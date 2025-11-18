Кому в Казахстане грозит потеря пенсионных накоплений в 2026 году

С 1 января 2026 года казахстанцы получат возможность самостоятельно выбирать, как инвестировать свои пенсионные накопления в ЕНПФ. Эксперт по финансам Аман Алимбаев рассказал Digital Business , какие стратегии будут доступны, как ими управлять и почему бездействие может стоить будущей пенсии, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Что меняется в пенсионной системе

С 2026 года каждый вкладчик ЕНПФ сможет определять, каким образом будут инвестироваться его деньги: консервативно, сбалансированно или агрессивно.

«На первый взгляд это звучит просто, но большинству людей пока непонятно, как такие изменения повлияют на их будущую пенсию», — объясняет Алимбаев.

Ранее все пенсионные средства управлялись единым образом для всех вкладчиков, без учета возраста и отношения к риску. Нововведение позволяет адаптировать стратегию под индивидуальные цели и возможности.

Консервативная стратегия: минимальные риски

Консервативная стратегия ориентирована на надежные инструменты — преимущественно облигации с минимальной долей акций.

Риск: минимальный

Ожидаемая доходность: 3–5% в валюте

Подходит для: людей предпенсионного возраста, которым важна стабильность

«Если доходность консервативной стратегии будет примерно равна депозитам в тенге, нет смысла рисковать. Но даже небольшой прирост в 2–3% годовых в валюте позволит диверсифицировать накопления и снизить зависимость от курса тенге», — добавляет эксперт.

Сбалансированная стратегия: умеренный рост

Сбалансированная стратегия предполагает равные доли вложений в облигации, акции и золото.

Риск: умеренный

Ожидаемая доходность: 6–9% в валюте

Подходит для: людей 40–50 лет, с горизонтом выхода на пенсию 5–15 лет

«Такой портфель может иногда проседать, но на длинной дистанции обычно превосходит доходность депозитов и инфляцию», — отмечает Алимбаев.

Агрессивная стратегия: максимальный потенциал роста

Агрессивная стратегия ориентирована на акции и мировые рынки капитала.

Доля акций: 70% и выше

Риск: высокий, возможны падения до 20–25%

Ожидаемая доходность: 10–12%+ в валюте

Подходит для: молодых людей с горизонтом пенсии 15–20 лет и более

«Это стратегия для тех, кто готов переживать колебания ради долгосрочного роста капитала», — объясняет эксперт.

Как выбрать стратегию

Эксперт дает практические рекомендации по выбору стратегии:

Определите горизонт: чем дальше до пенсии, тем больше допустим риск. Оцените риск-профиль: если трудно видеть проседания на 10–15%, агрессивная стратегия не для вас. Диверсифицируйте активы: распределяйте средства между разными управляющими. Контролируйте эффективность: сравнивайте результаты портфелей с пассивными индексами и следите за отчетностью управляющих.

«Чем выше ваша финансовая грамотность, тем качественнее будут результаты стратегии», — подчеркивает Алимбаев.

Почему бездействие вредно

Если не менять стратегию и оставлять деньги в режиме «по умолчанию», они просто теряют покупательную способность из-за инфляции и девальвации.

«Многие казахстанцы даже не знают, что можно передать свои накопления в управление частным компаниям. Это реальная возможность увеличить будущий капитал», — говорит эксперт.

Советы по возрастным группам

35–45 лет: впереди еще около 20 лет накоплений. Можно выбирать умеренно агрессивные или агрессивные стратегии для долгосрочного роста.

50–55+ лет: до пенсии меньше десяти лет. Основная цель — сохранить накопления и поддерживать их рост. Оптимальны сбалансированная или консервативная стратегии, чтобы снизить риски.

Главное правило: не оставляйте выбор за «умолчанием»