Эра высоких процентов завершается: что будет с депозитами казахстанцев

Несмотря на устойчивый рост сбережений казахстанцев, достигший более 1 триллиона тенге, период агрессивного увеличения доходности депозитов, по всей видимости, близится к завершению. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

По мнению экспертов, банки станут менее активны в повышении ставок, хотя депозиты остаются одним из самых надежных инструментов сбережений для населения. Причины этого — высокая уже доходность вкладов и ужесточение регуляторных требований, увеличивающее стоимость привлечения средств. Финансовый рынок вступает в фазу стабилизации, отмечается в «Обзоре рынка депозитов физических лиц за III квартал 2025 года».

Бум депозитов на фоне инфляции

В III квартале 2025 года объем депозитов физических лиц вырос на 4% за квартал и на 18,2% в годовом выражении. Этот рост произошел на фоне высокой инфляции — 12,9% годовых — и снижения реальных доходов населения (индекс реальных доходов составил 98,4%).

Парадоксальная ситуация демонстрирует: казахстанцы рассматривают банковские депозиты как основной щит против инфляции и ключевой инструмент инвестирования. Согласно опросу Нацбанка, 84% респондентов отдают предпочтение именно депозитам.

Тенге выходит в лидеры

Главным трендом стало доминирование национальной валюты. Прирост депозитов сформирован в основном за счет тенговых вкладов (3,7 п.п. из 4,0%). Доля валютных депозитов снизилась на 0,6 п.п. и достигла 22,5% — исторически минимального уровня.

Этот показатель приблизил Казахстан к порогу «недолларизованной экономики» по критериям МВФ (менее 20%).

За последние пять лет объем тенговых депозитов вырос более чем в 2,5 раза, тогда как валютные вклады увеличились лишь на треть. Даже корректировка курса тенге не смогла изменить этот тренд.

Кто копит и как

Структура рынка депозитов остается стабильной. Массовый сегмент составляет почти половину совокупного портфеля (48,2%). Эти сбережения чаще всего предназначены как «подушка безопасности» на краткосрочные и среднесрочные нужды, что делает выбор доходных тенговых депозитов рациональным.

Однако средства перераспределяются в сторону клиентов с более высоким доходом. Крупные и средние вкладчики более устойчивы к инфляции, что позволяет им увеличивать сбережения без сокращения потребления.

Средний сегмент показал рост депозитов на 24,2% в годовом выражении

Крупный сегмент — на 19,5%

Массовый сегмент — на 15,1%

Популярность долгосрочных накоплений

Наиболее востребованными остаются несрочные депозиты (57,4% рынка), но истинный интерес проявляется в долгосрочных инструментах:

Сберегательные вклады — рост на 66,4% в годовом выражении, высокая доходность при ограничениях на снятие

Срочные депозиты — рост в 8,6 раза за год, компромисс между доходностью сберегательных и гибкостью несрочных

В результате стабильное фондирование банковской системы увеличилось до 20,5%, укрепляя финансовую устойчивость сектора.

Пересмотра ставок не будет

После повышения базовой ставки Нацбанка в октябре 2025 года отдельные банки корректировали доходность депозитов населения.

Однако, как подчеркивает КФГД, активного пересмотра ставок ожидать не стоит:

Доходность уже находится на высоком уровне

Повышение минимальных резервных требований увеличивает стоимость обязательств банков, включая депозиты

Итоги III квартала 2025 года

Рынок депозитов физических лиц продемонстрировал:

Увеличение объемов вкладов

Исторический минимум долларизации

Рост стабильного фондирования

Все это подтверждает высокую привлекательность депозитов как надежного, понятного и доходного финансового инструмента для казахстанцев.