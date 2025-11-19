Правительство готовит реальный рост доходов населения: что ждет казахстанцев в ближайшие три года

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 19 ноября 2025 года представил новую «Программу макроэкономической стабилизации и повышения благосостояния населения на 2026–2028 годы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министр отметил, что ключевым приоритетом программы станет повышение реальных доходов казахстанцев.
Это планируется достичь через устойчивый экономический рост.
Программа включает набор мер и инструментов ключевых направлений экономической политики.
Особое внимание будет уделено снижению инфляции и улучшению качества жизни населения.
Для обеспечения качественного экономического роста программа делает акцент на:
Развитие несырьевых секторов экономики.
Повышение производительности труда и внедрение современных технологий.
Цифровизацию экономики и модернизацию производственных процессов.
Серик Жумангарин подчеркнул:
«Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится реализация 17 крупных проектов в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК».
Также особое значение будет уделено Национальному инфраструктурному плану до 2029 года и Национальному проекту по модернизации энергетического и коммунального секторов. Прогнозируемый рост экономики в 2026–2028 годах составит не ниже 5% в год.
Правительство будет учитывать не только рост отдельных отраслей, но и вклад следующих факторов:
Человеческий капитал
Основной капитал
Природные ресурсы
Производительность труда и технологии
«Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. Это позволит постепенно устранить разрыв между ростом ВВП и ростом заработной платы», – отметил Жумангарин.
Основными источниками финансирования реального сектора станут:
Банки второго уровня
Инвестиционный холдинг «Байтерек»
Холдинг будет переходить от распределительной к стратегической инвестиционной деятельности, концентрируясь на 15–20 системообразующих проектах с максимальным мультипликативным эффектом для экономики.
Приоритетные направления для инвестиций:
ГМК и машиностроение
Энергетика и инфраструктура
Туризм и АПК
Пищевая промышленность, химия, нефтегазохимия, агрохимия
Производство строительных материалов
В 2026–2028 годах бюджетные ассигнования для «Байтерека» составят до 1 трлн тенге.
Для иностранных инвесторов будет использоваться потенциал Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Правительство также планирует:
Реализовать контрцикличную фискальную политику, способствующую снижению инфляции.
Соблюдать бюджетные правила по трансфертам из Национального фонда.
Сократить дефицит бюджета к 2028 году до 0,9% ВВП, ненефтяной дефицит – до 2,7% ВВП.
Поддерживать государственный долг не выше 26% ВВП.
Продолжится работа по повышению суверенного кредитного рейтинга, в том числе через регулярное размещение государственных ценных бумаг на внешних рынках. Казахстан останется внешним нетто-кредитором с учетом валютных активов и обязательств.
Программа была одобрена всеми членами правительства и намечена к реализации в ближайшие три года.
