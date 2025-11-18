Правительство Казахстана заявило о масштабной ревизии продовольственной корзины: что изменится

Правительство Казахстана объявило о начале масштабной ревизии продовольственной корзины и усилении контроля за динамикой цен на продукты питания. Соответствующее поручение дал вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по вопросам стабилизации инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Контроль за инфляцией и продовольственными товарами

Соответствующее распоряжение дал вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по вопросам стабилизации инфляции.

По данным Министерства торговли и интеграции, за первые две недели ноября социально значимые продукты подорожали в среднем на 0,1%.

Динамика цен на овощи

На рынке наблюдается неоднородная динамика цен на овощи:

Снижение стоимости : морковь (-1,7%), капуста (-1,8%), лук (-0,4%).

Рост цены на картофель: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% с начала месяца. Средняя цена по стране достигла 188 тенге за килограмм.

Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова пояснила причины подорожания картофеля:

"Повышение обусловлено увеличением экспорта после открытия поставок. За два месяца на внешние рынки уже отправлено 300 тыс. тонн картофеля, а действующие контракты предусматривают отгрузку еще около 200 тыс. тонн".

По ее словам, страна приближается к безопасному порогу экспорта в 500 тыс. тонн.

Вопрос обеспечения внутренних запасов

Жумангарин поручил министерству вынести вопрос по обеспечению внутренних запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики.

Рост цен на яйца и мясо птицы

За две недели ноября зафиксирован рост цен на куриные яйца и мясо птицы (+0,4%), что связано с удорожанием кормовой базы.

Производителям уже поставлены объемы удешевленного подсолнечного масла, однако для стабилизации ситуации необходимо обеспечить птицефабрики доступным зерном.

Продкорпорации поручено:

в кратчайшие сроки выделить фуражное зерно из резервов;

увеличить объемы курятины на ярмарках.

Закупки гречневой крупы

В стабилизационные фонды будет докуплена гречневая крупа, так как ее стоимость за две недели выросла на 1,3%.

Серик Жумангарин подчеркнул:

"Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами, – это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину, и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен".

Усиление контроля и прозрачность ценообразования

Дополнительно правительство намерено:

усилить контроль прослеживаемости товаров ;

убрать ненужных посредников;

обеспечить прозрачность ценообразования.

Ожидается, что эти меры помогут сдерживать рост цен на продукты и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.