

Остановка и порядок движения

При остановке вся колонна включает аварийную сигнализацию.

Участники обязаны следовать указаниям ведущего и замыкающего, не менять схему движения и не обгонять.

Перед стартом включаются ближний свет или дневные ходовые огни.

Начало движения: разрешение — от замыкающего, старт — по сигналу ведущего.

Маневры остановки и парковки выполняются последовательно, со строгим соблюдением дистанции.

О аварийной остановке участник обязан предупредить ведущего любым доступным способом.

Проезд перекрестков

Перекрестки, переезды и светофоры проезжаются согласно главе 15 ПДД. При разрыве колонны замыкающий обязан уведомить ведущего.

Дополнительные уточнения по дорожным знакам

Если на знаке направления полосы (5.8.1, 5.8.2, 5.8.2а) присутствует запрет для определённых видов транспорта, то этим транспортным средствам запрещено двигаться по обозначенной полосе.

Отдельно уточнены правила применения знака «Рекомендуемая скорость».

Изменения в госрегистрации транспорта и госномеров

Приказом также обновлён порядок выдачи и хранения ГРНЗ.

Сколько госномеров выдают

Автомобили и автобусы — два номера .

Мотоциклы и прицепы — один номер.

Номер присваивается по региональному цифровому коду места жительства владельца или юридического адреса компании.

Возможность сохранить прежний “красивый” номер

Владельцы могут оставить ранее полученный госномер повышенного спроса, даже если переезжают в другой регион с отличающимся кодом.

Информация о доступных “красивых” номерах публикуется через ПЭП и объекты информатизации.

Правила сдачи, хранения и уничтожения номеров

При снятии авто с учета номер возвращается.

Хранение — до 30 дней в госкорпорации.

По заявлению владельца номер может быть сохранен и повторно выдан.

До 30 дней — без госпошлины; позже — выдают дубликат за плату.

Неиспользуемые номера после хранения уничтожаются.

Кому можно присвоить б/у номер повышенного спроса

Использование бывших в употреблении “красивых” номеров запрещено, кроме случаев, когда новым владельцем является:

госорган, диппредставительство или их сотрудники;

родственники прежнего владельца (родители, дети, супруги, братья/сестры, дедушки/бабушки, внуки);

наследник.

Необходимы подтверждающие документы: заявление прежнего владельца, свидетельства о браке/рождении, наследственные документы и оплата пошлины за дубликат.

Новые правила экзаменов на водительские права

Расширены права для военнослужащих: обладатели военного водительского удостоверения могут сдавать экзамен на гражданские права без обучения в автошколе, если:

соответствуют возрастным требованиям;

имеют медзаключение об отсутствии противопоказаний.

Возрастные требования прописаны в Законе «О дорожном движении»:

AI — с 16 лет

A, B, B1, C1 — с 18 лет

C, D1 — с 21 года при стаже от 3 лет

Tm — с 21 года

D, Tb — с 23 лет при стаже от 3 лет

Когда вступят в силу новые правила

Все изменения начинают действовать с 28 ноября 2025 года.