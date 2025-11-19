Правительство Казахстана не готово поднимать минимальную заработную плату как минимум до 2027 года

На заседании Правительства 19 ноября 2025 года министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что вопрос увеличения минимальной заработной платы (МЗП) включён в среднесрочную повестку. По его словам, пересмотр размера МЗП планируется рассмотреть в период 2027–2028 годов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Инициатива связана с необходимостью усиления социальной поддержки граждан и обеспечением постепенного роста доходов населения.

"Будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки. Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027-2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы. В 2026-2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год", - пообещал Серик Жумангарин.

Цифровизация как инструмент адресной помощи

Министр подчеркнул, что государство планирует увеличить точность и прозрачность предоставления соцвыплат. Для этого будет расширено применение цифровых технологий — от автоматизации назначения пособий до улучшения механизмов мониторинга нуждаемости.

Такой подход, по словам Жумангарина, должен помочь сократить нецелевое получение помощи и гарантировать, что поддержка приходит именно тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются.

Что означает решение для граждан

Хотя повышение минимальной зарплаты не будет реализовано в ближайшие годы, правительство формирует базу для дальнейшего увеличения доходов граждан:

до 2028 года должны быть внедрены новые цифровые механизмы адресной поддержки;

ожидается положительная динамика реальных доходов ;

пересмотр МЗП станет частью комплексной экономической политики, направленной на улучшение качества жизни.

Таким образом, власти готовят почву для постепенного повышения минимальной зарплаты, ориентируясь на устойчивый экономический рост и повышение эффективности социальной поддержки.