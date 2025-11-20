Мировой апокалипсис 2026–2028 годов: почему Казахстан и Россия окажутся вне конкуренции — Своик

Мир вступает в период масштабных изменений, и Казахстан может сыграть ключевую роль в новой глобальной архитектуре, считает известный политический и общественный деятель Петр Своик, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По словам Своика, активные международные поездки казахстанского руководства и новые соглашения, заключаемые Астаной, рассчитаны на период 2026–2028 годов — время, когда мир может столкнуться с крупными геополитическими и финансовыми потрясениями.
"Президент Казахстана фактически выступает как потенциальный международный посредник, выполняя роль, которой сегодня остро не хватает на мировой арене", — подчеркнул эксперт.
Особое внимание, по его словам, заслуживает встреча Президента Казахстана с Владимиром Путиным в Москве. Эти контакты укрепляют доверие между странами и создают платформу для дальнейшего сотрудничества.
Своик отмечает, что нынешние экономические и политические отношения между США, Китаем и Россией характеризуются напряжением.
"Никто не хочет уступать друг другу, но еще меньше желает вступать в прямое столкновение. А площадок для обсуждения крайне мало", — констатировал он.
Эксперт указывает на ограниченные возможности Совета Безопасности ООН, G7 и G20. Ни одна из этих платформ, по его мнению, не обладает всеобщим авторитетом для урегулирования глобальных конфликтов.
Особое внимание Своик уделяет надвигающемуся кризису долларовой модели мировой экономики. Он напоминает, что глобальный долг достиг астрономических $340 трлн при экономике размером около $115 трлн.
"Обслуживание такого долга в реальной экономике невозможно — нынешняя схема подходит к завершению", — заявил политолог.
По его мнению, последствия кризиса будут касаться прежде всего обеспечения базовых потребностей населения: продовольствия, энергии, воды и медицины.
Своик выделяет стратегическое значение декларации, подписанной во время государственного визита в Москву. Документ переводит отношения Казахстана и России на уровень всеобъемлющего партнерства и союзничества.
"Когда глобальный долговой пузырь лопнет, выиграют те страны, которые ближе к самообеспечению. Россия и Казахстан находятся в наилучших условиях, чтобы справиться с такими вызовами", — подчеркнул эксперт.
Таким образом, Казахстан получает уникальный шанс укрепить свою международную роль, выступая не только как дипломатический посредник, но и как стратегический союзник страны, ориентированной на устойчивое развитие и безопасность населения.
