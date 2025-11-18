Обрушение части фасада в Астане: фельдшер скорой помощи умерла в больнице

В столице Казахстана умерла фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан, пострадавшая в результате обрушения части фасада жилого дома. Информацию подтвердило Управление общественного здравоохранения Астаны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Instagram/rustemova_aliya

Фельдшер получила несовместимые с жизнью травмы

Улдана Мырзуан скончалась во вторник, 18 ноября.

С 8 ноября она находилась в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, где ей оказывали все необходимые меры медицинской помощи. К сожалению, травмы, полученные при падении кирпичной облицовки и крепления кондиционера, оказались смертельными.

«Управление общественного здравоохранения Астаны с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели фельдшера, получившей тяжёлые травмы при выполнении служебных обязанностей», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Управление выразило искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Как произошёл несчастный случай

8 ноября с фасада девятиэтажного жилого дома на проспекте Тәуелсіздік, 24 Б обрушились кирпичная облицовка и установка кондиционера. В результате пострадали пять человек, которых госпитализировали в многопрофильную больницу № 1.

Одной пациентке провели операцию – её состояние было крайне тяжёлым.

Ещё двое находились в реанимации с тяжёлыми травмами.

Остальные двое пациентов оставались в отделении, их состояние оценивалось как стабильное.

Фельдшер Улдана Мырзуан оказалась среди тех, кто получил самые тяжёлые травмы. По словам родственников, она первой бросилась на помощь пострадавшим, среди которых были ребёнок, его мать и их родственник. Именно в этот момент на неё обрушилась часть фасада.

Уголовное дело и возможные наказания

После инцидента полиция завела уголовное дело по статье 278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Позднее к делу добавили ещё одну статью – 306 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Юристы отмечают, что расследование будет включать экспертизу качества строительных материалов, проверку подрядчиков и лиц, ответственных за эксплуатацию здания. В случае подтверждения нарушений виновные могут понести серьёзную ответственность, вплоть до уголовной.

Реакция общества

Трагедия вызвала широкий резонанс в Астане. Местные жители и коллеги Улдана выражают соболезнования семье и отмечают героизм фельдшера, которая, рискуя собственной жизнью, пыталась спасти других.