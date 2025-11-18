Ликвидация банков в Казахстане: кто может рассчитывать на выплаты и какие нужны документы

В Казахстане продолжается процесс ликвидации банков второго уровня. Вкладчикам возвращают деньги, но для этого необходимо соблюсти ряд условий и предоставить подтверждающие документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz .

Фото: кадр YouTube

Список ликвидируемых банков

По данным Qaz365.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz, на данный момент на ликвидации находятся девять банков:

Валют-Транзит Банк

Казинвестбанк

Delta Bank

Qazaq Banki

Эксимбанк Казахстан

Банк Астаны

Tengri Bank

AsiaCredit Bank

Capital Bank Kazakhstan

Сроки выплат по этим банкам официально завершились. Невостребованные средства были переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Возможность получения выплат после окончания срока

Вкладчики, которые пропустили срок подачи заявления, всё еще могут обратиться за возмещением, если имеются уважительные причины.

На 1 марта 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил более 60 млн тенге 40 вкладчикам. Деньги были предоставлены после индивидуального рассмотрения документов, подтверждающих уважительные причины пропуска сроков.

К таким причинам относятся:

Поступление на воинскую службу

Пребывание за пределами Казахстана

Оформление наследства

Находение в местах лишения свободы

Иные обстоятельства, установленные судом

Документы, подтверждающие право на выплату

Чтобы получить средства, вкладчику необходимо предоставить документы, подтверждающие каждую из указанных причин. Примеры:

Воинская служба – справка или удостоверение о прохождении службы

Пребывание за границей – паспорт с отметками о пересечении границы

Наследство – свидетельство о праве на наследство

Важно, чтобы документы подтверждали непрерывность обстоятельств, мешавших обращению за выплатой в течение 1 года с даты лишения банка лицензии.

Заявление можно подать:

Лично в КФГД

По почте с нотариально заверенной подписью и копией удостоверяющего личность документа

Процесс рассмотрения заявлений

Фонд рассматривает обращения в течение 5 рабочих дней.

В случае положительного решения средства переводятся на банковский счет вкладчика

В случае отказа фонд предоставляет подробное объяснение причин и рекомендации для устранения несоответствий

Статистика выплат

Большинство вкладчиков уже получили возмещение:

148 тыс. человек

Более 113 млрд тенге

Покрытие составляет 98% от общей суммы обязательств

Контакты для консультаций

Вкладчики могут получить консультацию: