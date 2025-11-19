Новые правила: диплом Казахстана теперь действителен в Узбекистане, Таджикистане и других странах

Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана достигли соглашения о взаимном признании документов о высшем образовании. Решение было одобрено Кабинетом министров Казахстана 12 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно новому соглашению, дипломы, выданные аккредитованными высшими учебными заведениями стран-участниц, будут признаваться на равных основаниях. Это означает, что выпускники смогут использовать свои документы для трудоустройства, прохождения стажировок и продолжения образования в других государствах региона.
Стороны обязались признавать дипломы только в случае, если квалификация соответствует общим требованиям национальной системы высшего образования. Отказ в признании возможен лишь при наличии существенных различий в образовательных стандартах между странами.
Республика Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан подтвердили, что дипломы других стран-участниц будут считаться действительными документами, позволяющими:
осуществлять профессиональную деятельность по специальности, указанной в дипломе;
проходить стажировки и практику;
продолжать обучение в магистратуре или аспирантуре.
Признание диплома может быть отклонено, если:
документ не представлен в установленной форме или без заверенной копии;
отсутствует приложение к диплому;
выявлены несоответствия или противоречия в информации о программе, сроках или результатах обучения;
подлинность диплома не подтверждена учебным заведением, которое его выдало.
