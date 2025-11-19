18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы отдыха Актау
19.11.2025, 16:15

Когда море уходит: Казахстан и Россия объединяют усилия для изучения Каспия

Новости Казахстана 0 506

Учёные из Казахстана и России объявили о начале масштабного научного сотрудничества, направленного на изучение климатических и экологических проблем Каспийского моря и прикаспийского региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: es.wikipedia.org
Меморандум о сотрудничестве

Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) и Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря (КазНИИКМ) подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве.

По информации пресс-службы ИО РАН, документ устанавливает рамки для совместной работы, включая разработку и реализацию научных программ и проектов как фундаментального, так и прикладного характера.

Основные направления исследований

Сотрудничество будет охватывать ключевые аспекты состояния Каспийского моря, включая районы с повышенным экологическим риском. Среди приоритетов сторон:

  • Проведение совместных научных исследований для изучения экологических изменений и климатических тенденций.

  • Обмен данными, методиками и результатами мониторинга для повышения точности наблюдений.

  • Создание совместных лабораторий, исследовательских групп и образовательных структур.

  • Организация стажировок и научных обменов для аспирантов, докторантов, молодых специалистов и преподавателей.

Новая веха для науки Казахстана

КазНИИКМ, основанный в августе 2025 года, стал первым в стране морским научно-исследовательским институтом. Его главная задача — изучение и поиск решений проблем, связанных с резким снижением уровня Каспийского моря.

Сотрудничество с российскими коллегами позволит ускорить обмен опытом, внедрять современные методы наблюдений и проводить комплексные исследования, важные для экологии и экономики региона.

Значение для региона

Экологические и климатические изменения в Каспийском регионе оказывают прямое влияние на жизнь миллионов людей, экономическую активность и природные экосистемы. Совместные исследования Казахстана и России помогут:

  • выявлять угрозы и зоны экологического риска;

  • разрабатывать меры по сохранению биоразнообразия;

  • предлагать научно обоснованные решения для управления водными ресурсами;

  • готовить новые кадры в области морской науки и экологии.

Совместная работа двух стран создаёт платформу для обмена знаниями и технологий, что позволит повысить эффективность мониторинга и сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря.

Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Уже 10 лет изучают и все не изучат, учëнные в ковычках....
19.11.2025, 13:42
