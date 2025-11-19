Богатые единицы и бедные массы: зарплаты в Казахстане бьют рекорды неравенства

Рынок труда Казахстана продолжает демонстрировать значительные различия в уровне оплаты труда по отраслям. Несмотря на общий рост номинальных зарплат, реальные доходы большинства работников остаются ниже среднего показателя по стране, отмечают аналитики Halyk Finance, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: sb.by

Средняя зарплата растет номинально, но падает в реальном выражении

По данным Halyk Finance, средняя номинальная зарплата за первые девять месяцев 2025 года составила 433 312 тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это рост на 10,6% в номинальном выражении, однако в реальном выражении показатель снизился на 0,4%, учитывая инфляцию.

Алексей Афонский, аналитик Halyk Finance, подчеркнул, что это отражает неравномерность распределения доходов по секторам экономики.

Лидеры и аутсайдеры по зарплатам

В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом:

Горнодобывающая промышленность — средняя зарплата 930,5 тыс. тенге (+0,1% в реальном выражении).

Финансы и страхование — 900,6 тыс. тенге (-2,2%).

Информация и связь — 833,1 тыс. тенге (+13,2%), включая IT-сектор с 1,3 млн тенге (+16,6%).

Наименьшая оплата труда зафиксирована в сфере искусства, развлечений и отдыха — 297,2 тыс. тенге (+4,1%).

Реальный рост доходов наблюдался в 11 отраслях, а падение — в шести. Наибольшее снижение зафиксировано в строительстве — минус 10,6%.

Неравномерность доходов по численности занятых

Аналитик Афонский отмечает, что зарплаты выше среднего сосредоточены в отраслях с небольшой численностью сотрудников.

В финансовом секторе работают 99,8 тыс. человек (2,7% от всех занятых), но их зарплата в 2,1 раза выше среднего .

В горнодобывающей промышленности занято 194,6 тыс. человек (5,2%), средняя зарплата также превышает средний показатель в 2,1 раза.

В образовании работает наибольшее количество людей — 1,1 млн (29,2%), однако их зарплата на 25,6% ниже среднего и снизилась на 3,4% г/г.

Эти данные указывают на значительные диспропорции в распределении доходов среди различных категорий работников.

Безработица и рынок вакансий

Официальная безработица в III квартале 2025 года составила 4,6% трудоспособного населения, что соответствует 448,6 тыс. граждан. При этом рабочая сила увеличилась на 1% и достигла 9,8 млн человек.

Наибольшая доля безработных приходится на возраст 35–44 года — 151 тыс. человек (33,6%). По оценке аналитика, это может быть связано с более активной регистрацией данной категории на бирже труда.

На конец III квартала количество свободных вакансий составило 63,9 тыс., преимущественно в обрабатывающей промышленности и госуправлении. При этом на одну возрастную группу безработных приходилось в 2,4 раза больше людей, чем вакансий, что указывает на недостаточную емкость рынка труда.

Структура занятости

Наемные работники — 76,7% занятых.

Самозанятые — 2,2 млн человек.

Независимые работники — 406,1 тыс.

Дистанционно занятые — 39,1 тыс.

Аналитики предполагают, что часть самозанятых фактически могут быть безработными, а сокращение их числа и рост наемных работников свидетельствует о снижении скрытой безработицы.

Разрыв между экономическим ростом и доходами населения

Снижение реальных зарплат на 0,4% произошло на фоне значительного роста ВВП, что указывает на слабую корреляцию между экономическим развитием и доходами населения.

Основными драйверами роста экономики стали:

Увеличение добычи на месторождении Тенгиз.

Высокие госрасходы за счет трансфертов из Нацфонда.

По прогнозу аналитиков, в 2026 году фискальное стимулирование сократится вдвое, что может повлиять на динамику доходов и занятости.

Вывод

Рынок труда Казахстана характеризуется глубокими диспропорциями. Высокие зарплаты сосредоточены в небольших секторах с ограниченным числом работников, а большинство населения занято в отраслях с доходами ниже среднего. Рост ВВП пока не трансформируется в устойчивое повышение благосостояния широких слоев населения, что ставит под вопрос эффективность текущей модели экономического роста.