Какие данные о доходах и активах за границей теперь обязаны раскрывать госслужащие, депутаты и судьи в Казахстане

В Казахстане уточнены требования к прозрачности доходов и имущества государственных служащих и других должностных лиц. Агентство по делам государственной службы утвердило новую редакцию перечня сведений, которые подлежат обязательному размещению в открытом доступе. Документ подписан председателем ведомства 11 ноября 2025 года и стал логическим продолжением антикоррупционных реформ последних лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые правила: что предписывает закон о противодействии коррупции

С начала 2025 года действует обновленный пункт 9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». Он вводит обязательство ежегодно публиковать данные, указанные в налоговых декларациях. До 31 декабря каждого года раскрывать информацию должны:

политические госслужащие;

административные служащие корпуса «А»;

депутаты Парламента РК;

уполномоченный по правам человека;

судьи;

руководители организаций квазигосударственного сектора;

а также супруги всех перечисленных лиц.

Актуализация перечня сведений была необходима, чтобы унифицировать подход к публикации данных и обеспечить их сопоставимость.

Что именно подлежит обязательному раскрытию

Доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению

Каждый декларант обязан опубликовать:

общую сумму доходов , подлежащих налогообложению;

фамилию, имя и отчество (если есть) лица, представившего декларацию.

Эта информация дает представление о размере всех доходов, полученных без участия налогового агента.

Приобретенное имущество и источники покрытия расходов

Отдельный блок касается сведений о покупке имущества — как в Казахстане, так и за рубежом.

Раскрытию подлежит:

тип приобретенного имущества (включая денежные средства);

страна приобретения , если речь идет о зарубежных активах;

стоимость покупки ;

источник средств, использованных для приобретения имущества,

включая размер дохода, направленного на покрытие расходов.

Эти данные позволяют сопоставить официальные доходы должностного лица с его крупными расходами.

Отчуждение имущества: продажа, дарение, передача

Если за отчетный период декларант продал или передал имущество, он обязан раскрыть:

вид отчужденного имущества ;

страну , где находился актив;

стоимость реализации в тенге ;

свои ФИО как декларанта.

Таким образом фиксируются все операции, которые могут влиять на структуру активов должностного лица.

Зарубежные банковские счета: суммы свыше 1 000 МРП

При наличии денег на счетах в иностранных банках, если их совокупный объем превышает 1 000 МРП, подлежат публикации:

общая сумма средств ;

коды валют и суммы по каждой из них ;

название банка , где хранятся средства;

страна регистрации финансового учреждения ;

ФИО декларанта.

Эта норма предназначена для контроля за иностранными финансовыми активами должностных лиц.

Имущество и активы за рубежом: перечень расширен

Отдельно раскрываются данные о зарубежных активах, которыми должностное лицо владеет на 31 декабря отчетного года:

имущество, подлежащее государственной регистрации в другой стране;

ценные бумаги иностранных эмитентов;

цифровые активы ;

инвестиционное золото ;

доли в уставных капиталах иностранных компаний;

страна регистрации каждого актива;

ФИО декларанта.

Таким образом государство получает прозрачную картину владения зарубежными активами.

Как и где будут публиковаться сведения

Ответственность кадровых служб

Собранные данные передаются в службы управления персоналом — кадровые подразделения госорганов, организаций квазигоссектора, Парламента и Верховного суда.

Именно эти службы обязаны:

обрабатывать сведения;

размещать их на официальных интернет-ресурсах соответствующих органов;

соблюдать срок публикации — не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Важное уточнение: если данных нет, публикации не будет

Если у должностного лица нет доходов, имущества или активов, предусмотренных перечнем, соответствующая запись не публикуется. Это исключает формальные публикации «нулевых» сведений.

Когда вступит в силу новый перечень

Приказ об обновленном перечне вводится в действие 28 ноября 2025 года. Это означает, что при публикации сведений за отчетный 2025 год будут действовать уже новые, расширенные требования.