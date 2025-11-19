18+
19.11.2025, 14:02

Счета заморозят, имущество опишут, выезд закроют: что ждет должников в Казахстане с 2026 года

Новости Казахстана 0 7 812

Министр финансов Казахстана утвердил новые правила и формы принудительного взыскания налоговой задолженности. Приказ № 701 от 12 ноября 2025 года вступает в силу с 1 января 2026 года, а отдельные положения о принудительном взыскании налогов органами государственных доходов начнут действовать с 1 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Какие документы и формы утверждены

Приказ вводит несколько официальных форм, необходимых для взаимодействия налогоплательщиков с органами государственных доходов:

  1. Извещение о наличии налоговой задолженности.

  2. Уведомление о погашении налоговой задолженности.

  3. Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам.

  4. Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе.

  5. Решение об ограничении распоряжения имуществом.

  6. Акт описи имущества, ограниченного в распоряжении.

  7. Решение об отмене ограничения на имущество и акта описи.

  8. Уведомление о подтверждении дебиторской задолженности.

  9. Постановление о взыскании на ограниченное имущество.

  10. Постановление о временном ограничении на выезд руководителей и индивидуальных предпринимателей-должников.

  11. Постановление о приостановлении временного ограничения на выезд.

  12. Постановление об отмене временного ограничения на выезд.

  13. Правила принудительного взыскания налоговой задолженности.

Публичная информация о должниках

Органы государственных доходов будут ежеквартально публиковать на сайте список налогоплательщиков с задолженностью выше установленного порога, если она не погашена в течение четырех месяцев.

В этот список включаются:

  • индивидуальные предприниматели;

  • лица, занимающиеся частной практикой;

  • юридические лица и их структурные подразделения.

Публикуемые данные будут содержать:

  • ИИН/БИН;

  • наименование компании или ФИО налогоплательщика;

  • вид деятельности;

  • руководителя;

  • общую сумму задолженности.

Список обновляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Инструменты воздействия при задолженности

Правила предусматривают четыре основных способа воздействия на должников:

  1. Начисление пени

    • Пеня начисляется ежедневно, с учетом категории налогоплательщика.

  2. Приостановление расходных операций по банковским счетам

    • Не затрагивает уплату налогов, социальных платежей и обязательных выплат.

  3. Приостановление операций по кассе

    • Поступающие наличные средства направляются на погашение задолженности.

  4. Ограничение распоряжения имуществом

    • Запрет на сделки с имуществом и проведение описи.

Как налогоплательщик узнает о задолженности

  • Извещение — если сумма задолженности ниже установленного порога.

  • Уведомление о погашении — при превышении порога, с обязательством уплаты в течение 10 рабочих дней.

Если налогоплательщик не согласен с суммой, он может инициировать сверку расчетов.

Дальнейшие меры при непогашении задолженности

Если налоговая задолженность не погашена добровольно, органы госдоходов могут применять следующие меры:

  • списание денег со счетов налогоплательщика;

  • списание со счетов дебиторов;

  • реализация имущества, находящегося под ограничением;

  • принудительный выпуск объявленных акций (для акционерных обществ с государственным участием);

  • временное ограничение на выезд руководителей и отдельных физических лиц-должников.

Если и после этих мер задолженность не погашена, органы госдоходов могут инициировать процедуру банкротства налогоплательщика в соответствии с Законом о реабилитации и банкротстве.

Цель новых правил

Главная задача — определить порядок и сроки применения мер принудительного взыскания, чтобы не блокировать бизнес из-за незначительных сумм задолженности.

  • Меры применяются только к налогоплательщикам с задолженностью выше предельного порога.

  • Для остальных — только извещение о задолженности и начисление пени.

Ожидаемый результат:
Бизнес сможет продолжать работу без ограничений, если задолженность не превышает установленный порог.

