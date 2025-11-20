Государство выделяет детям до 472 тысяч тенге — что нужно знать родителям

Многие родители в Казахстане до сих пор не знают, что государство предоставляет значительную финансовую поддержку для будущего образования ребёнка. Речь идёт о стартовом капитале на образовательный депозит Aqyl , который доступен каждому ребёнку с 5 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Эксперт по программам Отбасы Банка, Меруерт, рассказала о том, как родители могут воспользоваться этой возможностью.

Сколько можно получить

Размер стартового капитала зависит от категории ребёнка:

472 000 ₸ — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

236 000 ₸ — для всех остальных детей.

Для того чтобы получить бонус, достаточно открыть образовательный депозит Aqyl в Отбасы Банке, как только ребёнку исполнится 5 лет.

Что нужно сделать до конца года

Родителям важно не только открыть депозит, но и поддерживать капитал, чтобы он продолжал расти.

До конца 2025 года необходимо внести ежегодный обязательный взнос, размер которого зависит от установленного МРП (месячного расчётного показателя):

12 МРП — 47 184 ₸

24 МРП — 94 368 ₸

Эти взносы позволяют не только сохранить стартовый капитал, но и увеличить накопления для будущего образования ребёнка.

Почему это важно

Образовательный депозит Aqyl — один из самых выгодных способов накопления средств:

К вкладу добавляются проценты банка ;

Регулярно начисляются государственные премии.

Пропуск ежегодного взноса может лишить семью части этих преимуществ.

Эксперты рекомендуют не откладывать оформление депозита и вовремя пополнять счёт, чтобы ребёнок получил максимальную поддержку от государства.