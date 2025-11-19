В Казахстане вводят новые правила устройства на работу

В Казахстане готовятся к значительным изменениям в сфере трудовых отношений. В Мажилисе рассматривается законопроект, направленный на ликвидацию практики подмены трудовых договоров гражданско-правовыми (ГПХ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: кадр YouTube

Проблема «подрядчиков вместо сотрудников»

Депутаты отмечают, что работодатели часто заключают с сотрудниками договоры ГПХ, хотя фактически люди работают по полноценному графику и подчиняются внутренним правилам компании.

Депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании подчеркнул:

«Работник приходит на рабочее место, работает по графику, выполняет поручения руководства. Но ему говорят, что он не работник, а подрядчик. Это экономия за счет людей».

При оформлении через ГПХ человек лишается ключевых социальных гарантий:

Оплачиваемого отпуска;

Отпуска по беременности и родам;

Пенсионных взносов;

Медицинского страхования;

Полного спектра социальных гарантий.

Новая норма предлагает принцип: если в отношениях есть хотя бы один признак трудового договора, использование ГПХ будет запрещено.

Как отличить трудовой договор от ГПХ

Депутат Арман Калыков запросил у Министерства труда разъяснения. Первый вице-министр Аскарбек Ертаев перечислил три основных критерия, согласно статье 27 Трудового кодекса:

Выполнение функций по определённой квалификации или специальности; Личное выполнение работы с подчинением руководству; Получение заработной платы.

Если присутствует хотя бы один из этих признаков, договор должен быть оформлен как трудовой.

Обязанности работодателей и контроль

Министерство труда предлагает двухуровневый механизм соблюдения новых правил:

Самоконтроль компании Работодатели обязаны пересмотреть действующие ГПХ;

Если договор соответствует критериям статьи 27 ТК, необходимо заключить трудовой договор. Государственный контроль Инспекция труда проверяет договоры;

При выявлении признаков трудовых отношений выдает предписание о перезаключении.

Ертаев сообщил, что уже действует единая система учета трудовых договоров, куда работодатели загружают и ГПХ. На данный момент в системе зарегистрировано около 300 ГПХ, и мониторинг ведется регулярно.

Влияние на рынок труда

Эксперты подчеркивают, что инициатива направлена на:

Сокращение теневой занятости;

Защиту прав работников;

Рост социальных отчислений;

Повышение прозрачности системы найма;

Создание более честной конкуренции между работодателями.

Если закон будет принят, Казахстан сделает один из самых решительных шагов против «маскировки» трудовых отношений за последние годы.