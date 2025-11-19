18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.11.2025, 18:56

Душ и теплые туалеты появятся на всех трассах Казахстана

Новости Казахстана 0 680

В Казахстане продолжается масштабное обновление придорожной инфраструктуры: на всех республиканских трассах устанавливаются современные модульные санитарно-гигиенические узлы, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Инвестиционный штаб Правительства РК
Фото: Инвестиционный штаб Правительства РК

Более 150 современных объектов уже работают

Сейчас вдоль дорог страны функционирует более 150 модульных санитарных узлов. Каждый из них оборудован:

  • теплыми туалетами;

  • душевыми;

  • комнатами матери и ребенка;

  • молельными комнатами;

  • кафетериями и магазинами.

Как отметил пресс-секретарь компании Сакен Дилдахмет, новые объекты планируется установить на всех республиканских трассах, включая участки, где ведутся ремонтные работы.

На каких трассах появятся новые узлы

Санузлы будут размещены на ключевых маршрутах страны, включая:

  • Астана–Алматы, Астана–Бурабай, Астана–Павлодар, Астана–Усть-Каменогорск, Астана–Костанай, Астана–Петропавловск;

  • Алматы–Талдыкорган, Алматы–Усть-Каменогорск, Алматы–Тараз–Шымкент–Туркестан;

  • Шымкент–Кызылорда, Шымкент–Тараз–Бишкек;

  • Актобе–Атырау, Атырау–Актау, Атырау–Уральск, Уральск–Актобе;

  • Павлодар–Семей, Семей–Бакты;

  • Костанай–Рудный.

Соответствие национальному стандарту

Национальный стандарт придорожного сервиса предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм:

  • наличие горячей и холодной воды;

  • оборудованные теплые туалеты;

  • комфортные условия для водителей и пассажиров.

На сегодняшний день на республиканских трассах работают 1 406 объектов придорожного сервиса, из которых 1 306 (93%) полностью соответствуют стандартам.

Развитие инфраструктуры в 2025 году

В 2025 году было открыто 63 новых объекта:

  • 33 объекта сервиса;

  • 30 модульных павильонов.

Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности путешествий по дорогам Казахстана.

