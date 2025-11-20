Мировой апокалипсис 2026–2028 годов: почему Казахстан и Россия окажутся вне конкуренции — Своик

Мир вступает в период масштабных изменений, и Казахстан может сыграть ключевую роль в новой глобальной архитектуре, считает известный политический и общественный деятель Петр Своик, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube

Активная дипломатия и стратегические визиты

По словам Своика, активные международные поездки казахстанского руководства и новые соглашения, заключаемые Астаной, рассчитаны на период 2026–2028 годов — время, когда мир может столкнуться с крупными геополитическими и финансовыми потрясениями.

"Президент Казахстана фактически выступает как потенциальный международный посредник, выполняя роль, которой сегодня остро не хватает на мировой арене", — подчеркнул эксперт.

Особое внимание, по его словам, заслуживает встреча Президента Казахстана с Владимиром Путиным в Москве. Эти контакты укрепляют доверие между странами и создают платформу для дальнейшего сотрудничества.

Дефицит нейтральных международных площадок

Своик отмечает, что нынешние экономические и политические отношения между США, Китаем и Россией характеризуются напряжением.

"Никто не хочет уступать друг другу, но еще меньше желает вступать в прямое столкновение. А площадок для обсуждения крайне мало", — констатировал он.

Эксперт указывает на ограниченные возможности Совета Безопасности ООН, G7 и G20. Ни одна из этих платформ, по его мнению, не обладает всеобщим авторитетом для урегулирования глобальных конфликтов.

Глобальный долговой кризис: угрозы и возможности

Особое внимание Своик уделяет надвигающемуся кризису долларовой модели мировой экономики. Он напоминает, что глобальный долг достиг астрономических $340 трлн при экономике размером около $115 трлн.

"Обслуживание такого долга в реальной экономике невозможно — нынешняя схема подходит к завершению", — заявил политолог.

По его мнению, последствия кризиса будут касаться прежде всего обеспечения базовых потребностей населения: продовольствия, энергии, воды и медицины.

Казахстан и Россия: союз для самообеспечения

Своик выделяет стратегическое значение декларации, подписанной во время государственного визита в Москву. Документ переводит отношения Казахстана и России на уровень всеобъемлющего партнерства и союзничества.

"Когда глобальный долговой пузырь лопнет, выиграют те страны, которые ближе к самообеспечению. Россия и Казахстан находятся в наилучших условиях, чтобы справиться с такими вызовами", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, Казахстан получает уникальный шанс укрепить свою международную роль, выступая не только как дипломатический посредник, но и как стратегический союзник страны, ориентированной на устойчивое развитие и безопасность населения.