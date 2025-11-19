18+
19.11.2025, 11:11

Популярного казахстанского блогера приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за провокационный контент

Новости Казахстана 0 5 934

В Казахстане суд вынес приговор блогеру Аслану Толегенову, более известному в сети как «Северный Казах». Ему назначено 3 года и 9 месяцев лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Толегенов полностью признал свою вину. Суд признал блогера виновным в разжигании межнациональной розни и распространении заведомо ложной информации.

«Северный Казах»: популярный канал с сотнями тысяч подписчиков

Аслан Толегенов ведёт YouTube-канал под своим псевдонимом, где его аудитория насчитывает более 180 тысяч подписчиков. Контент блогера привлекает внимание своей активной позицией и нередко провокационными материалами.

Сходные случаи: блогер Mellstroy в центре скандала

Ситуация с Толегеновым напоминает недавние события вокруг белорусского блогера Mellstroy (Андрей Бурим). В начале ноября его каналы были признаны экстремистскими в Беларуси после проведения «конкурса», который привёл к серии хулиганских акций и незаконных массовых мероприятий.

Например, в конце октября в Астане арестовали мужчину на 15 суток за появление в торговом центре с плакатом и в нижнем белье, выкрикивая имя Mellstroy и требуя подарить ему квартиру.

Кто такой Mellstroy: от игровых стримов до шок-контента

Андрей Бурим, известный как Mellstroy, стал популярным в русскоязычном интернете благодаря жанру «trash-стриминга» — контенту, часто провокационному и шокирующему.

  • С 2017 года он начал с игровых стримов на Twitch и YouTube.

  • В дальнейшем переключился на «лайв-шоу» с алкоголем, вечеринками и интерактивом с аудиторией (donate-челленджи, розыгрыши).

  • Основная аудитория — молодёжь из СНГ, с миллионами подписчиков на платформах вроде Instagram, Twitch и YouTube.

5
6
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
а Толегенов тоже устраивал онлайн вечеринки с выпивкой,с препаратами и голый бегал по торговому центру и требовал квартиру мелстрою????
19.11.2025, 06:41
