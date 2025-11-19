Сколько придется платить казахстанцам за свет, воду и газ в 2026 году после снятия моратория

С 16 октября 2025 года правительство Казахстана приостановило повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей. Эта мера будет действовать до конца первого квартала 2026 года, что стало частью комплексной стратегии по поддержанию макроэкономической стабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: fergana.media

Временный мораторий на рост тарифов

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин пояснил, что в период действия ограничений тарифная политика будет тщательно пересмотрена.

«Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет происходить сбалансированно, в увязке с таргетируемым уровнем инфляции», — заявил Жумангарин.

То есть резких скачков цен на коммунальные услуги не будет: увеличение будет контролируемым и прогнозируемым.

Особый подход к уязвимым слоям населения

Для наиболее уязвимых групп населения сохранится система жилищной помощи. В 2026 году она станет более адресной — помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.

Это позволит избежать чрезмерного финансового давления на малообеспеченные семьи, одновременно сохранив стимулы для эффективного использования ресурсов.

Модернизация инфраструктуры ЖКХ

Правительство планирует в 2026–2028 годах инвестировать около 3 триллионов тенге в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Ремонт и обновление 30 тысяч километров инженерных сетей

Обеспечение стабильного функционирования систем отопления, водоснабжения и электросетей

Поддержка долгосрочной надежности и качества коммунальных услуг

Эти инвестиции помогут снизить риски аварий и повысить эффективность эксплуатации коммунальной инфраструктуры.

Тарифы и инфляция: прогноз правительства

Согласно оценкам Минэкономики, вклад тарифов в инфляцию в 2026 году не превысит 1 процентного пункта.

Таким образом, рост цен на коммунальные услуги не станет значительным фактором увеличения общего уровня инфляции в стране, а меры поддержки позволят сбалансировать нагрузку на население.

Антикризисные меры: баланс экономики и комфорта граждан

Решения правительства направлены на:

Сдерживание роста тарифов через оптимизацию расходов естественных монополий

Обеспечение своевременного завершения всех запланированных ремонтных и модернизационных работ

Поддержку уязвимых слоев населения через адресную жилищную помощь

«Для уязвимых слоев населения действует механизм оказания жилищной помощи. При этом все ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки», — подчеркнули в правительстве.

Таким образом, 2026 год станет годом постепенного, контролируемого и социально ориентированного повышения тарифов, с акцентом на модернизацию инфраструктуры и защиту уязвимых групп населения.