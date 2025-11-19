Счета заморозят, имущество опишут, выезд закроют: что ждет должников в Казахстане с 2026 года

Министр финансов Казахстана утвердил новые правила и формы принудительного взыскания налоговой задолженности. Приказ № 701 от 12 ноября 2025 года вступает в силу с 1 января 2026 года , а отдельные положения о принудительном взыскании налогов органами государственных доходов начнут действовать с 1 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Какие документы и формы утверждены

Приказ вводит несколько официальных форм, необходимых для взаимодействия налогоплательщиков с органами государственных доходов:

Извещение о наличии налоговой задолженности. Уведомление о погашении налоговой задолженности. Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам. Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе. Решение об ограничении распоряжения имуществом. Акт описи имущества, ограниченного в распоряжении. Решение об отмене ограничения на имущество и акта описи. Уведомление о подтверждении дебиторской задолженности. Постановление о взыскании на ограниченное имущество. Постановление о временном ограничении на выезд руководителей и индивидуальных предпринимателей-должников. Постановление о приостановлении временного ограничения на выезд. Постановление об отмене временного ограничения на выезд. Правила принудительного взыскания налоговой задолженности.

Публичная информация о должниках

Органы государственных доходов будут ежеквартально публиковать на сайте список налогоплательщиков с задолженностью выше установленного порога, если она не погашена в течение четырех месяцев.

В этот список включаются:

индивидуальные предприниматели;

лица, занимающиеся частной практикой;

юридические лица и их структурные подразделения.

Публикуемые данные будут содержать:

ИИН/БИН;

наименование компании или ФИО налогоплательщика;

вид деятельности;

руководителя;

общую сумму задолженности.

Список обновляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Инструменты воздействия при задолженности

Правила предусматривают четыре основных способа воздействия на должников:

Начисление пени Пеня начисляется ежедневно, с учетом категории налогоплательщика. Приостановление расходных операций по банковским счетам Не затрагивает уплату налогов, социальных платежей и обязательных выплат. Приостановление операций по кассе Поступающие наличные средства направляются на погашение задолженности. Ограничение распоряжения имуществом Запрет на сделки с имуществом и проведение описи.

Как налогоплательщик узнает о задолженности

Извещение — если сумма задолженности ниже установленного порога.

Уведомление о погашении — при превышении порога, с обязательством уплаты в течение 10 рабочих дней.

Если налогоплательщик не согласен с суммой, он может инициировать сверку расчетов.

Дальнейшие меры при непогашении задолженности

Если налоговая задолженность не погашена добровольно, органы госдоходов могут применять следующие меры:

списание денег со счетов налогоплательщика;

списание со счетов дебиторов;

реализация имущества, находящегося под ограничением;

принудительный выпуск объявленных акций (для акционерных обществ с государственным участием);

временное ограничение на выезд руководителей и отдельных физических лиц-должников.

Если и после этих мер задолженность не погашена, органы госдоходов могут инициировать процедуру банкротства налогоплательщика в соответствии с Законом о реабилитации и банкротстве.

Цель новых правил

Главная задача — определить порядок и сроки применения мер принудительного взыскания, чтобы не блокировать бизнес из-за незначительных сумм задолженности.

Меры применяются только к налогоплательщикам с задолженностью выше предельного порога .

Для остальных — только извещение о задолженности и начисление пени.

Ожидаемый результат:

Бизнес сможет продолжать работу без ограничений, если задолженность не превышает установленный порог.