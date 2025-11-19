Правительство готовит реальный рост доходов населения: что ждет казахстанцев в ближайшие три года

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 19 ноября 2025 года представил новую «Программу макроэкономической стабилизации и повышения благосостояния населения на 2026–2028 годы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Цель программы: рост доходов населения и снижение инфляции

Министр отметил, что ключевым приоритетом программы станет повышение реальных доходов казахстанцев.

Это планируется достичь через устойчивый экономический рост .

Программа включает набор мер и инструментов ключевых направлений экономической политики .

Особое внимание будет уделено снижению инфляции и улучшению качества жизни населения.

Фокус на несырьевые отрасли и технологическое обновление

Для обеспечения качественного экономического роста программа делает акцент на:

Развитие несырьевых секторов экономики .

Повышение производительности труда и внедрение современных технологий.

Цифровизацию экономики и модернизацию производственных процессов.

Серик Жумангарин подчеркнул:

«Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится реализация 17 крупных проектов в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК».

Также особое значение будет уделено Национальному инфраструктурному плану до 2029 года и Национальному проекту по модернизации энергетического и коммунального секторов. Прогнозируемый рост экономики в 2026–2028 годах составит не ниже 5% в год.

Новый подход к оценке роста экономики

Правительство будет учитывать не только рост отдельных отраслей, но и вклад следующих факторов:

Человеческий капитал

Основной капитал

Природные ресурсы

Производительность труда и технологии

«Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. Это позволит постепенно устранить разрыв между ростом ВВП и ростом заработной платы», – отметил Жумангарин.

Роль банков и холдинга «Байтерек» в финансировании экономики

Основными источниками финансирования реального сектора станут:

Банки второго уровня

Инвестиционный холдинг «Байтерек»

Холдинг будет переходить от распределительной к стратегической инвестиционной деятельности, концентрируясь на 15–20 системообразующих проектах с максимальным мультипликативным эффектом для экономики.

Приоритетные направления для инвестиций:

ГМК и машиностроение

Энергетика и инфраструктура

Туризм и АПК

Пищевая промышленность, химия, нефтегазохимия, агрохимия

Производство строительных материалов

В 2026–2028 годах бюджетные ассигнования для «Байтерека» составят до 1 трлн тенге.

Привлечение иностранных инвестиций и фискальная стабильность

Для иностранных инвесторов будет использоваться потенциал Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Правительство также планирует:

Реализовать контрцикличную фискальную политику , способствующую снижению инфляции.

Соблюдать бюджетные правила по трансфертам из Национального фонда.

Сократить дефицит бюджета к 2028 году до 0,9% ВВП , ненефтяной дефицит – до 2,7% ВВП.

Поддерживать государственный долг не выше 26% ВВП.

Продолжится работа по повышению суверенного кредитного рейтинга, в том числе через регулярное размещение государственных ценных бумаг на внешних рынках. Казахстан останется внешним нетто-кредитором с учетом валютных активов и обязательств.

Поддержка правительства

Программа была одобрена всеми членами правительства и намечена к реализации в ближайшие три года.