Счета заморозят, имущество опишут, выезд закроют: что ждет должников в Казахстане с 2026 года

Министр финансов Казахстана утвердил новые правила и формы принудительного взыскания налоговой задолженности. Приказ № 701 от 12 ноября 2025 года вступает в силу с 1 января 2026 года, а отдельные положения о принудительном взыскании налогов органами государственных доходов начнут действовать с 1 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Приказ вводит несколько официальных форм, необходимых для взаимодействия налогоплательщиков с органами государственных доходов:
Извещение о наличии налоговой задолженности.
Уведомление о погашении налоговой задолженности.
Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам.
Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе.
Решение об ограничении распоряжения имуществом.
Акт описи имущества, ограниченного в распоряжении.
Решение об отмене ограничения на имущество и акта описи.
Уведомление о подтверждении дебиторской задолженности.
Постановление о взыскании на ограниченное имущество.
Постановление о временном ограничении на выезд руководителей и индивидуальных предпринимателей-должников.
Постановление о приостановлении временного ограничения на выезд.
Постановление об отмене временного ограничения на выезд.
Правила принудительного взыскания налоговой задолженности.
Органы государственных доходов будут ежеквартально публиковать на сайте список налогоплательщиков с задолженностью выше установленного порога, если она не погашена в течение четырех месяцев.
В этот список включаются:
индивидуальные предприниматели;
лица, занимающиеся частной практикой;
юридические лица и их структурные подразделения.
Публикуемые данные будут содержать:
ИИН/БИН;
наименование компании или ФИО налогоплательщика;
вид деятельности;
руководителя;
общую сумму задолженности.
Список обновляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Правила предусматривают четыре основных способа воздействия на должников:
Начисление пени
Пеня начисляется ежедневно, с учетом категории налогоплательщика.
Приостановление расходных операций по банковским счетам
Не затрагивает уплату налогов, социальных платежей и обязательных выплат.
Приостановление операций по кассе
Поступающие наличные средства направляются на погашение задолженности.
Ограничение распоряжения имуществом
Запрет на сделки с имуществом и проведение описи.
Извещение — если сумма задолженности ниже установленного порога.
Уведомление о погашении — при превышении порога, с обязательством уплаты в течение 10 рабочих дней.
Если налогоплательщик не согласен с суммой, он может инициировать сверку расчетов.
Если налоговая задолженность не погашена добровольно, органы госдоходов могут применять следующие меры:
списание денег со счетов налогоплательщика;
списание со счетов дебиторов;
реализация имущества, находящегося под ограничением;
принудительный выпуск объявленных акций (для акционерных обществ с государственным участием);
временное ограничение на выезд руководителей и отдельных физических лиц-должников.
Если и после этих мер задолженность не погашена, органы госдоходов могут инициировать процедуру банкротства налогоплательщика в соответствии с Законом о реабилитации и банкротстве.
Главная задача — определить порядок и сроки применения мер принудительного взыскания, чтобы не блокировать бизнес из-за незначительных сумм задолженности.
Меры применяются только к налогоплательщикам с задолженностью выше предельного порога.
Для остальных — только извещение о задолженности и начисление пени.
Ожидаемый результат:
Бизнес сможет продолжать работу без ограничений, если задолженность не превышает установленный порог.
