19.11.2025, 15:10

В Казахстане хотят изменить режим рабочего времени

Новости Казахстана 0 1 940

В Мажилисе обсуждается инициатива о введении сокращённого рабочего дня на один час для родителей, воспитывающих маленьких детей. Идея направлена на поддержку семей и улучшение баланса между работой и личной жизнью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Инициатива депутата Каракат Абден

С предложением выступила депутат Мажилиса Каракат Абден во время обсуждения поправок в Трудовой кодекс.

По её словам, дополнительный час рядом с ребёнком – это не просто удобство для родителей, а инвестиция в будущее ребёнка и устойчивость семьи.

"Дополнительный час, который мать или отец могут провести рядом со своим ребёнком, – это возможность уделить больше внимания его воспитанию и здоровью, а также забрать ребёнка вовремя из детского сада", – подчеркнула Абден.

Депутат отметила, что ранее уже поднимала этот вопрос на уровне правительства, однако до настоящего времени решения принято не было. Она призвала коллег и уполномоченные органы учесть эту инициативу при втором чтении закона.

Опыт развитых стран

Каракат Абден также привела пример международной практики. Во многих развитых странах для родителей маленьких детей давно действуют сокращённые рабочие дни или недели, и эта мера признана эффективной и научно обоснованной.

"Сокращённый рабочий день не рассматривается как бонус или преференция. Это часть государственной стратегии по укреплению семьи. Речь не идёт о дополнительных бюджетных затратах, а о простой взаимозаменяемости, которую легко можно прописать в трудовом законодательстве", – пояснила депутат.

Цель инициативы

Инициатива направлена на:

  • Поддержку родителей в уходе за маленькими детьми;

  • Повышение семейной стабильности;

  • Улучшение здоровья и воспитания ребёнка;

  • Создание условий для балансировки работы и личной жизни.

Если законопроект будет принят, Казахстан присоединится к числу стран, где государство активно стимулирует вовлечённость родителей в воспитание детей через сокращённый рабочий день.

Галина63
Галина63
В Белоруссии можно каждую пятницу родителям брать как выходной, который 100% оплачивается. Даже папа может взять.
19.11.2025, 11:02
