18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 06:57

Мировой апокалипсис 2026–2028 годов: почему Казахстан и Россия окажутся вне конкуренции — Своик

Новости Казахстана 0 925

Мир вступает в период масштабных изменений, и Казахстан может сыграть ключевую роль в новой глобальной архитектуре, считает известный политический и общественный деятель Петр Своик, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Активная дипломатия и стратегические визиты

По словам Своика, активные международные поездки казахстанского руководства и новые соглашения, заключаемые Астаной, рассчитаны на период 2026–2028 годов — время, когда мир может столкнуться с крупными геополитическими и финансовыми потрясениями.

"Президент Казахстана фактически выступает как потенциальный международный посредник, выполняя роль, которой сегодня остро не хватает на мировой арене", — подчеркнул эксперт.

Особое внимание, по его словам, заслуживает встреча Президента Казахстана с Владимиром Путиным в Москве. Эти контакты укрепляют доверие между странами и создают платформу для дальнейшего сотрудничества.

Дефицит нейтральных международных площадок

Своик отмечает, что нынешние экономические и политические отношения между США, Китаем и Россией характеризуются напряжением.

"Никто не хочет уступать друг другу, но еще меньше желает вступать в прямое столкновение. А площадок для обсуждения крайне мало", — констатировал он.

Эксперт указывает на ограниченные возможности Совета Безопасности ООН, G7 и G20. Ни одна из этих платформ, по его мнению, не обладает всеобщим авторитетом для урегулирования глобальных конфликтов.

Глобальный долговой кризис: угрозы и возможности

Особое внимание Своик уделяет надвигающемуся кризису долларовой модели мировой экономики. Он напоминает, что глобальный долг достиг астрономических $340 трлн при экономике размером около $115 трлн.

"Обслуживание такого долга в реальной экономике невозможно — нынешняя схема подходит к завершению", — заявил политолог.

По его мнению, последствия кризиса будут касаться прежде всего обеспечения базовых потребностей населения: продовольствия, энергии, воды и медицины.

Казахстан и Россия: союз для самообеспечения

Своик выделяет стратегическое значение декларации, подписанной во время государственного визита в Москву. Документ переводит отношения Казахстана и России на уровень всеобъемлющего партнерства и союзничества.

"Когда глобальный долговой пузырь лопнет, выиграют те страны, которые ближе к самообеспечению. Россия и Казахстан находятся в наилучших условиях, чтобы справиться с такими вызовами", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, Казахстан получает уникальный шанс укрепить свою международную роль, выступая не только как дипломатический посредник, но и как стратегический союзник страны, ориентированной на устойчивое развитие и безопасность населения.

7
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь