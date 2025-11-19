Душ и теплые туалеты появятся на всех трассах Казахстана

В Казахстане продолжается масштабное обновление придорожной инфраструктуры: на всех республиканских трассах устанавливаются современные модульные санитарно-гигиенические узлы, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Сейчас вдоль дорог страны функционирует более 150 модульных санитарных узлов. Каждый из них оборудован:
теплыми туалетами;
душевыми;
комнатами матери и ребенка;
молельными комнатами;
кафетериями и магазинами.
Как отметил пресс-секретарь компании Сакен Дилдахмет, новые объекты планируется установить на всех республиканских трассах, включая участки, где ведутся ремонтные работы.
Санузлы будут размещены на ключевых маршрутах страны, включая:
Астана–Алматы, Астана–Бурабай, Астана–Павлодар, Астана–Усть-Каменогорск, Астана–Костанай, Астана–Петропавловск;
Алматы–Талдыкорган, Алматы–Усть-Каменогорск, Алматы–Тараз–Шымкент–Туркестан;
Шымкент–Кызылорда, Шымкент–Тараз–Бишкек;
Актобе–Атырау, Атырау–Актау, Атырау–Уральск, Уральск–Актобе;
Павлодар–Семей, Семей–Бакты;
Костанай–Рудный.
Национальный стандарт придорожного сервиса предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм:
наличие горячей и холодной воды;
оборудованные теплые туалеты;
комфортные условия для водителей и пассажиров.
На сегодняшний день на республиканских трассах работают 1 406 объектов придорожного сервиса, из которых 1 306 (93%) полностью соответствуют стандартам.
В 2025 году было открыто 63 новых объекта:
33 объекта сервиса;
30 модульных павильонов.
Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности путешествий по дорогам Казахстана.
Комментарии0 комментарий(ев)