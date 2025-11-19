В Казахстане вводят новые правила устройства на работу

В Казахстане готовятся к значительным изменениям в сфере трудовых отношений. В Мажилисе рассматривается законопроект, направленный на ликвидацию практики подмены трудовых договоров гражданско-правовыми (ГПХ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Депутаты отмечают, что работодатели часто заключают с сотрудниками договоры ГПХ, хотя фактически люди работают по полноценному графику и подчиняются внутренним правилам компании.
Депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании подчеркнул:
«Работник приходит на рабочее место, работает по графику, выполняет поручения руководства. Но ему говорят, что он не работник, а подрядчик. Это экономия за счет людей».
При оформлении через ГПХ человек лишается ключевых социальных гарантий:
Оплачиваемого отпуска;
Отпуска по беременности и родам;
Пенсионных взносов;
Медицинского страхования;
Полного спектра социальных гарантий.
Новая норма предлагает принцип: если в отношениях есть хотя бы один признак трудового договора, использование ГПХ будет запрещено.
Депутат Арман Калыков запросил у Министерства труда разъяснения. Первый вице-министр Аскарбек Ертаев перечислил три основных критерия, согласно статье 27 Трудового кодекса:
Выполнение функций по определённой квалификации или специальности;
Личное выполнение работы с подчинением руководству;
Получение заработной платы.
Если присутствует хотя бы один из этих признаков, договор должен быть оформлен как трудовой.
Министерство труда предлагает двухуровневый механизм соблюдения новых правил:
Самоконтроль компании
Работодатели обязаны пересмотреть действующие ГПХ;
Если договор соответствует критериям статьи 27 ТК, необходимо заключить трудовой договор.
Государственный контроль
Инспекция труда проверяет договоры;
При выявлении признаков трудовых отношений выдает предписание о перезаключении.
Ертаев сообщил, что уже действует единая система учета трудовых договоров, куда работодатели загружают и ГПХ. На данный момент в системе зарегистрировано около 300 ГПХ, и мониторинг ведется регулярно.
Эксперты подчеркивают, что инициатива направлена на:
Сокращение теневой занятости;
Защиту прав работников;
Рост социальных отчислений;
Повышение прозрачности системы найма;
Создание более честной конкуренции между работодателями.
Если закон будет принят, Казахстан сделает один из самых решительных шагов против «маскировки» трудовых отношений за последние годы.
