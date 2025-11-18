18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.11.2025, 16:11

Кому в Казахстане грозит потеря пенсионных накоплений в 2026 году

Новости Казахстана 0 609

С 1 января 2026 года казахстанцы получат возможность самостоятельно выбирать, как инвестировать свои пенсионные накопления в ЕНПФ. Эксперт по финансам Аман Алимбаев рассказал Digital Business, какие стратегии будут доступны, как ими управлять и почему бездействие может стоить будущей пенсии, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что меняется в пенсионной системе

С 2026 года каждый вкладчик ЕНПФ сможет определять, каким образом будут инвестироваться его деньги: консервативно, сбалансированно или агрессивно.

«На первый взгляд это звучит просто, но большинству людей пока непонятно, как такие изменения повлияют на их будущую пенсию», — объясняет Алимбаев.

Ранее все пенсионные средства управлялись единым образом для всех вкладчиков, без учета возраста и отношения к риску. Нововведение позволяет адаптировать стратегию под индивидуальные цели и возможности.

Консервативная стратегия: минимальные риски

Консервативная стратегия ориентирована на надежные инструменты — преимущественно облигации с минимальной долей акций.

  • Риск: минимальный

  • Ожидаемая доходность: 3–5% в валюте

  • Подходит для: людей предпенсионного возраста, которым важна стабильность

«Если доходность консервативной стратегии будет примерно равна депозитам в тенге, нет смысла рисковать. Но даже небольшой прирост в 2–3% годовых в валюте позволит диверсифицировать накопления и снизить зависимость от курса тенге», — добавляет эксперт.

Сбалансированная стратегия: умеренный рост

Сбалансированная стратегия предполагает равные доли вложений в облигации, акции и золото.

  • Риск: умеренный

  • Ожидаемая доходность: 6–9% в валюте

  • Подходит для: людей 40–50 лет, с горизонтом выхода на пенсию 5–15 лет

«Такой портфель может иногда проседать, но на длинной дистанции обычно превосходит доходность депозитов и инфляцию», — отмечает Алимбаев.

Агрессивная стратегия: максимальный потенциал роста

Агрессивная стратегия ориентирована на акции и мировые рынки капитала.

  • Доля акций: 70% и выше

  • Риск: высокий, возможны падения до 20–25%

  • Ожидаемая доходность: 10–12%+ в валюте

  • Подходит для: молодых людей с горизонтом пенсии 15–20 лет и более

«Это стратегия для тех, кто готов переживать колебания ради долгосрочного роста капитала», — объясняет эксперт.

Как выбрать стратегию

Эксперт дает практические рекомендации по выбору стратегии:

  1. Определите горизонт: чем дальше до пенсии, тем больше допустим риск.

  2. Оцените риск-профиль: если трудно видеть проседания на 10–15%, агрессивная стратегия не для вас.

  3. Диверсифицируйте активы: распределяйте средства между разными управляющими.

  4. Контролируйте эффективность: сравнивайте результаты портфелей с пассивными индексами и следите за отчетностью управляющих.

«Чем выше ваша финансовая грамотность, тем качественнее будут результаты стратегии», — подчеркивает Алимбаев.

Почему бездействие вредно

Если не менять стратегию и оставлять деньги в режиме «по умолчанию», они просто теряют покупательную способность из-за инфляции и девальвации.

«Многие казахстанцы даже не знают, что можно передать свои накопления в управление частным компаниям. Это реальная возможность увеличить будущий капитал», — говорит эксперт.

Советы по возрастным группам

  • 35–45 лет: впереди еще около 20 лет накоплений. Можно выбирать умеренно агрессивные или агрессивные стратегии для долгосрочного роста.

  • 50–55+ лет: до пенсии меньше десяти лет. Основная цель — сохранить накопления и поддерживать их рост. Оптимальны сбалансированная или консервативная стратегии, чтобы снизить риски.

Главное правило: не оставляйте выбор за «умолчанием»

«С 2026 года пенсионная реформа дает больше контроля над накоплениями. Используйте это, чтобы ваши деньги реально работали. Не оставляйте стратегию по умолчанию — выбирайте и управляйте сознательно», — заключает Алимбаев.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Какую ерунду постоянно придумывают. Для простого человека без экономического образования это просто слова, смысл которых человек или какая-нибудь бабушка из села даже не поймет. Зачем перекладывать риски на людей, для чего тогда армия руководства страной, министерств, депутатов и т.д., людей с наделенным опытом и образованием, получающим большие зарплаты? Сначала ОСИ, теперь пенсия. Сколько можно придумывать новые законы? Дайте спокойно жить. Я даже вникать в эти формулировки не хочу. Не будет пенсии и не надо, работать будем до конца.
18.11.2025, 11:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь