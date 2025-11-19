18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.11.2025, 12:34

Глава Нацбанка рассказал, сколько будут платить казахстанцы по ипотеке

На заседании правительства 19 ноября 2025 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов подробно осветил планы по ипотечным кредитам. Zakon.kz сообщает, что регулятор определил временные рамки и условия для ставок по жилищным займам, передает Lada.kz. 

Ставка по ипотеке сохранится на уровне 25% до середины 2026 года

Тимур Сулейменов сообщил, что до 1 июля 2026 года будет временно сохранено предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам на уровне 25%.

По словам главы Нацбанка, это решение направлено на обеспечение баланса:

  • между доступностью ипотечных кредитов для населения,

  • и поддержанием устойчивости банковского сектора.

Планируется привязка ставки к уровню обеспечения кредита

С 1 июля 2026 года Национальный банк рассматривает возможность связать предельную ГЭСВ с показателем LTV (Loan-to-Value).

Это позволит:

  • учитывать уровень обеспеченности кредита,

  • реагировать на фактические рыночные условия,

  • принимать более взвешенные и экономически обоснованные решения в сфере ипотечного кредитования.

Регулирование рынка рассрочек и BNPL

Для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек и сервисов «покупай сейчас – плати потом» (BNPL) Нацбанк разрабатывает новые подходы по регулированию этого рынка.

Цель этих мер:

  • сделать рассрочки безопаснее для потребителей,

  • предотвратить рост цен под влиянием кредитных продуктов,

  • повысить финансовую стабильность на рынке.

