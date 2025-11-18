Необычный перевод: после блокировки у казахстанца с телефона ушли 24 млн тенге на чужие счета

В Костанайской области расследуется громкое интернет-мошенничество, в результате которого предприниматель потерял крупную сумму денег. Инцидент произошел в Тобыле и стал предметом уголовного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: freepik

Начало аферы: звонок от «налоговой»

Как уточняется на портале МВД, всё началось с телефонного звонка. Мужчине, зарегистрированному как индивидуальный предприниматель, сообщили о якобы неправильно сданном налоговом отчете.

Злоумышленники, представившись сотрудниками налоговой службы, убедили предпринимателя продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало преступникам полный доступ к его цифровым сервисам.

Второй звонок: «сотрудники полиции» и давление

Через некоторое время мужчина получил второй звонок — на этот раз от лиц, выдававших себя за сотрудников полиции. Им якобы стало известно, что код попал к мошенникам, и они попросили предпринимателя «помочь следствию».

Под психологическим давлением пострадавший оформил кредиты и перевел деньги на так называемый «безопасный» счет, как требовали преступники.

Снятие средств и нарушение блокировки

Хотя банковская система ANTIFRAUD заблокировала подозрительные операции, потерпевший настоял на разблокировке. Мужчина лично снял 24 млн тенге и перевел их на счета, указанные мошенниками, рассказали в МВД.

Расследование и поиск дропперов

По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Подразделение по борьбе с киберпреступностью установило четверых дропперов, на счета которых поступили похищенные средства.

Преступники находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следствия.