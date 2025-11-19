18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.11.2025, 10:27

Правительство готовит реальный рост доходов населения: что ждет казахстанцев в ближайшие три года

Новости Казахстана 0 1 596

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 19 ноября 2025 года представил новую «Программу макроэкономической стабилизации и повышения благосостояния населения на 2026–2028 годы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Цель программы: рост доходов населения и снижение инфляции

Министр отметил, что ключевым приоритетом программы станет повышение реальных доходов казахстанцев.

  • Это планируется достичь через устойчивый экономический рост.

  • Программа включает набор мер и инструментов ключевых направлений экономической политики.

  • Особое внимание будет уделено снижению инфляции и улучшению качества жизни населения.

Фокус на несырьевые отрасли и технологическое обновление

Для обеспечения качественного экономического роста программа делает акцент на:

  • Развитие несырьевых секторов экономики.

  • Повышение производительности труда и внедрение современных технологий.

  • Цифровизацию экономики и модернизацию производственных процессов.

Серик Жумангарин подчеркнул:

«Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится реализация 17 крупных проектов в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК».

Также особое значение будет уделено Национальному инфраструктурному плану до 2029 года и Национальному проекту по модернизации энергетического и коммунального секторов. Прогнозируемый рост экономики в 2026–2028 годах составит не ниже 5% в год.

Новый подход к оценке роста экономики

Правительство будет учитывать не только рост отдельных отраслей, но и вклад следующих факторов:

  • Человеческий капитал

  • Основной капитал

  • Природные ресурсы

  • Производительность труда и технологии

«Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. Это позволит постепенно устранить разрыв между ростом ВВП и ростом заработной платы», – отметил Жумангарин.

Роль банков и холдинга «Байтерек» в финансировании экономики

Основными источниками финансирования реального сектора станут:

  • Банки второго уровня

  • Инвестиционный холдинг «Байтерек»

Холдинг будет переходить от распределительной к стратегической инвестиционной деятельности, концентрируясь на 15–20 системообразующих проектах с максимальным мультипликативным эффектом для экономики.

Приоритетные направления для инвестиций:

  • ГМК и машиностроение

  • Энергетика и инфраструктура

  • Туризм и АПК

  • Пищевая промышленность, химия, нефтегазохимия, агрохимия

  • Производство строительных материалов

В 2026–2028 годах бюджетные ассигнования для «Байтерека» составят до 1 трлн тенге.

Привлечение иностранных инвестиций и фискальная стабильность

Для иностранных инвесторов будет использоваться потенциал Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Правительство также планирует:

  • Реализовать контрцикличную фискальную политику, способствующую снижению инфляции.

  • Соблюдать бюджетные правила по трансфертам из Национального фонда.

  • Сократить дефицит бюджета к 2028 году до 0,9% ВВП, ненефтяной дефицит – до 2,7% ВВП.

  • Поддерживать государственный долг не выше 26% ВВП.

Продолжится работа по повышению суверенного кредитного рейтинга, в том числе через регулярное размещение государственных ценных бумаг на внешних рынках. Казахстан останется внешним нетто-кредитором с учетом валютных активов и обязательств.

Поддержка правительства

Программа была одобрена всеми членами правительства и намечена к реализации в ближайшие три года.

