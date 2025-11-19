18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.11.2025, 11:43

С 28 ноября казахстанские патрульные снова выйдут к обочинам с жезлами: что ждёт водителей

Новости Казахстана

С 2013 года казахстанские патрульные обязаны были работать исключительно «в движении» — следить за порядком, патрулируя дороги на автомобилях, мотоциклах или пешком. Стоять за углом и ловить нарушителей «из кустов» формально запрещалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Возвращение к старой практике патрулирования

Однако с 28 ноября 2025 года ситуация меняется. Новые правила патрульно-постовой службы, утверждённые МВД РК, разрешат сотрудникам полиции вновь работать на специальных «точках отстоя» — обозначенных местах, где патрульные автомобили могут останавливаться для наблюдения за дорожным движением.

Как будет работать новая система

Фактически полиция возвращается к схеме десятилетней давности: патрульные смогут парковать служебные автомобили в установленных зонах и оттуда останавливать машины, выявляя нарушителей ПДД.

Тем самым у инспекторов появится больше возможностей для контроля: они смогут не только патрулировать, но и вести наблюдение со стационарных точек.

Когда инспектор имеет право попросить водителя выйти

В обновлённой инструкции зафиксирован чёткий перечень случаев, когда полицейский может потребовать от автомобилиста покинуть салон. Всего предусмотрено шесть оснований:

  • Признаки опьянения или сильной усталости у водителя.

  • Необходимость личного досмотра, осмотра автомобиля или груза (в присутствии понятых и с составлением соответствующих актов).

  • Сверка номеров агрегатов и узлов транспорта с регистрационными документами.

  • Участие водителя в процессуальных действиях либо оказание помощи другим водителям или сотрудникам полиции.

  • Устранение технической неисправности или нарушений правил перевозки грузов.

  • Когда поведение водителя угрожает безопасности инспектора.

Эти основания являются исчерпывающими: полицейский не может требовать выхода из автомобиля без законной причины.

Как защитить свои права

Юристы подчеркивают: водителям важно знать, в каких случаях требования полиции законны, а в каких — нет. Если автомобилист считает, что его права нарушены, он может подать жалобу в МВД или обратиться к руководству подразделения, сотрудники которого проводили проверку.

