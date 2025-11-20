Архивные справки найти не удалось: казахстанцу не засчитали 14 лет стажа при начислении пенсии

В Кызылординской области мужчина столкнулся с проблемой при оформлении пенсионных выплат: 14 лет его трудовой деятельности не были учтены из-за некорректных записей в трудовой книжке, сообщает Lada.kz.
По данным официального Telegram-канала Кызылординского областного суда, дело рассматривалось в Аральском районном суде в порядке гражданского производства. Мужчина попросил признать юридический факт наличия трудового стажа, который имеет прямое влияние на размер его будущей пенсии.
Заявитель пояснил, что с 23 декабря 1983 года по 31 декабря 1997 года он работал электромонтером в учреждении «Сельхозэнерго». Однако этот период не был засчитан, поскольку в трудовой книжке были допущены существенные нарушения:
дата приказа о приеме на работу была изменена;
запись об увольнении не заверили печатью;
в документах отсутствовали подтверждающие записи, которые соответствуют действующим требованиям.
Из-за ошибок в оформлении бумажных документов пенсионные органы отказались учитывать указанные 14 лет при назначении выплат.
Как отмечает суд, у заявителя отсутствовали какие-либо другие официальные документы, которые могли бы подтвердить этот период работы. Архивные справки или приказы найти не удалось, а восстановить утраченную документацию было невозможно.
В такой ситуации, согласно Гражданскому процессуальному кодексу РК, гражданин имеет право обратиться в суд для установления фактов, имеющих юридическое значение, если получить подтверждающие документы иным путем нельзя.
Во время заседания суд исследовал представленные письменные материалы и выслушал свидетелей, которые подтверждали, что мужчина действительно проработал в «Сельхозэнерго» в указанные годы. Показания очевидцев сыграли ключевую роль, поскольку они позволили установить обстоятельства, которые невозможно подтвердить документально.
По итогам рассмотрения Аральский районный суд удовлетворил заявление мужчины и признал факт его трудового стажа с 1983 по 1997 год. Это решение позволяет включить спорный период в общий стаж, необходимый для начисления пенсии.
Суд также напомнил, что установление юридически значимых фактов возможно только в исключительных случаях — когда получение или восстановление документов иным способом объективно невозможно.
