19.11.2025, 20:02

Семейные платежи под запретом: из-за новых правил казахстанка не смогла расплатиться картой мужа

Новости Казахстана 0 1 973

В Казахстане карты становятся строго персональными. Даже супруги теперь могут столкнуться с отказом в оплате, если карта оформлена не на них. Юрист Чингис Оралбаев рассказал Digital Business о необычном случае. Его клиентка пыталась расплатиться картой мужа в магазине в Испании. Карта была привязана к смартфону супруга, и местная биометрическая система не подтвердила личность держателя. В результате платеж был заблокирован, сообщает Lada.kz. 

Фото: profile.ru
Фото: profile.ru

Причины ужесточения правил

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ввело новые ограничения для борьбы с «дропперами» — лицами, использующими карты для обналичивания средств, связанных с наркотрафиком и мошенничеством.

Глава агентства Мадина Абылкасымова объяснила:

  • Для защиты счетов казахстанцев усилили требования к верификации пользователей карт.

  • На данный момент тысячи человек находятся под проверкой, а счета блокируются до завершения расследования.

  • Если факт мошенничества подтверждается, имена вносятся в черный список.

Также введено ограничение на количество карт: не более 10 карт на одного человека в одном банке. По словам Абылкасымовой, раньше встречались случаи, когда на одного человека оформлялось более 200 карт.

Закон и практика

Юрист Чингис Оралбаев отмечает, что закон соблюден, однако внедрение ограничений прошло поспешно и без продуманной альтернативы. Он предлагает создание семейных счетов, к которым могли бы быть привязаны несколько карт. Такой механизм позволил бы членам семьи пользоваться общим счетом без нарушения закона и с сохранением прозрачности операций.

«Эти ограничения имеют серьезные основания. В Казахстане фиксировались случаи, когда десятки и сотни карт использовались для обналичивания преступных доходов. Поэтому ограничение и строгая верификация пользователя выглядят обоснованными», — подчеркивает Оралбаев.

По закону карта является именной, и распоряжаться ею может только владелец или его представитель по доверенности.

Передача карты — уже нарушение

Если казахстанка использовала карту мужа, это формально считается нарушением. Даже в торговых центрах страны продавцы имеют право отказать в оплате и сообщить о нарушении в органы.

Однако на бытовом уровне практика отличается. Многие семьи пользуются картами друг друга: супруг оплачивает покупки картой жены, жена — картой мужа. Особенно это актуально при привязке карты к биометрическим данным, таким как FaceID.

«Фактически оплата производится не владельцем, но формально подпадает под новое ограничение. Остановить такую практику практически невозможно», — добавляет юрист.

Спешка в ужесточении правил и возможные решения

Чингис Оралбаев считает, что ограничения введены быстро, но причины были очевидны. Сейчас важно доработать систему, чтобы не создавать неудобства для клиентов банков.

Возможные решения:

  • Создание одного общего счета с несколькими привязанными картами для членов семьи.

  • Сохранение прозрачности операций и соблюдение требований закона.

«Меры оправданы и законны, но требуют доработки для повседневных сценариев. Финансовая безопасность важна, но нужно создавать удобные и законные инструменты для граждан», — заключил Оралбаев.

0
11
0
