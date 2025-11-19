Жильё в Казахстане продают в два раза дороже себестоимости — реальные цифры переплаты за квадратный метр

Аналитики отмечают, что строительство жилья обходится застройщикам значительно дешевле, чем стоимость продажи квадратного метра. Разрыв между затратами и ценой достигает двукратного значения, а в отдельных регионах – почти троекратного, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, средняя рыночная цена одного квадратного метра нового жилья составила 555 161 тенге.
При этом фактические затраты на строительство оказались в два раза ниже — всего 264 тыс. тенге за кв. м.
Даже в регионах с относительно низкими ценами на жильё — таких как Уральск, Актобе и Кокшетау — стоимость квадратного метра превышает среднюю себестоимость по стране.
Сравнение рыночных цен с фактической себестоимостью показывает значительные различия:
Алматы: 667 027 тенге/кв. м — почти в три раза выше себестоимости;
Уральск: 299 155 тенге/кв. м;
Актобе: 313 978 тенге/кв. м;
Кокшетау: 332 973 тенге/кв. м;
Туркестан: 338 637 тенге/кв. м;
Талдыкорган: 374 595 тенге/кв. м.
Таким образом, даже в самых доступных городах цена квадратного метра значительно превышает реальные затраты на строительство.
Наиболее активно новое жильё возводится в крупных городах:
Астана — 15% от общего объёма;
Алматы — 9,7%;
Карагандинская область — 7,3%.
Годовой рост строительных работ также заметен:
Астана: +39,4%;
Алматы: +35,4%;
Туркестанская область: +28,6%.
В целом, за период года выполнено работ на сумму 7,26 трлн тенге, при этом на государственные предприятия приходится лишь 0,5%, на частные — 93%, на иностранные — 6,6%.
Согласно статистике за октябрь 2025 года:
Новостройки подорожали в среднем на 12,5%;
Вторичный рынок жилья вырос на 10,2%.
Эксперты отмечают, что разрыв между себестоимостью строительства и рыночной ценой остаётся высоким, а оценка «теневого рынка» строительных работ пока невозможна.
Комментарии0 комментарий(ев)