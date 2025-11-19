Жильё в Казахстане продают в два раза дороже себестоимости — реальные цифры переплаты за квадратный метр

Аналитики отмечают, что строительство жилья обходится застройщикам значительно дешевле, чем стоимость продажи квадратного метра. Разрыв между затратами и ценой достигает двукратного значения, а в отдельных регионах – почти троекратного, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Средняя стоимость квадратного метра: разрыв между затратами и продажами

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, средняя рыночная цена одного квадратного метра нового жилья составила 555 161 тенге.

При этом фактические затраты на строительство оказались в два раза ниже — всего 264 тыс. тенге за кв. м.

Даже в регионах с относительно низкими ценами на жильё — таких как Уральск, Актобе и Кокшетау — стоимость квадратного метра превышает среднюю себестоимость по стране.

Региональные различия в ценах на новостройки

Сравнение рыночных цен с фактической себестоимостью показывает значительные различия:

Алматы : 667 027 тенге/кв. м — почти в три раза выше себестоимости;

Уральск : 299 155 тенге/кв. м;

Актобе : 313 978 тенге/кв. м;

Кокшетау : 332 973 тенге/кв. м;

Туркестан : 338 637 тенге/кв. м;

Талдыкорган: 374 595 тенге/кв. м.

Таким образом, даже в самых доступных городах цена квадратного метра значительно превышает реальные затраты на строительство.

Где строят больше всего: лидеры по объёмам

Наиболее активно новое жильё возводится в крупных городах:

Астана — 15% от общего объёма;

Алматы — 9,7%;

Карагандинская область — 7,3%.

Годовой рост строительных работ также заметен:

Астана: +39,4%;

Алматы: +35,4%;

Туркестанская область: +28,6%.

В целом, за период года выполнено работ на сумму 7,26 трлн тенге, при этом на государственные предприятия приходится лишь 0,5%, на частные — 93%, на иностранные — 6,6%.

Рост цен на жильё

Согласно статистике за октябрь 2025 года:

Новостройки подорожали в среднем на 12,5% ;

Вторичный рынок жилья вырос на 10,2%.

Эксперты отмечают, что разрыв между себестоимостью строительства и рыночной ценой остаётся высоким, а оценка «теневого рынка» строительных работ пока невозможна.