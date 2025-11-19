Популярного казахстанского блогера приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за провокационный контент

В Казахстане суд вынес приговор блогеру Аслану Толегенову, более известному в сети как «Северный Казах». Ему назначено 3 года и 9 месяцев лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Толегенов полностью признал свою вину. Суд признал блогера виновным в разжигании межнациональной розни и распространении заведомо ложной информации.
Аслан Толегенов ведёт YouTube-канал под своим псевдонимом, где его аудитория насчитывает более 180 тысяч подписчиков. Контент блогера привлекает внимание своей активной позицией и нередко провокационными материалами.
Ситуация с Толегеновым напоминает недавние события вокруг белорусского блогера Mellstroy (Андрей Бурим). В начале ноября его каналы были признаны экстремистскими в Беларуси после проведения «конкурса», который привёл к серии хулиганских акций и незаконных массовых мероприятий.
Например, в конце октября в Астане арестовали мужчину на 15 суток за появление в торговом центре с плакатом и в нижнем белье, выкрикивая имя Mellstroy и требуя подарить ему квартиру.
Андрей Бурим, известный как Mellstroy, стал популярным в русскоязычном интернете благодаря жанру «trash-стриминга» — контенту, часто провокационному и шокирующему.
С 2017 года он начал с игровых стримов на Twitch и YouTube.
В дальнейшем переключился на «лайв-шоу» с алкоголем, вечеринками и интерактивом с аудиторией (donate-челленджи, розыгрыши).
Основная аудитория — молодёжь из СНГ, с миллионами подписчиков на платформах вроде Instagram, Twitch и YouTube.
