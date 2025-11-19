Популярного казахстанского блогера приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за провокационный контент

В Казахстане суд вынес приговор блогеру Аслану Толегенову, более известному в сети как «Северный Казах» . Ему назначено 3 года и 9 месяцев лишения свободы , сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: соцсети

Толегенов полностью признал свою вину. Суд признал блогера виновным в разжигании межнациональной розни и распространении заведомо ложной информации.

«Северный Казах»: популярный канал с сотнями тысяч подписчиков

Аслан Толегенов ведёт YouTube-канал под своим псевдонимом, где его аудитория насчитывает более 180 тысяч подписчиков. Контент блогера привлекает внимание своей активной позицией и нередко провокационными материалами.

Сходные случаи: блогер Mellstroy в центре скандала

Ситуация с Толегеновым напоминает недавние события вокруг белорусского блогера Mellstroy (Андрей Бурим). В начале ноября его каналы были признаны экстремистскими в Беларуси после проведения «конкурса», который привёл к серии хулиганских акций и незаконных массовых мероприятий.

Например, в конце октября в Астане арестовали мужчину на 15 суток за появление в торговом центре с плакатом и в нижнем белье, выкрикивая имя Mellstroy и требуя подарить ему квартиру.

Кто такой Mellstroy: от игровых стримов до шок-контента

Андрей Бурим, известный как Mellstroy, стал популярным в русскоязычном интернете благодаря жанру «trash-стриминга» — контенту, часто провокационному и шокирующему.