18.11.2025, 15:09

Кто не сможет работать в Казахстане по упрощенной декларации с 2026 года: полный перечень

Новости Казахстана 0 484

Правительство Казахстана утвердило постановление, запрещающее применение специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации для ряда видов деятельности. Соответствующий документ был подписан 14 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: tr.pinterest.com

Что запрещено

В перечень вошли 44 вида деятельности, которые детализированы по 185 конкретным наименованиям с указанием кодов ОКЭД. Основная цель — ограничить доступ к упрощенному налоговому режиму для высокорентабельных и регулируемых государством секторов экономики.

Ключевые направления, попавшие под запрет:

  • Оборот запрещенных веществ: наркотики, психотропные вещества и прекурсоры.

  • Подакцизная продукция: производство и оптовая реализация.

  • Нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, мазут.

  • Хранение зерна на хлебоприемных пунктах.

  • Лотерейная и игорная деятельность.

  • Радиоактивные материалы: оборот и хранение.

  • Финансовый сектор: страховая деятельность, брокерские услуги, финансовый лизинг, деятельность на рынке ценных бумаг.

  • Охранные услуги и деятельность ломбардов.

  • Оборот оружия: гражданское и служебное оружие, патроны.

  • Цифровой майнинг и недропользование, за исключением лицензий на старательство.

  • Металлы и сырье: сбор, переработка, торговля ломом, рудами, драгоценными металлами.

  • Строительство и инфраструктура: жилых и нежилых зданий, дорог, мостов, туннелей, железных дорог, трубопроводов, объектов атомной промышленности.

  • Аренда и эксплуатация торговых объектов, включая стационарные объекты категорий 1 и 2.

  • Лизинг техники: автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин.

  • Консультационные, маркетинговые, бухгалтерские и юридические услуги.

  • Транспортная деятельность: грузовой железнодорожный и воздушный транспорт.

  • Энергетика и промышленность: производство автомобилей, электроэнергии и нефтепереработка.

Почему введен запрет

Согласно правительству, ограничения направлены на:

  • Контроль над высокорентабельными секторами, где упрощенная декларация может приводить к недопоступлению налогов.

  • Регулирование стратегически важных отраслей, таких как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых и финансовые услуги.

  • Защиту потребителей и соблюдение законодательства, в частности в сферах оборота оружия, наркотиков, азартных игр и подакцизных товаров.

Сроки вступления в силу

Постановление вступает в действие с 1 января 2026 года. С этого момента все предприниматели, работающие в указанных сферах, должны будут применять другие налоговые режимы, отличные от упрощенной декларации.

