Кому в Казахстане грозит потеря пенсионных накоплений в 2026 году

С 1 января 2026 года казахстанцы получат возможность самостоятельно выбирать, как инвестировать свои пенсионные накопления в ЕНПФ. Эксперт по финансам Аман Алимбаев рассказал Digital Business, какие стратегии будут доступны, как ими управлять и почему бездействие может стоить будущей пенсии, сообщает Lada.kz.
С 2026 года каждый вкладчик ЕНПФ сможет определять, каким образом будут инвестироваться его деньги: консервативно, сбалансированно или агрессивно.
«На первый взгляд это звучит просто, но большинству людей пока непонятно, как такие изменения повлияют на их будущую пенсию», — объясняет Алимбаев.
Ранее все пенсионные средства управлялись единым образом для всех вкладчиков, без учета возраста и отношения к риску. Нововведение позволяет адаптировать стратегию под индивидуальные цели и возможности.
Консервативная стратегия ориентирована на надежные инструменты — преимущественно облигации с минимальной долей акций.
Риск: минимальный
Ожидаемая доходность: 3–5% в валюте
Подходит для: людей предпенсионного возраста, которым важна стабильность
«Если доходность консервативной стратегии будет примерно равна депозитам в тенге, нет смысла рисковать. Но даже небольшой прирост в 2–3% годовых в валюте позволит диверсифицировать накопления и снизить зависимость от курса тенге», — добавляет эксперт.
Сбалансированная стратегия предполагает равные доли вложений в облигации, акции и золото.
Риск: умеренный
Ожидаемая доходность: 6–9% в валюте
Подходит для: людей 40–50 лет, с горизонтом выхода на пенсию 5–15 лет
«Такой портфель может иногда проседать, но на длинной дистанции обычно превосходит доходность депозитов и инфляцию», — отмечает Алимбаев.
Агрессивная стратегия ориентирована на акции и мировые рынки капитала.
Доля акций: 70% и выше
Риск: высокий, возможны падения до 20–25%
Ожидаемая доходность: 10–12%+ в валюте
Подходит для: молодых людей с горизонтом пенсии 15–20 лет и более
«Это стратегия для тех, кто готов переживать колебания ради долгосрочного роста капитала», — объясняет эксперт.
Эксперт дает практические рекомендации по выбору стратегии:
Определите горизонт: чем дальше до пенсии, тем больше допустим риск.
Оцените риск-профиль: если трудно видеть проседания на 10–15%, агрессивная стратегия не для вас.
Диверсифицируйте активы: распределяйте средства между разными управляющими.
Контролируйте эффективность: сравнивайте результаты портфелей с пассивными индексами и следите за отчетностью управляющих.
«Чем выше ваша финансовая грамотность, тем качественнее будут результаты стратегии», — подчеркивает Алимбаев.
Если не менять стратегию и оставлять деньги в режиме «по умолчанию», они просто теряют покупательную способность из-за инфляции и девальвации.
«Многие казахстанцы даже не знают, что можно передать свои накопления в управление частным компаниям. Это реальная возможность увеличить будущий капитал», — говорит эксперт.
35–45 лет: впереди еще около 20 лет накоплений. Можно выбирать умеренно агрессивные или агрессивные стратегии для долгосрочного роста.
50–55+ лет: до пенсии меньше десяти лет. Основная цель — сохранить накопления и поддерживать их рост. Оптимальны сбалансированная или консервативная стратегии, чтобы снизить риски.
«С 2026 года пенсионная реформа дает больше контроля над накоплениями. Используйте это, чтобы ваши деньги реально работали. Не оставляйте стратегию по умолчанию — выбирайте и управляйте сознательно», — заключает Алимбаев.
Комментарии1 комментарий(ев)