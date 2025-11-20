Архивные справки найти не удалось: казахстанцу не засчитали 14 лет стажа при начислении пенсии

В Кызылординской области мужчина столкнулся с проблемой при оформлении пенсионных выплат: 14 лет его трудовой деятельности не были учтены из-за некорректных записей в трудовой книжке, сообщает Lada.kz.

Фото: прогосзаказ.рф

Заявитель не смог подтвердить стаж из-за неправильных записей

По данным официального Telegram-канала Кызылординского областного суда, дело рассматривалось в Аральском районном суде в порядке гражданского производства. Мужчина попросил признать юридический факт наличия трудового стажа, который имеет прямое влияние на размер его будущей пенсии.

Какие ошибки лишили казахстанца стажа

Заявитель пояснил, что с 23 декабря 1983 года по 31 декабря 1997 года он работал электромонтером в учреждении «Сельхозэнерго». Однако этот период не был засчитан, поскольку в трудовой книжке были допущены существенные нарушения:

дата приказа о приеме на работу была изменена;

запись об увольнении не заверили печатью;

в документах отсутствовали подтверждающие записи, которые соответствуют действующим требованиям.

Из-за ошибок в оформлении бумажных документов пенсионные органы отказались учитывать указанные 14 лет при назначении выплат.

Почему мужчина обратился в суд

Как отмечает суд, у заявителя отсутствовали какие-либо другие официальные документы, которые могли бы подтвердить этот период работы. Архивные справки или приказы найти не удалось, а восстановить утраченную документацию было невозможно.

В такой ситуации, согласно Гражданскому процессуальному кодексу РК, гражданин имеет право обратиться в суд для установления фактов, имеющих юридическое значение, если получить подтверждающие документы иным путем нельзя.

Как проходило рассмотрение дела

Во время заседания суд исследовал представленные письменные материалы и выслушал свидетелей, которые подтверждали, что мужчина действительно проработал в «Сельхозэнерго» в указанные годы. Показания очевидцев сыграли ключевую роль, поскольку они позволили установить обстоятельства, которые невозможно подтвердить документально.

Суд восстановил стаж за 14 лет

По итогам рассмотрения Аральский районный суд удовлетворил заявление мужчины и признал факт его трудового стажа с 1983 по 1997 год. Это решение позволяет включить спорный период в общий стаж, необходимый для начисления пенсии.

Суд также напомнил, что установление юридически значимых фактов возможно только в исключительных случаях — когда получение или восстановление документов иным способом объективно невозможно.