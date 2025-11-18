18+
18.11.2025, 13:06

Ликвидация банков в Казахстане: кто может рассчитывать на выплаты и какие нужны документы

Новости Казахстана 0 643

В Казахстане продолжается процесс ликвидации банков второго уровня. Вкладчикам возвращают деньги, но для этого необходимо соблюсти ряд условий и предоставить подтверждающие документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Список ликвидируемых банков

По данным Qaz365.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz, на данный момент на ликвидации находятся девять банков:

  • Валют-Транзит Банк

  • Казинвестбанк

  • Delta Bank

  • Qazaq Banki

  • Эксимбанк Казахстан

  • Банк Астаны

  • Tengri Bank

  • AsiaCredit Bank

  • Capital Bank Kazakhstan

Сроки выплат по этим банкам официально завершились. Невостребованные средства были переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Возможность получения выплат после окончания срока

Вкладчики, которые пропустили срок подачи заявления, всё еще могут обратиться за возмещением, если имеются уважительные причины.

На 1 марта 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил более 60 млн тенге 40 вкладчикам. Деньги были предоставлены после индивидуального рассмотрения документов, подтверждающих уважительные причины пропуска сроков.

К таким причинам относятся:

  • Поступление на воинскую службу

  • Пребывание за пределами Казахстана

  • Оформление наследства

  • Находение в местах лишения свободы

  • Иные обстоятельства, установленные судом

Документы, подтверждающие право на выплату

Чтобы получить средства, вкладчику необходимо предоставить документы, подтверждающие каждую из указанных причин. Примеры:

  • Воинская служба – справка или удостоверение о прохождении службы

  • Пребывание за границей – паспорт с отметками о пересечении границы

  • Наследство – свидетельство о праве на наследство

Важно, чтобы документы подтверждали непрерывность обстоятельств, мешавших обращению за выплатой в течение 1 года с даты лишения банка лицензии.

Заявление можно подать:

  • Лично в КФГД

  • По почте с нотариально заверенной подписью и копией удостоверяющего личность документа

Процесс рассмотрения заявлений

Фонд рассматривает обращения в течение 5 рабочих дней.

  • В случае положительного решения средства переводятся на банковский счет вкладчика

  • В случае отказа фонд предоставляет подробное объяснение причин и рекомендации для устранения несоответствий

Статистика выплат

Большинство вкладчиков уже получили возмещение:

  • 148 тыс. человек

  • Более 113 млрд тенге

  • Покрытие составляет 98% от общей суммы обязательств

Контакты для консультаций

Вкладчики могут получить консультацию:

  • Колл-центр КФГД: 1460

  • Специалисты КФГД: +7 (727) 312-24-49, 312-24-41

1
0
0
