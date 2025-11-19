18+
19.11.2025, 06:49

Какие данные о доходах и активах за границей теперь обязаны раскрывать госслужащие, депутаты и судьи в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане уточнены требования к прозрачности доходов и имущества государственных служащих и других должностных лиц. Агентство по делам государственной службы утвердило новую редакцию перечня сведений, которые подлежат обязательному размещению в открытом доступе. Документ подписан председателем ведомства 11 ноября 2025 года и стал логическим продолжением антикоррупционных реформ последних лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые правила: что предписывает закон о противодействии коррупции

С начала 2025 года действует обновленный пункт 9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции». Он вводит обязательство ежегодно публиковать данные, указанные в налоговых декларациях. До 31 декабря каждого года раскрывать информацию должны:

  • политические госслужащие;

  • административные служащие корпуса «А»;

  • депутаты Парламента РК;

  • уполномоченный по правам человека;

  • судьи;

  • руководители организаций квазигосударственного сектора;

  • а также супруги всех перечисленных лиц.

Актуализация перечня сведений была необходима, чтобы унифицировать подход к публикации данных и обеспечить их сопоставимость.

Что именно подлежит обязательному раскрытию

Доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению

Каждый декларант обязан опубликовать:

  • общую сумму доходов, подлежащих налогообложению;

  • фамилию, имя и отчество (если есть) лица, представившего декларацию.

Эта информация дает представление о размере всех доходов, полученных без участия налогового агента.

Приобретенное имущество и источники покрытия расходов

Отдельный блок касается сведений о покупке имущества — как в Казахстане, так и за рубежом.

Раскрытию подлежит:

  • тип приобретенного имущества (включая денежные средства);

  • страна приобретения, если речь идет о зарубежных активах;

  • стоимость покупки;

  • источник средств, использованных для приобретения имущества,
    включая размер дохода, направленного на покрытие расходов.

Эти данные позволяют сопоставить официальные доходы должностного лица с его крупными расходами.

Отчуждение имущества: продажа, дарение, передача

Если за отчетный период декларант продал или передал имущество, он обязан раскрыть:

  • вид отчужденного имущества;

  • страну, где находился актив;

  • стоимость реализации в тенге;

  • свои ФИО как декларанта.

Таким образом фиксируются все операции, которые могут влиять на структуру активов должностного лица.

Зарубежные банковские счета: суммы свыше 1 000 МРП

При наличии денег на счетах в иностранных банках, если их совокупный объем превышает 1 000 МРП, подлежат публикации:

  • общая сумма средств;

  • коды валют и суммы по каждой из них;

  • название банка, где хранятся средства;

  • страна регистрации финансового учреждения;

  • ФИО декларанта.

Эта норма предназначена для контроля за иностранными финансовыми активами должностных лиц.

Имущество и активы за рубежом: перечень расширен

Отдельно раскрываются данные о зарубежных активах, которыми должностное лицо владеет на 31 декабря отчетного года:

  • имущество, подлежащее государственной регистрации в другой стране;

  • ценные бумаги иностранных эмитентов;

  • цифровые активы;

  • инвестиционное золото;

  • доли в уставных капиталах иностранных компаний;

  • страна регистрации каждого актива;

  • ФИО декларанта.

Таким образом государство получает прозрачную картину владения зарубежными активами.

Как и где будут публиковаться сведения

Ответственность кадровых служб

Собранные данные передаются в службы управления персоналом — кадровые подразделения госорганов, организаций квазигоссектора, Парламента и Верховного суда.

Именно эти службы обязаны:

  • обрабатывать сведения;

  • размещать их на официальных интернет-ресурсах соответствующих органов;

  • соблюдать срок публикации — не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Важное уточнение: если данных нет, публикации не будет

Если у должностного лица нет доходов, имущества или активов, предусмотренных перечнем, соответствующая запись не публикуется. Это исключает формальные публикации «нулевых» сведений.

Когда вступит в силу новый перечень

Приказ об обновленном перечне вводится в действие 28 ноября 2025 года. Это означает, что при публикации сведений за отчетный 2025 год будут действовать уже новые, расширенные требования.

1
0
0
