18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.11.2025, 13:21

В Казахстане вводят новые правила устройства на работу

Новости Казахстана 0 956

В Казахстане готовятся к значительным изменениям в сфере трудовых отношений. В Мажилисе рассматривается законопроект, направленный на ликвидацию практики подмены трудовых договоров гражданско-правовыми (ГПХ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Проблема «подрядчиков вместо сотрудников»

Депутаты отмечают, что работодатели часто заключают с сотрудниками договоры ГПХ, хотя фактически люди работают по полноценному графику и подчиняются внутренним правилам компании.

Депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании подчеркнул:

«Работник приходит на рабочее место, работает по графику, выполняет поручения руководства. Но ему говорят, что он не работник, а подрядчик. Это экономия за счет людей».

При оформлении через ГПХ человек лишается ключевых социальных гарантий:

  • Оплачиваемого отпуска;

  • Отпуска по беременности и родам;

  • Пенсионных взносов;

  • Медицинского страхования;

  • Полного спектра социальных гарантий.

Новая норма предлагает принцип: если в отношениях есть хотя бы один признак трудового договора, использование ГПХ будет запрещено.

Как отличить трудовой договор от ГПХ

Депутат Арман Калыков запросил у Министерства труда разъяснения. Первый вице-министр Аскарбек Ертаев перечислил три основных критерия, согласно статье 27 Трудового кодекса:

  1. Выполнение функций по определённой квалификации или специальности;

  2. Личное выполнение работы с подчинением руководству;

  3. Получение заработной платы.

Если присутствует хотя бы один из этих признаков, договор должен быть оформлен как трудовой.

Обязанности работодателей и контроль

Министерство труда предлагает двухуровневый механизм соблюдения новых правил:

  1. Самоконтроль компании

    • Работодатели обязаны пересмотреть действующие ГПХ;

    • Если договор соответствует критериям статьи 27 ТК, необходимо заключить трудовой договор.

  2. Государственный контроль

    • Инспекция труда проверяет договоры;

    • При выявлении признаков трудовых отношений выдает предписание о перезаключении.

Ертаев сообщил, что уже действует единая система учета трудовых договоров, куда работодатели загружают и ГПХ. На данный момент в системе зарегистрировано около 300 ГПХ, и мониторинг ведется регулярно.

Влияние на рынок труда

Эксперты подчеркивают, что инициатива направлена на:

  • Сокращение теневой занятости;

  • Защиту прав работников;

  • Рост социальных отчислений;

  • Повышение прозрачности системы найма;

  • Создание более честной конкуренции между работодателями.

Если закон будет принят, Казахстан сделает один из самых решительных шагов против «маскировки» трудовых отношений за последние годы.

3
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь