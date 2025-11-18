Правительство Казахстана заявило о масштабной ревизии продовольственной корзины: что изменится

Правительство Казахстана объявило о начале масштабной ревизии продовольственной корзины и усилении контроля за динамикой цен на продукты питания. Соответствующее поручение дал вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по вопросам стабилизации инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным Министерства торговли и интеграции, за первые две недели ноября социально значимые продукты подорожали в среднем на 0,1%.
На рынке наблюдается неоднородная динамика цен на овощи:
Снижение стоимости: морковь (-1,7%), капуста (-1,8%), лук (-0,4%).
Рост цены на картофель: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% с начала месяца. Средняя цена по стране достигла 188 тенге за килограмм.
Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова пояснила причины подорожания картофеля:
"Повышение обусловлено увеличением экспорта после открытия поставок. За два месяца на внешние рынки уже отправлено 300 тыс. тонн картофеля, а действующие контракты предусматривают отгрузку еще около 200 тыс. тонн".
По ее словам, страна приближается к безопасному порогу экспорта в 500 тыс. тонн.
Жумангарин поручил министерству вынести вопрос по обеспечению внутренних запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики.
За две недели ноября зафиксирован рост цен на куриные яйца и мясо птицы (+0,4%), что связано с удорожанием кормовой базы.
Производителям уже поставлены объемы удешевленного подсолнечного масла, однако для стабилизации ситуации необходимо обеспечить птицефабрики доступным зерном.
Продкорпорации поручено:
в кратчайшие сроки выделить фуражное зерно из резервов;
увеличить объемы курятины на ярмарках.
В стабилизационные фонды будет докуплена гречневая крупа, так как ее стоимость за две недели выросла на 1,3%.
Серик Жумангарин подчеркнул:
"Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами, – это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину, и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен".
Дополнительно правительство намерено:
усилить контроль прослеживаемости товаров;
убрать ненужных посредников;
обеспечить прозрачность ценообразования.
Ожидается, что эти меры помогут сдерживать рост цен на продукты и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
