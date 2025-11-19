Какие данные о доходах и активах за границей теперь обязаны раскрывать госслужащие, депутаты и судьи в Казахстане

В Казахстане уточнены требования к прозрачности доходов и имущества государственных служащих и других должностных лиц. Агентство по делам государственной службы утвердило новую редакцию перечня сведений, которые подлежат обязательному размещению в открытом доступе. Документ подписан председателем ведомства 11 ноября 2025 года и стал логическим продолжением антикоррупционных реформ последних лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С начала 2025 года действует обновленный пункт 9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». Он вводит обязательство ежегодно публиковать данные, указанные в налоговых декларациях. До 31 декабря каждого года раскрывать информацию должны:
политические госслужащие;
административные служащие корпуса «А»;
депутаты Парламента РК;
уполномоченный по правам человека;
судьи;
руководители организаций квазигосударственного сектора;
а также супруги всех перечисленных лиц.
Актуализация перечня сведений была необходима, чтобы унифицировать подход к публикации данных и обеспечить их сопоставимость.
Каждый декларант обязан опубликовать:
общую сумму доходов, подлежащих налогообложению;
фамилию, имя и отчество (если есть) лица, представившего декларацию.
Эта информация дает представление о размере всех доходов, полученных без участия налогового агента.
Отдельный блок касается сведений о покупке имущества — как в Казахстане, так и за рубежом.
Раскрытию подлежит:
тип приобретенного имущества (включая денежные средства);
страна приобретения, если речь идет о зарубежных активах;
стоимость покупки;
источник средств, использованных для приобретения имущества,
включая размер дохода, направленного на покрытие расходов.
Эти данные позволяют сопоставить официальные доходы должностного лица с его крупными расходами.
Если за отчетный период декларант продал или передал имущество, он обязан раскрыть:
вид отчужденного имущества;
страну, где находился актив;
стоимость реализации в тенге;
свои ФИО как декларанта.
Таким образом фиксируются все операции, которые могут влиять на структуру активов должностного лица.
При наличии денег на счетах в иностранных банках, если их совокупный объем превышает 1 000 МРП, подлежат публикации:
общая сумма средств;
коды валют и суммы по каждой из них;
название банка, где хранятся средства;
страна регистрации финансового учреждения;
ФИО декларанта.
Эта норма предназначена для контроля за иностранными финансовыми активами должностных лиц.
Отдельно раскрываются данные о зарубежных активах, которыми должностное лицо владеет на 31 декабря отчетного года:
имущество, подлежащее государственной регистрации в другой стране;
ценные бумаги иностранных эмитентов;
цифровые активы;
инвестиционное золото;
доли в уставных капиталах иностранных компаний;
страна регистрации каждого актива;
ФИО декларанта.
Таким образом государство получает прозрачную картину владения зарубежными активами.
Собранные данные передаются в службы управления персоналом — кадровые подразделения госорганов, организаций квазигоссектора, Парламента и Верховного суда.
Именно эти службы обязаны:
обрабатывать сведения;
размещать их на официальных интернет-ресурсах соответствующих органов;
соблюдать срок публикации — не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
Если у должностного лица нет доходов, имущества или активов, предусмотренных перечнем, соответствующая запись не публикуется. Это исключает формальные публикации «нулевых» сведений.
Приказ об обновленном перечне вводится в действие 28 ноября 2025 года. Это означает, что при публикации сведений за отчетный 2025 год будут действовать уже новые, расширенные требования.
